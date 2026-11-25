Die Generaldebatte im Bundestag, der traditionelle Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierungskoalition, begann am Mittwoch mit einem Moment seltener Einigkeit. Die Abgeordneten gedachten am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem sogenannten Orange Day, der Frauen, Töchter und Mädchen, die Opfer männlicher Gewalt wurden. 345 Femizide waren es im vergangenen Jahr, mehr als je zuvor. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erinnerte die Abgeordneten auch an ihre eigene Verantwortung – vieles beginne damit, dass man Frauen nach ihrem Kleidungsstil einordne. Der Saal applaudierte – bis auf die AfD-Abgeordneten.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann sprach später das Offensichtliche aus: „Bescheuerte Sprüche hat es hier im Bundestag immer gegeben. Aber das, was heute an Sexismus, Abfälligkeiten, an Frauenfeindlichkeit stattfindet, kommt von dieser Seite“, sagte sie und deutete auf die Bänke der AfD. Die ihr postwendend recht gab. Als Haßelmann die Kürzungen bei Demokratieprojekten und Frauenhäusern in Sachsen-Anhalt anprangert, riefen mehrere AfD-Abgeordnete „recht so“ und applaudierten demonstrativ.

Bundeskanzler Friedrich Merz versprach zu Beginn seiner Rede, dass die Bundesregierung alles tun werde, um Frauen, Mädchen und Kinder besser zu schützen. Überhaupt versuchte Merz weiterhin Einigkeit zu beschwören, warb für mehr „Grundwohlwollen“ und Großzügigkeit im Umgang miteinander. „Seien wir eine Gemeinschaft der Gutwilligen“, so Merz im fast schon pastoralen Duktus. Unzufriedenheit mit Einzelentscheidungen werde sich nie vermeiden lassen, aber es müsse doch Einigkeit herrschen, „dass wir alle das Beste für unser Land wollen“.

Alle? Fast alle, aber dazu gleich. Zunächst ist Merz selbst auf jenes Grundwohlwollen angewiesen. Sein Beharren auf der Senkung der Stromsteuer, die er in letzter Minute im Koalitionsausschuss ertrotzte und die dazu führt, dass der Haushaltsausschuss sich noch einmal zur Sondersitzung treffen muss, um die nötigen 5,4 Milliarden in den fertig geschnürten Haushalt einzuarbeiten, hat beim Koalitionspartner nachhaltig für Verstimmung gesorgt.

Merz vergibt keinen Schönheitspreis

Die Haushaltspolitikerin und stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar wandte sich persönlich an den Bundeskanzler: „Dass Sie, nachdem die Haushaltsverhandlungen abgeschlossen waren, ihre Glaubwürdigkeit und den Zusammenhalt der Koalition an eine Stromsteuersenkung gekoppelt haben, war und bleibt eine Missachtung des parlamentarischen Verfahrens.“ Der Kanzler hätte das im Juli, den Sommer über, ja selbst noch eine Woche vor der Bereinigungssitzung priorisieren können. Esdar warnte: „Der Vorgang wird eine Ausnahme bleiben, wenn wir als Koalition gemeinsam handlungsfähig bleiben wollen.“

Merz saß auf seinem Platz, ganz rechts auf der Regierungsbank, und blätterte interessiert in einem Buch. Neben ihm tuschelte SPD-Vizekanzler Lars Klingbeil angeregt mit CSU-Innenminister Alexander Dobrindt. Eine Momentaufnahme, die für die Dynamik in der Koalition steht.

Die Oppositionsfraktionen stellten dem Haushalt ein vernichtendes Zeugnis aus. Haßelmann sieht Flickschusterei und Taschenspielertricks und kritisierte das „Rumgehample“ bei der Stromsteuer. Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek prangerte Kürzungen an, die vor allem zulasten von Frauen gingen und sich wie ein roter Faden durch den Haushalt zögen. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla kündigte eine Normenkontrollklage gegen den Haushalt an und lud dazu auch Linke und Grüne ein. Ein vergiftetes Angebot.

Der Kanzler hatte zuvor selbstkritisch eingeräumt, der Prozess der Haushaltsaufstellung verdiene sicher keinen Schönheitspreis, das das Ergebnis sei aber „vertretbar“. Zugleich warnte er vor schrumpfenden Spielräumen in den nächsten Jahren. Wenn man nicht umsteuere, würden bald alle Einnahmen des Bundes für Soziales, Zinsen und Verteidigung ausgegeben werden.

Drei Viertel für Soziales, Verteidigung und Zinsen

Bereits im aktuellen Haushalt gehen drei Viertel des Etats allein in diese drei Bereiche. Von den 560 Milliarden Euro, die der Bund im kommenden Jahr ausgeben will, ist jeder vierte Euro für Verteidigung eingeplant, fast 240 Milliarden für Sozialausgaben und 42 Milliarden Euro für Zinszahlungen.

Merz fordere die Bereitschaft von allen, nun die richtigen Konsequenzen zu ziehen.

Aber welche das sind, darüber gehen die Meinungen selbst in der Koalition auseinander. Während der Kanzler Kürzungen in Aussicht stellte – man werde sich aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das man sich gewöhnt habe –, aber gleichzeitig auf weitere Steuersenkungen bei der Einkommenssteuer drängte, forderte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch auch die Einnahmen in den Blick zu nehmen. „Das Problem der großen Vermögen, der Erbschaften, diese Frage ist für uns überhaupt nicht vom Tisch“, rief Miersch. Man setze das auf die Tagesordnung.

Grüne und Linke drängten konkret darauf, Schlupflöcher für Multimillionäre wie Springer-Chef Mathias Döpfner, der auf sein Milliardenaktiengeschenk von Friede Springer kaum Steuern zahlen musste, endlich zu schließen und die Übergewinne etwa von Energiekonzernen, die aktuell von der Krise profitieren, abzuschöpfen.

Wie viel Geld für die Ukraine?

Die AfD hingegen hält die Unterstützung für die Ukraine für obsolet und sieht die Bevölkerung mehrheitlich auf ihrer Seite. Pro Jahr „versenke“ die Bundesregierung 11 Milliarden Euro an Militärhilfe in einem der „korruptesten Länder der Welt“, hinzu kämen über 6 Milliarden Euro an Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge, rechnete Fraktionsvorsitzende Alice Weidel vor. Nach ihrer Rechnung wäre das Geld viel besser investiert, um die Einkommenssteuer für alle um 500 Euro zu senken, den Sprit an der Tankstelle um 30 Cent zu verbilligen oder die Renten um 70 Euro erhöhen.

Geben wir zu viel Geld für die Ukraine aus? Diese Frage hatte zuvor auch Friedrich Merz aufgeworfen und sie selbst beantwortet: „Russland weiß genau, was es will. Und Russland will mehr als die Ukraine.“ Russland eskaliere, deshalb müssten Deutschland und Europa Russland die Grenzen aufzeigen. Dafür erhielt der Kanzler den einzigen echten fraktionsübergreifenden Applaus.

Die AfD forderte dagegen erneut den Kauf von billigem Gas aus Russland und Alice Weidel prangerte wie gewohnt die Masseneinwanderung nach Deutschland an. Beinah zur gleichen Zeit gingen Ermittler in ganz Deutschland gegen die rechtsterroristische Gruppe „Terror 18 vor“, die die gezielte Tötung von Ausländern und politischen Gegnern geplant haben soll. Nein, nicht alle meinen es gut mit Deutschland.