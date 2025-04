Berlin afp | Nach mehreren mutmaßlichen Anschlägen in Deutschland im vergangenen Jahr gehen Sicherheitsbehörden möglichen Hinweisen nach einer gezielten Steuerung aus dem Ausland nach. Dazu liefen nun „Überprüfungen“, die Hinweise würden „sehr ernst genommen“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Zuvor hatte das ZDF über eine mögliche russische Einflussnahme oder Mitwirkung, unter anderem an dem Messerangriff von Mannheim vom Mai 2024 berichtet.

Der Ministeriumssprecher sagte weiter, dass bei den Ermittlungen zu einzelnen Anschlägen „sehr genau geprüft“ werde, ob es im Hintergrund eine „Finanzierung“ oder „Steuerung“ gegeben habe. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es dazu aber „keine klaren Anhaltspunkte“.

Das ZDF berichtete am Sonntag von verdächtigen Internet-Suchanfragen aus Russland im Vorfeld von Anschlägen im vergangenen Jahr und zog auch Verbindungen zu Wahlterminen. Auffälligkeiten habe es demnach neben dem Angriff von Mannheim Ende Mai kurz vor der Europawahl mit einem getöteten Polizisten auch im Fall des Brandes im DHL-Luftfrachtzentrum am Leipziger Flughafen im Juli gegeben. Wenige Wochen später fand in Sachsen eine Landtagswahl statt.