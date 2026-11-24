Der Tankrabatt bringt kaum Entlastungen für die Menschen im Land. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach sparte ein Haushalt, der im Besitz eines Verbrenners ist, durch die Maßnahme im Mittel 13 Euro im Monat. Dabei profitierten einkommensstarke Haushalte am meisten.

Der Bundesregierung hat den Tankrabatt als Reaktion auf die im Zuge des Irankriegs gestiegenen Spritpreise eingeführt. In einer frühen Phase galt er zunächst von Mai bis Juni. Der jetzige Tankrabatt gilt seit Oktober bis Jahreswechsel. Durch die Absenkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin sollen die Preise an den Zapfsäulen 17 Cent pro Liter niedriger sein als ohne Rabatt. Die aktuelle Senkung kostet den Staat rund 2,5 Milliarden Euro.

„Der Tankrabatt hat schnell und unmittelbar die Inflationsrate gedämpft. Das war ein wichtiger Effekt“, sagt IMK-Chef Sebastian Dullien. „Er hat allerdings auch eine Reihe von Nachteilen, sodass er für eine langfristige Entlastung bei hohen Energiepreisen nicht ideal ist.“ So kam die Wirkung des Rabattes hauptsächlich bei reichen Autofahrern an. Während sich der Effekt bei Haushalten mit einem Einkommen von maximal 2.000 Euro auf im Mittel 7 Euro im Monat belief, waren es an der Spitze der Einkommensverteilung 19 Euro. Insgesamt entfielen auf das reichste Viertel rund 45 Prozent des gesamten Entlastungsvolumens.

Ein Drittel spart woanders

Damit ist die Wirkung des Tankrabatts so gering, dass die Menschen sie gar nicht wahrnehmen. 61 Prozent der im Rahmen der IMK-Studie befragten Verbrennerfahrenden gaben an, die Entlastung kaum oder gar nicht zu spüren. Stattdessen spart rund ein Drittel der Befragten wegen der hohen Spritpreise an anderer Stelle.

„Die anhaltende Verunsicherung der Menschen aufgrund der hohen Spritpreise dürfte den privaten Konsum somit zusätzlich belasten“, so die IMK-Forscher. „Insbesondere gezielte Direktzahlungen könnten als Ergänzung zu preisdämpfenden Maßnahmen wie einer Stromsteuersenkung die Kaufkraft einkommensschwacher Haushalte stärken und dazu beitragen, Einschränkungen beim Konsum abzufedern.“