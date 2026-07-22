dpa | Nach einer Serie schwerer Unfälle macht Griechenland Ernst: Das Parlament billigte ein neues Gesetz zu E-Scootern mit dem Ziel, das Chaos auf Straßen und Gehwegen zu beenden. Hohe Bußgelder drohen bei Verstößen.

Unter 17? E-Scooter sind tabu

Die wichtigste Neuerung: Jugendliche unter 17 Jahren dürfen E-Scooter im Straßenverkehr nicht mehr benutzen. Wer trotzdem erwischt wird, muss 150 Euro zahlen. Vermietet ein Verleihunternehmen einen Roller an Unter-17-Jährige, werden für den Anbieter sogar 1.000 Euro fällig.

Auch für Erwachsene wird es deutlich teurer. Auf Straßen, wo ein Tempolimit von 50 Kilometer pro Stunde und mehr gilt, sind E-Scooter künftig verboten. Wer dort trotzdem unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 350 Euro.

Neu ist außerdem die Pflicht zur Haftpflichtversicherung. Ohne Versicherung kostet die Fahrt 250 Euro Strafe. Fahrer müssen den Versicherungsnachweis jederzeit zusammen mit einem Ausweis vorzeigen können.

Falsch geparkt? Roller wird abgeschleppt

Kein Pardon gibt es künftig auch für achtlos abgestellte Roller. Blockieren sie Gehwege oder Zebrastreifen, können sie entfernt werden und es drohen Bußgelder zwischen 40 und 80 Euro.

Auch wer ohne Helm fährt oder während der Fahrt aufs Handy schaut oder Kopfhörer trägt, muss mit Strafen zwischen 40 und 150 Euro rechnen.

Immer mehr Verletzte in Kliniken

Die griechische Regierung reagiert mit der Verschärfung auf die stark gestiegene Zahl der Unfälle mit den Gefährten. Krankenhausärzte berichteten zuletzt von immer mehr teils schwer verletzten E-Scooter-Fahrern – vor allem Jugendlichen, aber auch Urlaubern.

Die Regierung argumentiert, junge Leute seien noch nicht für den Straßenverkehr ausgebildet, etwa durch einen Autoführerschein, und die Fahrer unterschätzten die Roller generell, indem sie so schnell und gefährlich „wie in einem Videospiel“ unterwegs seien.