(dpa) | Die Zahl der Frauenhäuser in Deutschland ist einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge seit Mitte der 1990er Jahre kaum noch gewachsen. Nach der Eröffnung des ersten Hauses vor 50 Jahren seien besonders in den 1980er Jahren und bis Anfang der 1990er Jahre zahlreiche Einrichtungen eröffnet worden.

„Danach flacht die Entwicklung deutlich ab. Der weitaus größte Teil der heute erfassten Frauenhäuser war damit bereits Mitte der 1990er Jahre in Betrieb“, heißt es in dem Papier der DIW-Wissenschaftlerin Clara Schäper, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Sie untersuchte dafür die Eröffnungsjahre der 2023 in Deutschland erfassten Frauenhäuser.

Einrichtungen bieten Frauen und Kindern Schutz

In den Einrichtungen, deren Adressen nicht öffentlich sind, können Frauen und ihre Kinder Schutz suchen, wenn sie von Gewalt im persönlichen Umfeld bedroht sind. In Deutschland gibt es nach Angaben des Vereins Frauenhauskoordinierung (FHK) etwa 400 Frauenhäuser mit etwa 7.800 Plätzen. 1996 waren es der DIW-Untersuchung zufolge 330.

Rund 12.000 Plätze fehlen laut FHK für Frauen und ihre Kinder, wenn man internationale Vereinbarungen (Istanbul-Konvention) zugrunde legt. Die Situation verbessern soll das 2025 verabschiedete Gewalthilfegesetz. Es verpflichtet die Länder dazu, ausreichend Schutz- und Beratungsangebote zu schaffen. Sie erhalten dafür vom Bund zwischen 2027 und 2036 insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Ab 1. Januar 2032 soll ein Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung greifen.