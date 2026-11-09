dpa/afp | Bei insgesamt vier Unglücken mit Migrantenbooten sind am Wochenende südlich von Kreta mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 133 Menschen konnten bislang gerettet werden, mindestens zwei gelten als vermisst, berichtete der Nachrichtensender ERTnews. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten an.

Im ersten Fall, der sich bereits Samstagabend nur wenige Seemeilen vor dem südkretischen Küstenort Kali Limenes ereignete, rettete die griechische Küstenwache 28 Sudanesen und barg acht Tote. Nach zwei Menschen wird der Behörde zufolge weiterhin gesucht. Laut Aussagen Überlebender waren die Migranten bereits Tage zuvor von Libyen aus in See gestochen und hatten für die gefährliche Fahrt zwischen 1.000 und 2.500 Euro gezahlt. Zwei Männer im Alter von 16 und 28 Jahren wurden als mutmaßliche Schleuser festgenommen.

In derselben Region entdeckte die Besatzung eines vorbeifahrenden Containerschiffs ein weiteres Flüchtlingsboot und alarmierte die Behörden. Ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache rettete 18 Menschen, zwölf Passagiere konnten nur tot geborgen werden. In diesem Fall habe es noch keine Informationen zur Nationalität oder dem Abfahrtsort der Migranten gegeben, berichteten griechische Medien.

Auch Frontex im Einsatz

Bei zwei weiteren Rettungseinsätzen wurden darüber hinaus 87 Menschen gerettet. Beide Boote wurden von der Luftüberwachung der EU-Grenzschutzagentur Frontex entdeckt, eines mit 47 Passagieren an Bord und eines mit 40. Frontex-Einsatzkräfte nahmen die Menschen auf und brachten sie in den Küstenort Kali Limenes.

Zwar sind die Flüchtlingsankünfte in Griechenland 2026 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt zurückgegangen, doch auf Kreta stark gestiegen. Immer mehr Menschen stechen von Libyen aus in See und Kreta liegt mit 350 Kilometern Luftlinie am nächsten. Fast zwei Drittel der Flüchtlinge kommen aus dem Sudan und Bangladesch, heißt es beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Stand 1. November kamen auf Kreta dieses Jahr bislang mehr als 22.500 Menschen an – bereits jetzt mehr als im gesamten Vorjahr mit rund 20.200 Ankünften. Griechenlandweit hingegen verzeichnet das UNHCR bislang rund 37.500 Ankünfte nach 42.000 im gesamten Vorjahr.

Mehr als 30 Migranten vor der Küste des Senegal gestorben

Nach dem Untergang eines Migrantenboots vor der Küste des Senegal ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 34 gestiegen. Die neue Opferzahl wurde am Sonntag von staatlichen Medien und einer Hilfsorganisation bestätigt. Weitere Menschen werden vermisst. Zuvor hatte das senegalesische Innenministerium 21 Tote und einen Überlebenden gemeldet.

Das Boot war vor der Küste des Departements Kébémer zwischen Dakar und der nördlichen Stadt Saint-Louis untergegangen. Der Gründer der senegalesischen Hilfsorganisation Boza Fii, Saliou Diouf, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Unglück habe sich bereits am Freitag ereignet. Noch sei nicht klar, aus welchen Ländern alle Insassen stammten. Die bislang geborgenen Todesopfer seien Senegalesen.

Senegals Präsident Bassirou Diomaye Faye erklärte, sämtliche verfügbaren staatlichen Mittel seien mobilisiert worden, um nach Vermissten zu suchen und den Familien der Opfer beizustehen. Aus dem Innenministerium hieß es, die Zahl der Todesopfer werde sich voraussichtlich weiter erhöhen.

Zahlreiche Menschen versuchen jedes Jahr, über die gefährliche Atlantikroute aus Westafrika auf die spanischen Kanaren und damit in die EU zu gelangen. Tausende sind in den vergangenen Jahren auf der Route ertrunken oder werden vermisst.

Die senegalesischen Behörden hatten am Freitag ein weiteres Boot mit 142 Migranten abgefangen, die auf dem Weg nach Spanien waren. Der Senegal, Mauretanien und Marokko haben die Kontrollen vor ihren Küsten verstärkt. Dadurch legen Migrantenboote zunehmend weiter südlich ab, wodurch sich die gefährliche Überfahrt verlängert.