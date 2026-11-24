Die Koalitionsfraktionen werden den 560 Milliarden schweren Haushalt für das kommende Jahr am Freitag sehr wahrscheinlich mehrheitlich beschließen, wenn auch zähneknirschend. Das haben die Debatte zu Beginn der letzten Haushaltswoche am Dienstag im Bundestag und eine Probeabstimmung in der Unionsfraktion am Montag gezeigt.

Es sei gelungen, eine Lücke von 34 Milliarden Euro zu schließen, betonte SPD-Finanzminister Lars Klingbeil. „Das war für 2027 anstrengend, aber für 2028 stehen weitere große Herausforderungen vor uns“, sagte er. Damit deutete Klingbeil an, was allen schwant: Die Diskussionen um diesen Haushalt waren ein Klacks im Vergleich zu künftigen Auseinandersetzungen. Dann soll nämlich wirklich gespart werden – und dabei geht es dann auch darum, welche Sozialleistungen und Subventionen gekürzt oder ganz gestrichen werden.

„Das wird keine Wunschdebatte“, betonte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, Catarina dos Santos-Wintz, am Dienstagmorgen. „Wir müssen sehr offen darüber sprechen, wo wir Dinge einsparen, die uns lieb sind“, sagte sie, auch im Wissen darum, dass ihre Fraktion weiterhin auf einen Ausgleich der kalten Progression drängt. So nennt man den Effekt, der eintritt, wenn das Finanzamt eine inflationsbedingte Lohnerhöhung teilweise oder ganz wieder einkassiert, weil man in einen höheren Steuertarif rutscht. Verschiebt der Staat die Tarifgrenzen, verzichtet er gleichzeitig auf Einnahmen.

 Das wird keine Wunschdebatte Catarina dos Santos-Wintz (CDU)

Die Unionsfraktion wollte die kalte Progression eigentlich bereits ab Januar ausgleichen, konnte sich aber nicht entscheiden, welche Steuersenkung ihr wichtiger ist – die beim Einkommen oder die beim Strom. Die Senkung der Stromsteuer hatte der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz angekündigt und dann in einer turbulenten Sitzung des Koalitionsausschusses in der vergangenen Woche durchgesetzt. Zunächst nur für 2027, aber auch das kostet 5,4 Milliarden Euro. Diese bucht der Finanzminister einmalig vom Konto zur Förderung erneuerbarer Energien ab. Die weitere Finanzierung ist unklar.

Subvention für Milliardäre streichen

Man könne nicht mehr jeden politischen Wunsch mit neuen Schulden beantworten, mahnte Unionshaushälter Christian Haase im Bundestag. Unions-Finanzpolitiker Olav Gutting beklagte einen „kaum noch steuerbaren Wust aus Subventionen und Vergünstigungen“ und forderte das SPD-geführte Finanzministerium auf, beim Sparen voranzugehen. „Wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir diesen Nanny-Staat überdehnt haben“, sagte Gutting in Richtung Koalitionspartner.

Der Präsident des Bundesrechnungshofes und Guttings ehemaliger Fraktionskollege Ansgar Heveling hat kürzlich aber auch darauf hingewiesen, dass der Abbau klimaschädlicher Subventionen bis zu 17 Milliarden Euro sparen würde. Dazu gehört etwa die Steuerbefreiung für Kerosin bei Langstreckenflügen. Die größte Steuersubvention leistet sich der Bund laut eigenem Subventionsbericht aber, indem er den Begünstigten von verschenktem oder vererbtem Unternehmensvermögen die Steuer ganz oder größtenteils erlässt.

Ein prominentes Beispiel ist der Fall Mathias Döpfner. Das Datenleak bei der Deutschen Bank hatte gezeigt, was zuvor schon vermutet worden war. Nämlich, dass der Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Imperiums auf das 2020 von Friede Springer überreichte Aktiengeschenk im Wert von 1 Milliarde Euro offenbar kaum Steuern gezahlt hat. Eigentlich wäre wohl eine Schenkungssteuer von 30 Prozent, also in Höhe von 300 Millionen Euro fällig gewesen. Doch Döpfner nutzte die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung: Wer nachweisen kann, dass er nicht genug privates Kapital besitzt, dem wird die Schuld erlassen.

Die Grünen haben diese Woche in ihrer Fraktionssitzung beschlossen, die Abschaffung der Verschonungsbedarfsprüfung erneut in den Bundestag einzubringen. Eigentlich hatten Union und SPD den Antrag bereits im Oktober abgelehnt. Doch nach den Leaks bei der Deutschen Bank sind selbst einige Unionspolitiker empört. Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, sprach von „absurden Ausnahmetatbeständen“. Die Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck sagte der taz: „Wir wollen das Momentum nutzen und die Regierung endlich zum Schließen dieser Milliardenlücke im Steuersystem bewegen.“ Ob das gelingt?