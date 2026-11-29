Á ngeles Ruiz hat keinen Zweifel, für wen und für was sie am Sonntag bei den Parlamentswahlen in Spanien stimmen wird. „Ich bin für soziale Gerechtigkeit und die Rechte der Frau“, sagt die 68-jährige Rentnerin. Deshalb will sie den jetzigen Regierungschef, den Sozialisten Pedro Sánchez, für weitere vier Jahre im Amt sehen.

Es ist Sonntag früh, eine Woche vor den Wahlen. Ruiz, die einst in einer Rosenzucht arbeitete, macht einen Morgenspaziergang durch ihren Heimatort Alpedrete, ein Dorf mit rund 16.000 Einwohnern in den Bergen nordwestlich von Madrid. Auf dem Platz der Verfassung hält sie inne. Hier haben sowohl Sánchez’ sozialistische PSOE als auch das linke Wahlbündnis Frente Amplio – Nachfolger des Koalitionspartners Sumar – ihre Infostände aufgebaut.

Spanien wählt Die Wahlen Am 29. November finden in Spanien vorgezogene Wahlen statt. 38,7 Millionen Menschen im In- und Ausland sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Seit 1978 ist Spanien wieder eine Demokratie. 1936 hatte Diktator Fransciso Franco die Republik Spanien mit einem Militärputsch beendet und damit den Spanischen Bürgerkrieg ausgelöst. Bis heute spalten die Versuche einer kritischen Aufarbeitung das Land. Die Kandidaten Der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez von der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE) strebt nach fast 8 einhalb Jahren eine weitere Amtszeit an. Zusammen mit dem linken Bündnis Frente Amplio (ehemals SUMAR) unter der einstigen Bürgermeisterin von Barcelona Ada Colau bilden sie mit 121 plus 26 von insgesamt 350 Abgeordneten derzeit eine Minderheitsregierung. Sein Herausforderer in der rechten Ecke ist Alberto Núñez Feijoo vom rechtskonservativen Partido Popular (PP), der eine Koalition mit der rechtsradikalen VOX von Santiago Abascal nicht ausgeschlossen hat. Gemeinsam verfügen sie bisher über 169 Sätzen. In fünf von 17 Regionen und auf lokaler Ebene regieren sie bereits zusammen. Die Umfrage Die letzten Umfragen vom 23.11. sehen die PP mit 29,9 Prozent mit nur noch einem Prozent knapp vor der PSOE (28,8 Prozent). Auf Platz 3 liegt VOX mit 17,1 Prozent, Frente Amplio kommt nur auf 6 Prozent. Der Rest geht an regionale Parteien, die bisher fast alle die Minderheitsregierung Sánchez toleriert haben. Damit liegt das rechte Bündnis nach wie vor in den meisten Umfragen deutlich vor dem linken Block. Es wäre das erste mal seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975, dass eine rechtsextreme Partei an der Regierung beteiligt wäre. (sny)

Ruiz gehört zu denen, die bei der PSOE stehen bleiben und angeregt diskutieren. Es ist viel von der „Verteidigung des Erreichten“ die Rede, von Gleichstellung, Rechte für Minderheiten, den gestiegenen Renten und von Mindestlohn.

„All das steht auf dem Spiel“, ist sich Ruiz sicher. Denn die Umfragen (siehe Kasten) sagen einen Sieg der Rechten vorher. Wenn es jemanden gebe, der das Blatt noch wenden könne, dann sei es Sánchez selbst, da sind sich hier alle einig. Schon einmal galt der Sieg einer rechten Regierung als sicher, 2023. Und doch schaffte der Ministerpräsident ein Comeback und erreichte fast 32 Prozent der Stimmen.

Religion statt Gewaltprävention

Alle auf dem Platz sehen in einer möglichen Regierung aus der konservativen Partido Popular (PP) unter Alberto Nuñez Feijóo und der rechtsextremen Vox von Santiago Abascal eine Gefahr für Demokratie und Sozialstaat. „Es wäre ein Rückschritt von mindestens 50 Jahren“, glaubt Ángeles Ruiz und verweist auf die Politik der Ortsverwaltung von Alpedrete.

Die Gemeinde wird seit 2023 von eben diesem Bündnis aus PP und Vox regiert. „Religiöse Feste, Stierkampf und sonst nichts“, gebe es seither, beschwert sie sich. Programme für Gleichstellung? Fehlanzeige. LGBTQ? Ebenso. Die Regenbogenfahne hängt anders als in vielen spanischen Orten am „Tag des Stolzes“, wie hier der Christopher Street Day heißt, nicht mehr am Rathaus.

Nationalist mit kleinem Karo: Juan Rodríguez ist heute Bürgermeister von Alpedrete Foto: Reiner Wandler

Dabei meldet die Beobachtungsstelle für Gewalt gegen LGBTQ für das Jahr 2025 allein in der Region Madrid 191 Vorfälle. Opfer von partnerschaftlicher Gewalt wurden im selben Jahr spanienweit 38 Frauen, in diesem Jahr sind es bereits 47.

Ruiz sorgt auch, was in der Nachbarregion Castilla und León geschieht. Dort haben die beiden rechten Parteien ein Theaterstück über den Mord am Dichter García Lorca im Spanischen Bürgerkrieg verboten. Und das von der Vox geführte Kulturressort will nur noch Filmproduktionen unterstützen, die „objektiv, neutral“ sind und dem „Allgemeininteresse dienen“. Ideologische Neutralität nennen sie es. „PP und Vox? Ich höre jetzt lieber auf, bevor ich ausfällig werde“, sagt Ruiz.

Siegessicher in Jägergrün

Ein paar Hundert Meter weiter sind sie weniger zurückhaltend. Auf einem Platz, der den Namen eins Bürgermeisters zu Francos Zeiten trägt, hat Vox einen Stand aufgebaut. „Abschaum“, „Vaterlandsverräter“, „Mafia“ sind nur einige der Ausdrücke, die sie hier für Sánchez übrig haben. Es sind meist ältere Männer, die sich dem Infotisch nähern. Den Namen will keiner nennen.

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Jägergrün ist die Farbe, die bei der Kleidung der Vox-Mitglieder hinter dem Stand vorherrscht. Die „schlechteste Regierung seit Fernando II.“ vor 200 Jahren sei die Linkskoalition. Natürlich sei auch Diktator Francisco Franco besser gewesen. Mit ihm habe es keine sozialen Probleme gegeben. Der „Generalísimo“ habe 5 Millionen Wohnungen gebaut, wiederholen gleich mehrere Standbesucher einen weit verbreiteten Mythos.

 Klar, werden wir gewinnen. Und dann muss alles, einfach alles weg Anhänger der rechtsradikalen Partei Vox vor einem Infostand

Hier sind alle siegessicher. „Klar werden wir gewinnen. Und dann muss alles, einfach alles weg.“ Was denn? „Alles ist schlecht“, erklärt einer der Vox-Sympathisanten. Den um 60 Prozent gestiegenen Mindestlohn oder die von der Regierung Sánchez umgesetzte Rentenanhebung lässt er nicht gelten. Und dass Vox gegen alle sozialen Verbesserungen der letzten acht Jahre gestimmt hat, interessiert ihn nicht. „Die Regierung gibt uns auf der einen Seite was und nimmt es uns auf der anderen Seite wieder weg“, schimpft er über Preissteigerung und Inflation. Sánchez ist für ihn „ein Verbrecher, der Spanien zerstört“.

Sie nehmen ihm übel, dass er sich von linksnationalistischen Basken sowie katalanischen Parteien, die für die Unabhängigkeit eintreten, tolerieren lässt. „Er regiert mit Separatisten und hat uns an Marokko verkauft“, zetert der Mann. Millionen von Immigranten würden ins Land gelassen, um Spanien zu schaden. Eben diese Migranten und nicht etwa die Politik der rechtsgerichteten Regionalregierung Madrids, in deren Zuständigkeit die Themen tatsächlich fallen, seien schuld am Wohnungsmangel, den Problemen bei der Gesundheitsversorgung und im Schulsystem.

„Hass, nichts als Hass!“

Er wiederholt all das, was PP und Vox seit Jahren predigen. Die Regierung sei korrupt, die Familie von Sánchez ebenfalls. Anschuldigungen die sich auf angebliche Recherchen rechtsextremer Publikationen stützen und sich als nicht haltbar erwiesen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert inzwischen die Einstellung der Verfahren.

Die spanische Gesellschaft ist polarisiert und gespalten wie nie zuvor seit der Wiedereinführung der Demokratie 1978, bis hinunter auf die kommunale Ebene. Jede Seite lebt in ihrer eigenen Realität.

„Hass, nichts als Hass“, beschwert sich Isidoro Aragoneses. Der 79-Jährige war von 1999 bis 2003 der letzte Bürgermeister, den die Sozialisten in Alpedrete stellte. Seither regiert mit einer vierjährigen Unterbrechung durch eine Linkskoalition immer die konservative PP. „In den Ratsversammlungen beleidigen sie ständig die Gemeinderäte der Opposition“, fügt Aragoneses, ehemaliger Arbeiter in den Steinbrüchen rund um Alpedrete und später Elektrikermeister, hinzu. Er macht eine Stimmung aus, „wie sie wohl auch vor dem Bürgerkrieg 1936 geherrscht haben muss“.

Vergangenen Sommer sorgte der hochgewachsene Aragoneses weit über die Region Madrid hinaus für Schlagzeilen, als er das geschändete Denkmal für den bekannten Schauspieler Paco Rabal putzte. Seite an Seite übrigens mit jenem Bürgermeister, der 2015 bis 2019 der letzten linken Ortsverwaltung vorgestanden hatte. „Monatelang war die Büste beschmiert, die Gemeindeverwaltung unternahm nichts“, berichtet Aragoneses, der unter großem Interesse der spanischen Presse selbst Lösungsmittel und Lumpen in die Hand nahm.

Kleinkarierter Bürgermeister

Der 2001 verstorbene Rabal, der bei den renommierten Filmfestivals in Cannes und San Sebastián sowie mit einem Goya – dem spanischen Pendant zum Oscar – ausgezeichnet worden war, war zu Lebzeiten entschiedener Gegner der Franco-Diktatur und Mitglied in der Kommunistischen Partei. Er hatte einen Großteil seines Lebens in Alpedrete verbracht und wurde deshalb hier nach seinem Tod geehrt. Was offenbar aber nicht allen gefällt.

Der Fall Rabal zeige, wofür PP und Vox stünden, beschwert sich Aragoneses. Kaum im Amt wollte PP-Bürgermeister Juan Rodríguez die Plaza Paco Rabal in „Plaza España“ umbenennen. Und auch dem dort gelegenen Kulturzentrum, das nach Rabals Ehefrau, der ebenfalls bekannten Schauspielerin Asunción Balaguer, benannt ist, den Namen nehmen. Erst nach Protesten, die von Künstlern aus ganz Spanien unterstützt wurden, nahm die rechte Verwaltung ihr Vorhaben zurück.

Bis heute fühlt sich Bürgermeister Rodríguez von der PP missverstanden. „Die Linke redet immer von Einzelpersonen, wir reden vom großen Ganzen“, sagt der 54-Jährige, der eine Reifenhandlung im örtlichen Industriegebiet unterhält. Hemd, Krawatte, eine dünne Daunenweste und darüber ein kleinkarierter Blazer – Rodríguez trägt eine Mischung aus dem, was in der Sierra üblich ist, mit einem britischen Touch.

Eine, die dagegenhält: Deborah Alcaraz sitzt für die linke Partei Más Madrid im Stadtrat von Alpedrete Foto: Reiner Wandler

Egal, wie die Frage lautet, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. „Rabal und Balaguer haben zwar hier gewohnt, aber sie sind nicht von hier und wurden auch nicht hier beerdigt“, argumentiert er weiter. Und fragt dann, warum Rabal wichtiger sei als Spanien.

Nazihochburg mit Hakenkreuzfahne

„Rabal“, ein Antifaschist, oder „Spanien“ als Nation – es ist der Streit um kulturelle Hegemonie. Dabei hat Bürgermeister Rodríguez ganz offensichtlich nichts gegen Einzelpersonen, wenn es nur die richtigen sind. So wurden zwei Kreisverkehre an den Ortseingängen nach Opfern der mittlerweile aufgelösten baskischen Separatistenorganisation ETA benannt – einem Gefängniswärter und einem Polizisten.

Andere Opfer politischer Gewalt interessieren die Gemeindeverwaltung weitaus weniger. Als eine örtliche Initiative einen Stolperstein für Valentín Barroso zu legen versucht, der als sogenannter Rotspanier 1941 im KZ Gusen umgebracht wurde, gab es keine Genehmigung.

Ein roter Punkt im schwarzen Meer: Noelia Barrado ist linke Bürgermeisterin von Soto del Real. Stierkämpfe gibt es hier nicht mehr Foto: Reiner Wandler

In der Gemeindeverwaltung hat die rechtsextreme Vox die Ressorts Jugend, Kultur und Städtebau inne. „Das macht sich deutlich bemerkbar“, sagt Deborah Alcaraz. Die 48-Jährige sitzt seit drei Jahren für Más Madrid, die größte Oppositionspartei der Autonomen Gemeinschaft Madrid, im Gemeinderat von Alpedrete. Más Madrid gehört zum linken Bündnis Frente Amplio, das als Juniorpartner in eine Koalition mit Sánchez’ PSOE gehen will, sollten die Stimmen dafür reichen.

„Die Jugend bewegt sich deutlich nach rechts“, beobachtet Alcaraz. So hat die derzeitige Gemeindeverwaltung eine Asociación de Mozos – zu Deutsch etwa Burschenschaft – wieder ins Leben gerufen. Sie tritt für Brauchtum ein. Ein Magnet für Rechte sei das, so Alcaraz. Tatsächlich hat Alpedrete mittlerweile den Ruf einer Neonazihochburg. Auf einem Schild über der Autobahn stand lange „Hitler“ zu lesen, und mitten im Ort wurde eine Wand mit einer riesigen Hakenkreuzfahne bemalt.

Femizid aus Liebe?

Für Bürgermeister Rodríguez sind solche Graffiti „nur Symbole“, Taten gebe es keine. Die Verantwortlichen wüssten wahrscheinlich nicht einmal, was sie da malen. Einen Überfall nach einem Konzert auf einen jungen Mann, den die jugendlichen Täter der Homosexualität bezichtigten, tut er als übliche Auseinandersetzung auf einem Fest ab. Von Hass als Motiv will er nichts wissen.

Im Gegenteil: Rodríguez ist stolz darauf, dass die Jugend wieder verstärkt an christlichen Prozessionen und traditionellen Festen teilnimmt. Eines der Transparente, das die „Mozos“ zu solchen Anlässen gerne tragen, zeigt die örtliche Marienstatue, einen Polizisten und einen jungen Mann mit der schwarzen Hoodiekapuze tief ins Gesicht gezogen.

Das beschmierte Denkmal für Schauspieler Rabal und der nicht genehmigte Stolperstein für Valentín Barroso sind nicht die einzigen Skandale, durch die Bürgermeister Rodríguez spanienweit in die Schlagzeilen kam. Als eine Frau im Ort Opfer von häuslicher Gewalt wurde, verteidigte er den Ehemann, der sie mit 50 Messerstichen ermordet hatte. Er habe sie geliebt und an psychischen Problemen gelitten.

Sol Román lässt im Kulturverein in Soto del Real Männer über ihre Rolle sprechen und Kindern Schwimmen beibringen Foto: Reiner Wandler

Bis heute gehört Alpedrete nicht dem polizeilichen Überwachungssystem bei geschlechtsspezifischer Gewalt, VioGén, an, das bedrohte Frauen unter besonderen Schutz stellt. „Dafür haben wir nicht die Mittel“, behauptet der PP-Politiker, der kurz darauf im Gespräch die über 100.000 Euro verteidigt, die das Rathaus jährlich für Stierkämpfe beim Dorffest ausgibt. „Die Menschen wollen dies, sonst wäre die Arena nicht jedes Mal voll“, sagt Rodríguez.

Madrid, fest in konservativer Hand

Dass er es sich damit vielleicht zu einfach macht, zeigt der Ort Soto del Real, rund 30 Kilometer weiter nordöstlich immer am Gebirgszug der Sierra de Guadarrama entlang. Knapp 10.000 Menschen wohnen hier. „Als wir hier 2015 erstmals seit den 1930er Jahren wieder ins Bürgermeisteramt einzogen, hielt mein Vorgänger ein Referendum über gemeindefinanzierten Stierkampf ab“, erklärt die sozialistische Bürgermeisterin Noelia Barrado. Die Mehrheit war dagegen. Private Investoren, die die blutige Tradition hätten weiterführen wollen, fanden sich keine, und das, obwohl unweit des Dorfes Kampfstiere gezüchtet werden.

„Wir sparen dadurch bis zu 300.000 Euro jährlich“, so die 40-jährige gelernte Grundschullehrerin. Das Geld werde jetzt in anderen Bereichen ausgegeben. „Wir erreichen mit dem gleichen Haushalt wesentlich mehr Menschen“, sagt sie. Während in Alpedrete nur Brauchtum und Aktivitäten auf dem Programm stehen, die immer mit Festen und Konsum verbunden sind, um Besucher am Wochenende anzuziehen, hat Soto del Real kulturelle Aktivitäten für die örtliche Bevölkerung. „Wir versuchen, eine offene Gemeinde zu sein“, erklärt Barrado.

 Wir erreichen mit dem gleichen Haushalt wesentlich mehr Menschen Noelia Barrado, Bürgermeisterin von Soto del Real

Kultur sowie Programm für Familien sei ein großer Posten im Gemeindehaushalt. Dadurch gibt es allerlei kostenlose Angebote, wie Englischunterricht, Schwimmkurse und Workshops aller Art. „Für alle, ohne Unterschied“, sagt Barrado. Sie grenzt sich damit von der Rechten ab, die so mancherorts versuchen, die von Vox proklamierte „Nationale Priorität“ – was so viel heißt wie „Spanier zuerst“ – bei sozialen Maßnahmen umzusetzen. In Soto del Real wohnen Menschen aus 40 verschiedenen Ländern. „Das Bündnis PP/Vox ist eine große Gefahr für das Zusammenleben“, glaubt die Bürgermeisterin einer der wenigen „roten Gemeinden“ in der PP-regierten Region Madrid.

Seit Jahrzehnten haben die Konservativen die Region Madrid fest in der Hand. Madrid als die reichste Region, die sich uneigennützig für den Zusammenhalt der Nation einsetzt und doch immer wieder von denen angegriffen wird, die mehr Eigenständigkeit wollen, von Katalanen und Basken, so lautet das Narrativ.

Freiheit – von Migranten und sozialem Abstieg

„Freiheit“ heißt das Credo ihrer neoliberalen Politik, die sie der Region übergestülpt haben. Freiheit bei der Wahl der Schule etwa, wo öffentliche Einrichtungen mit stark subventionierten, kostengünstigen Privatschulen konkurrieren müssen. Rund 80 Prozent dieser Schulen gehören religiösen Betreibern. Sie versprechen der Mittelschicht eine vermeintliche Exklusivität und vor allem Schulen ohne Migranten und soziale Probleme.

Die Mittelschicht lebt immer mehr außerhalb der Stadt in Eigenheimsiedlungen und Reihenhäusern, natürlich mit Pool und oft auch mit Golfplätzen und großen Einkaufszentren. Sozialleben findet außerhalb des Kommerziellen kaum statt. All das verspricht einen vermeintlichen gesellschaftlichen Status. Die Gemeinden entwickeln sich damit zunehmend nach rechts. Die Linke tut sich schwer, dagegenzuhalten.

Mit wenigen Ausnahmen, wie in Soto del Real. Hier haben sie es verstanden, für die zugezogenen Mittelschichtsfamilien ein angenehmes Umfeld zu schaffen, das über Traditionen und Brauchtum hinausgeht. Und es gelingt.

Besonders stolz ist die Gemeindeverwaltung auf das vor zehn Jahren entstandene Zentrum für Kunst und Tourismus. In dem Gebäude mit der bunten Fassade ist Platz für Theater, Kino und allerlei sonstige Initiativen. Mitte November fand eine mehrtägige Tagung über das demokratische Gedenken statt. Es ging um die Dörfer der Sierra zur Zeit der Diktatur.

Es macht einen Unterschied für manche

Auch Gruppen zu „Andere Männlichkeit“ oder Feminismus treffen sich hier, es gibt Vorträge zu „Frauen und Sportklettern“ und Veranstaltungen zur Sensibilisierung beim Thema Gewalt gegen Frauen. „Wir haben immer auch eine Genderperspektive im Blick, egal, was wir machen“, sagt Sol Román.

Die 35-jährige Anwältin ist Vereinsvorsitzende und verantwortlich für die Feminismuskommission. „Als hier in Soto del Real noch die PP regierte, legten sie uns, wo es nur ging, Steine in den Weg. Das hat sich jetzt geändert“, sagt Román zufrieden. Neulich ging es in einer Veranstaltung um Zirkus und Musik. Die Einnahmen gingen an die Streikkasse der Lehrer in der Region, die sich seit mehr als einem Monat für bessere Arbeitsbedingungen im unbefristeten Ausstand befinden.

„Es macht einen Unterschied, wer regiert“, heißt einer der Sätze, die die PSOE im Wahlkampf ständig wiederholt und den auch Bürgermeisterin Barrado für sich in Anspruch nimmt. Sie hofft, dass der Rechtsruck noch gestoppt werden kann. Es gelte, all die Rechte zu verteidigen, „für die sich so viele Menschen in den letzten Jahrzehnten aufgeopfert haben“.

Und tatsächlich: Die Umfragewerte für Sánchez und die PSOE steigen in den letzten Tagen. Was wie ein Erdrutschsieg der Rechten aussah, hat sich allem Anschein nach zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt.