Auf dem Athener Syntagmaplatz haben sich am Mittwoch knapp 15.000 Menschen versammelt. Sie sind wie Zehntausende weitere Menschen in Griechenland dem Aufruf zum Generalstreik gefolgt. In über 60 Städten im ganzen Land haben Ar­bei­te­r:in­nen gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die niedrigen Löhne protestiert. Viele öffentliche Gebäude und Institutionen blieben geschlossen, Krankenhäuser liefen im Notbetrieb und der Flug- und Fährverkehr war stark eingeschränkt.

„Der Politik der Verarmung ein Ende setzen“, unter diesem Motto hatte die Adedy, der Gewerkschaftsdachverband des öffentlichen Dienstes, zum 24-stündigen Streik aufgerufen. Adedy fordert die Anhebung der Reallöhne, flächendeckende Tarifverträge und eine Begrenzung der Arbeitszeit. Zuletzt hatte die griechische Regierung umstrittene Reformen eingeführt und dabei unter anderem 13-Stunden-Arbeitstage legalisiert. Neben Adedy hat auch die Gewerkschaft Pame, die der kommunistischen Partei nahesteht, zum Streik aufgerufen. Ihr größeres und konservatives Pendant, der Privatsektordachverband GSEE, hat den Streik stillschweigend ausgesessen. GSEE steht traditionell den bürgerlichen Parteien Nea Dimokratia oder Pasok nahe.

Trotz der Blockade der GSEE konnte Pame Zehntausende mobilisieren. Hunderte Betriebs- und Basisgewerkschaften, etwa 30 lokale Arbeiterzentren und 13 landesweite Branchenverbände sowie Studierendenvereinigungen und Rent­ne­r:in­nen­ver­bän­de haben sich dem Aufruf angeschlossen. Vor allem in den starken Branchen Bau, Metall und Schifffahrt hat Pame viele Anhänger:innen. Durch den Streikbeschluss der Adedy ist zudem der gesamte öffentliche Dienst gefolgt.

Lebensmittelpreise über EU-Durchschnitt

„In Griechenland gibt es einen Boom in der Rentabilität großer Konzerne. Darum sagt die Regierung, dass es gut läuft“, sagte Nikos Tzortzis, führender Gewerkschafter von Pame der taz. „Aber die Löhne sind die gleichen wie 2009. Das ist 17 Jahre her.“ Tatsächlich lagen die Löhne laut einer Studie des Forschungsinstituts Kefim im letzten Jahr sogar noch 15 Prozent unter dem Niveau von 2009. Die Inflation und Lebensmittelpreise liegen aber über dem EU-Durchschnitt. „Es ist schwer, über die Runden zu kommen“, sagt Dimitris K. „Ich bin Student und arbeite in einem Möbelgeschäft. Mein Gehalt reicht nur bis zum 15. des Monats.“

Pame und Adedy demonstrieren traditionell getrennt, teilen jedoch viele ihrer Ziele: die Anhebung der Löhne, die Senkung der Lebenshaltungskosten und höhere Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz. „Letztes Jahr ist fast alle drei Tage jemand bei der Arbeit gestorben, meistens auf Baustellen“, so Tzortzis. Pame fordert zusätzlich die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, einen Mietendeckel sowie griechische Häfen nicht mehr für Waffenlieferungen zur Verfügung zu stellen.

„Bei der Streikkundgebung haben wir zusammen mit den Gewerkschaften und den Arbeitnehmern unsere Stimmen vereint“, sagte eine Sprecherin der Studierendenvereinigung MAS der taz. „Denn wir fordern hier und jetzt Geld für die Bildung und nicht für Schlachthöfe, Kriege und deren Profite.“

Geld für Bildung, nicht für Krieg

Dass Adedy und Pame trotz der Blockade der GSEE so viele Menschen mobilisieren konnten, ist ein Zeichen der wachsenden Unzufriedenheit in Griechenland. Das zeigt sich auch in aktuellen Umfragen, nach denen die regierende Nea Dimokratia bei den kommenden Wahlen sich nur noch in einer Koalition an der Macht halten könnte. Bisher regierte sie alleine.

Tzortzis sieht den Generalstreik als Fortsetzung des Hafenstreiks vom 30. Oktober als in über hundert Städten weltweit Ha­fen­ar­bei­te­r:in­nen gestreikt haben. „Die Forderungen sind in jedem europäischen Land dieselben. Es geht um Gehälter, um Geld für Bildung, das Gesundheitswesen – und nicht für Kriege“, so Tzortzis. Bis Redaktionsschluss verlief der Generalstreik friedlich. Am Abend sind weitere Demonstrationen in Athen und Thessaloniki geplant.