G estern Abend bin ich mit dem E-Scooter die Karl-Marx-Allee runter Richtung Alex geschwebt“, sagt Matteo. „In den Sonnenuntergang hinein. Auf dem Weg zu einem Date.“

„Klingt wie der Happy-End-Abspann eines Feelgood-Movies“, sage ich.

Matteo verzieht das Gesicht. „Es war aber furchtbar.“

„Warum war es furchtbar?“

„Meine Lippen. Ich musste mich fast übergeben.“

„Was war mit deinen Lippen?“

„Lipgloss tragen und E-Scooter fahren in der Abenddämmerung ist leider gar nicht zu empfehlen.“

„Du trägst Lipgloss?“, sage ich.

„Du trägst keinen Lipgloss?“, sagt Matteo.

Ich weiß darauf nichts zu sagen und Matteo grinst.

Dann spricht er weiter. „In der Zeit ist bei Fliegen und Mücken jedenfalls Rushhour. Und der Lipgloss wirkt wie diese Fliegenfängerklebestreifen, die man sich im Schrebergarten in der Laube an die Decke hängt.“

Jetzt habe ich ein Bild im Kopf.

„Das erinnert mich an diesen Witz mit der Vespafahrerin“, sage ich.

Matteo sieht mich fragend an.

„Woran erkennt man die freundliche Vespafahrerin?“

Matteo zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung.“

„An den Fliegen zwischen den Zähnen.“

„Oje, die Arme. Sie war bestimmt auch auf dem Weg zu einem Date. Hoffentlich hatte sie Zahnseide dabei, damit sie ihr Lächeln wieder herrichten konnte.“

„Das war ein Witz“, sage ich. „Ein halbguter. Die Vespafahrerin gibt es nicht.“

„Du nimmst mich nicht ernst“, sagt Matteo.

„Ich finde nur, du machst ein Problem, wo keines ist.“

„Wo kein Problem ist? Wenn die Lippen wie Fliegenfängerklebestreifen aussehen?“

„Denk doch mal lösungsorientiert und nicht im Dramamodus.“

„Was wäre denn bitteschön lösungsorientiert?“

„Mit dem E-Scooter an die Seite fahren und mit einem Taschentuch die Lippen abwischen. Und am Treffpunkt den Lipgloss neu auftragen.“

„Ich habe den Lipgloss aber zu Hause gelassen.“

„Du gehst ohne Lipgloss aus dem Haus?“

Matteo sieht mich an.

Jetzt grinse ich.