piwik no script img

Generaldebatte im BundestagMerz ganz nah bei „Mutti“

Anna Lehmann

Kommentar von

Anna Lehmann

Der streitbare Kanzler kann auch anders. Bei der Generaldebatte gab sich Friedrich Merz ungewohnt versöhnlich. Mit klarer Kante kommt er nicht weit.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gestikuliert während einer Haushaltsdebatte
Gab sich versöhnlich: Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Generaldebatte, Berlin, am 26.11.2025 Foto: Lisi Niesner/reuters

E r kann also auch anders. Friedrich Merz, der scharfzüngige Redner, der gern mal provoziert und polarisiert, schlug bei der Generaldebatte im Bundestag neue Töne an. In fast präsidialem Stil sprach er von Gemeinsinn und Konsens, rief zu Zusammenhalt und Interessenausgleich auf. Und wird damit Altkanzlerin Angela Merkel plötzlich ziemlich ähnlich. Nimmt Merz etwa Anleihen bei seiner ungeliebten Vorgängerin?

Merkels langjähriges Erfolgsrezept bestand unter anderem darin, die politische Konkurrenz zu besänftigen und nicht vor den Kopf zu stoßen. Anstelle harter Attacken, umgarnte sie etwa die SPD und machte sich deren politischen Ideen zum Teil zu eigen. Asymmetrische Demobilisierung wurde diese Methode des politischen Sedierens genannt.

Die Union folgte Merkel mal brav, mal zähneknirschend durch alle Wendungen – weil sie mit ihr das Abo aufs Kanzleramt hatte, aber auch weil die Kanzlerin der freundlichen Töne nach innen eine knallharte Machtpolitikerin war. Merz bekam das zu spüren. Wäre es nach Merkel gegangen, wäre er nie Kanzler geworden.

Auf dem Weg ins Kanzleramt begeisterte Merz seine Anhänger mit forschen Versprechen und klarer Kante. Endlich wieder Konservatismus pur statt weichgespültem Merkelismus. Gleichzeitig weckte er Erwartungen, die er in einer Koalition mit der SPD unmöglich erfüllen kann, und mit denen er vor allem seine Partei und sich selbst unter Druck setzt. Der angekündigte „Herbst der Reformen“, die „echte“ Wirtschaftswende, entpuppen sich als Luftschlösser.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

„Hochkomplexe Zeiten erfordern komplexe Antworten“, gestand der geerdete Kanzler nun selbst ein. Merz’ rhetorischer Kursschwenk ist auch Eingeständnis eines Scheiterns. Vielleicht heißt von Mutti lernen ja doch siegen lernen? Will Merz das Rentenpaket gegen den Widerstand der eigenen Parteifreunde durchkriegen, muss er es ein bisschen wie Merkel machen: schmeicheln und hinter den Kulissen drohen. Sonst ist seine Kanzlerschaft schneller vorbei als erwartet.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anna Lehmann

Anna Lehmann

 Leiterin Parlamentsbüro
Schwerpunkte SPD und Kanzleramt sowie Innenpolitik und Bildung. Leitete bis Februar 2022 gemeinschaftlich das Inlandsressort der taz und kümmerte sich um die Linkspartei. "Zur Elite bitte hier entlang: Kaderschmieden und Eliteschulen von heute" erschien 2016.
Themen #Kanzler Merz #Angela Merkel #Schwarz-rote Koalition #Junge Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Friedrich Merz im Bundestag.
Generaldebatte im Bundestag Des Kanzlers neue Töne

In der Generaldebatte im Bundestag schlägt Friedrich Merz neue, versöhnliche Töne an: Er appelliert an Konsens und Gemeinsinn und bittet um Geduld.

Von Sabine am Orde und Anna Lehmann
Ein schwarzes Auto mit dem Bundesadler auf dem Dach unterwegs - das Auto schlingerte und fuhr im Kreis, die Spuren sind noch zu erkennen
Sechs Monate Merz Bis zum Ziel ist noch an Tempo zuzulegen
Essay von Jutta Falke-Ischinger

Kanzler Merz hat ambitioniert sein Amt angetreten. Nicht nur der Koalitionspartner, sondern auch eigene Leute treten aber immer wieder auf die Bremse.

Bundeskanzler Friedrich Merz schaut auf einen Globus
Soziologin über Merz' Stadtbild-Äußerung „Das ist eindeutig rassistisch“

Kanzler Merz zeichne ein Bild von einer weißen Gesellschaft als Norm, sagt die Stadtsoziologin Barwick-Gross. Die wahren Probleme in Städten seien andere.

Interview von Jasmin Kalarickal
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
3
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
4
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
5
Schwindel am Black Friday Reduzierte Rabatte
6
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will