Gleich zweimal wollen Berliner Mietre­bel­l*in­nen am 11. November auf die Straße gehen. Schon um 10 Uhr ruft das Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn vor der spanischen Botschaft zu einer Kundgebung – mit Zelten – auf. Um 18 Uhr ist am Mittwochabend dann eine weitere Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. Damit wollen sich die Or­ga­ni­sa­to­r*in­nen mit der Mie­te­r*in­nen­be­we­gung in Spanien solidarisieren, die am 11. November zu einem landesweiten Generalstreik gegen Zwangsräumung und hohe Mieten aufruft.

Anlass der spanischen Proteste war die Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen Abascal, die nach über 50 Jahren von der Polizei aus ihrer Wohnung vertrieben wurde und wenige Tage später in einem Krankenhaus gestorben ist. Bis zu ihrem Tod hat sich die Seniorin gemeinsam mit der Mie­te­r*in­nen­ge­werk­schaft gegen ihre Zwangsräumung gewehrt.

Seitdem sind in Spanien Zehntausende auf die Straße gegangen und haben auch Zeltstädte auf großen Plätzen errichtet. Der Generalstreik am 11. November ist ein Höhepunkt der Mie­te­r*in­nen­pro­tes­te in Spanien.

Ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte

Für Kim Meyer vom Berliner Mietenwahnsinn-Bündnis sind diese Proteste eine Ermutigung. Er stellt sie in den Kontext auch anderer Sozialproteste in vielen europäischen Ländern von Frankreich bis Spanien. „In Spanien ist es einem Bündnis von Basisgewerkschaften gelungen, die Wohnungsfrage ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte zu stellen“, sagt Meyer der taz. „Der jahrelange Aufbau von Mie­te­r*in­nen­ge­werk­schaf­ten und ihre Zusammenarbeit mit basisdemokratischen Organisationen tragen Früchte.“

Der Aktivist erinnerte daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass Spanien Berliner Mie­te­r*in­nen inspiriert. Meyer verweist auf die große Bewegung von Mie­te­r*in­nen und Woh­nungs­be­sit­ze­r*in­nen in Spanien vor über 15 Jahren. Viele haben sich organisiert, weil sie in der Wirtschaftskrise die Hypotheken auf ihre Wohnungen nicht mehr zahlen konnten und daher geräumt wurden.

In Barcelona war mit Ada Colau eine Aktivistin dieser Mie­te­r*in­nen­be­we­gung sogar für mehrere Jahre Bürgermeisterin. Sieht Kim Meyer hier ein Vorbild für eine mögliche Berliner Bürgermeisterin der Linken? „Unser Bündnis ist und bleibt außerparlamentarisch“, betont er. Aber natürlich wird es auf den Kundgebungen am Mittwoch auch um die schnelle und vollständige Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gehen. „Es ist an der Zeit, den Protest von links auf die Straße zu bringen wie in Spanien.“