piwik no script img

Globale KnebelregelWie die USA Frau­en*­rech­te weltweit beschneiden

Heute tritt die „Global Gag Rule“ in Kraft. Sie verbietet Förderung von Organisationen, die sich für Diversität, Queere- und Frauenrechte einsetzen.

Der Kopf einer Person, über ihren Mund ist ein rotes Schild geklebt, darauf steht: "TrumpGlobalGag"
Trump verschärfte die „Global Gag Rule“ bereits in seiner ersten Amtszeit. Diese Ak­ti­vis­t*in protestierte schon 2017 Foto: Erik McGregor/imago

Von

Leila van Rinsum

Sie ist wieder da – und wie alles in US-Präsident Donald Trumps zweiter Amtszeit kommt sie noch krasser: die „Mexico City Policy“, auch „Global Gag Rule“ genannt. Diese „Globale Knebelregel“ verbietet es, dass US-Finanzmittel an Organisationen im Ausland gehen, die über Abtreibung informieren oder sie vornehmen – auch wenn die Programme über andere Kanäle finanziert werden. Am Donnerstag tritt sie in verschärfter Form in Kraft.

Eingeführt hat die Regel der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan schon 1984. Seitdem wird sie je nach politischer Gesinnung der Präsidenten ein- und ausgesetzt. Trump hat sie ausgeweitet auf die gesamte Auslandshilfe des Außenministeriums. Sie gilt nun auch für US-Organisationen, Organe der Vereinten Nationen und ausländische Regierungen, die Gelder von den USA erhalten.

Außerdem geht sie weit über das Thema Abtreibung hinaus. Auch Organisationen, die „Gender-Ideologie“ und „diskriminierende Gleichstellungsideologie“ betreiben, sich für Rechte von queeren Menschen oder für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (auf Englisch abgekürzt mit DEI) in ihren Organisationen einsetzten, dürfen nicht gefördert werden.

Von Trumps erster Amtszeit, als die Regel wieder eingesetzt wurde, gibt es viele Daten dazu, wie sich das auswirkt. Insgesamt hatten Frauen weniger Zugang zu Familienplanung, Verhütungsmitteln und Gesundheitsversorgung im Allgemeinen. Auch die gesundheitliche Versorgung von Babys und Kleinkindern verschlechterte sich. Ebenso der Zugang zu HIV-Medikamenten. Die Anzahl von unsicheren Abtreibungen mit Gesundheitsfolgen stiegen.

Fördermittel in Höhe von 30 Milliarden betroffen

„Es ist zu erwarten, dass diese bisher extremste Version der Global Gag Rule die Sicherheit und Gesundheit von marginalisierten Gruppen, darunter auch Überlebende sexualisierter Gewalt, weiter verschlechtert“, sagt Stephanie Johanssen von Ärzte ohne Grenzen Deutschland der taz.

Diese ideologischen Restriktionen werden es vielen Organisationen sehr schwer machen

Stephanie Johanssen, Ärzte ohne Grenzen Deutschland

Ärzte ohne Grenzen ist nicht direkt von den Restriktionen betroffen, weil die Hilfsorganisation keine Gelder der US-Regierung annimmt. Johanssen erwarten aber, dass der Bedarf von Pa­ti­en­t*in­nen in Not infolge der US-Regel stark steigen wird, wenn die ohnehin zu geringe Anzahl an Anlaufstellen begrenzt wird.

„In Krisenkontexten zählt jede Minute“, sagt Johanssen. „Diese ideologischen Restriktionen werden es vielen Organisationen, die US-Gelder beziehen, sehr schwer machen, effektive und bedürfnisorientierte humanitäre Hilfe zu leisten.“

Die USA unter Trump haben ohnehin einen Großteil ihrer Gelder für Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe eingestampft und wollen künftig auch weniger UN-Organisationen finanzieren.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind dennoch insgesamt Fördermittel in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar von der Global Gag Rule betroffen. Nach der Regel müssen zum Beispiel auch US-Botschaften ihre Programme anpassen. Die USA haben außerdem eine Reihe bilateraler Abkommen zu Kooperationen im Gesundheitssektor mit Staaten im Globalen Süden abgeschlossen. Auch diese dürften betroffen sein. Vor Kurzem sagten die USA außerdem 2 Milliarden US-Dollar für UN-Hilfsmissionen zu.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Entwicklungspolitik #USA unter Trump #Frauenrechte #Abtreibung #LGBTQIA #Vereinte Nationen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert