Gebremste EnergiewendeRWE zieht sich aus Wasserstoff-Projekt in Namibia zurück

Bis zu 300.000 Tonnen „grünes Ammoniak“ wollte der Energiekonzern ab 2027 pro Jahr aus Afrika beziehen. Aber daraus wird nun doch nichts.

Eine Anlage für grünen Wasserstoff in Namibia - ein LKW steht unter einem Vordach, im Hintergrund ein Speicher mit der Aufschrift H2O
Anlage für grünen Wasserstoff von Cleanergy in Namibia Foto: Philip Reynaers/imago

Essen/Berlin dpa/taz | Der Energiekonzern RWE hat sich aus einem geplanten Projekt für „grünen Wasserstoff“ in Namibia zurückgezogen. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Nachfrage nach Wasserstoff sowie nach Wasserstoff-Derivaten wie Ammoniak entwickelt sich in Europa langsamer als erwartet“, sagte ein Sprecher. Bereits Ende vergangenen Jahres seien entsprechende Projekte überprüft worden, darunter auch das Vorhaben in Namibia.

Wasserstoff gilt als Alternative zu fossilen Energieträgern und damit als wichtig bei der Energiewende und dem Klimaschutz. „Grüner Wasserstoff“ wird per Elektrolyse von Wasser mittels Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen.

RWE und das Konsortium Hyphen Hydrogen Energy hatten im Jahr 2022 eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach sollte RWE ab 2027 pro Jahr bis zu 300.000 Tonnen „grünes Ammoniak“ aus Namibia beziehen. Hyphen, an dem das deutsche Energieunternehmen Enertrag beteiligt ist, war von der namibischen Regierung für die Entwicklung eines „grünen Wasserstoffprojekts“ ausgewählt worden.

Im Rahmen dieses Vorhabens sollte bis 2027 jährlich rund eine Million Tonnen grünes Ammoniak für den Export produziert werden. Ammoniak, eine chemische Verbindung von Wasserstoff und Stickstoff, kann mit Schiffen transportiert werden.

Projektpartner geht trotzdem von Nachfrage aus

Ein Sprecher des Projektpartners Enertrag teilte mit, kurzfristig bedeute der Rückzug von RWE, dass ein potenzieller Abnehmer wegfalle. „Langfristig bleibt die Entwicklung des Projekts jedoch unberührt.“ Der Bedarf an grünem Wasserstoff und seinen Derivaten in Europa und Asien werde weiter steigen – es sei eine Frage des „Wann“, nicht des „Ob“.

Die Bundesregierung sei nicht am Projekt beteiligt. Hyphen sei zwar 2024 als potenzielles „strategisches Auslandsprojekt“ eingestuft, seitdem sei aber nichts passiert. Es habe daher keine Förderung gegeben, das Projekt sei ausschließlich privatwirtschaftlich finanziert.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, man sei an dem Projekt nicht beteiligt. Zu Namibia bestehe eine Energiepartnerschaft, die weiter aufrechterhalten werden solle.

Zu wenig grüner Wasserstoff

Beim Markthochlauf von grünem Wasserstoff gibt es ein Henne-Ei-Problem: Die Nachfrage kommt wegen der noch hohen Preise und geringen Verfügbarkeit nicht in Schwung. Eine Herstellung in großem Umfang, wie sie künftig für die Energiewende nötig sein wird und die auch die Preise drücken könnte, scheitert an der geringen Nachfrage.

Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung empfohlen der Politik deshalb in einer Studie Anfang des Jahres, neben Subventionsprogrammen auf verbindliche Wasserstoffquoten für die Wirtschaft zu setzen, etwa für die Luftfahrt, die Stahl- oder die Chemiebranche. Teilweise gibt es das bereits: In der EU müssen ab 2030 mindestens 1,2 Prozent aller Flugzeugtreibstoffe synthetische Kraftstoffe auf Basis von Wasserstoff sein. Bis 2050 soll diese Quote auf 35 Prozent steigen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hatte am Mittwoch die Bundesregierung für geplante Kürzungen bei der Wasserstoffförderung als „völlig falsches Signal“ kritisiert. „Die Bundesregierung muss hier dringend nachsteuern, um Planungssicherheit, Investitionen und den Wasserstoffhochlauf nicht zu gefährden“, sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Gleichzeitig lobte sie Pläne der Regierung, Bürokratie für Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland zu reduzieren.

Das Kabinett in Berlin hatte am Mittwoch ein Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Demzufolge kann der Ausbau als im „überragenden öffentlichen Interesse“ eingestuft werden, was beispielsweise schnelle und weniger aufwendige Genehmigungsverfahren mit sich bringen könnte. „Damit die dringend notwendige Wasserstoffwirtschaft tatsächlich Fahrt aufnehmen kann, braucht es aber mehr als rein verfahrensrechtliche Regelungen“, mahnte Andreae.

Demnonstration von Sahrauis: eine schreiende Frau in einem Fahnenmeer
Sahrauische Aktivistin über Ausbeutung „Wir reden hier von blutigem Wasserstoff“
Aktivistin Emma Lehbib kritisiert die Aneignung von Ressourcen der Westsahara mithilfe Marokkos – um den Norden klimaneutral zu machen.
Interview von Leo Schurbohm
Im Energiepark Bad Lauchstädt südlich von Halle soll künftig mit Windenergie und Elektrolyse grüner Wasserstoff erzeugt.
Grüner Wasserstoff Noch keine tragfähige Energiequelle
Grüner Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger der Dekarbonisierung. Doch bislang ist er kaum bezahlbar.
Von Bernward Janzing
Auf der Halbinsel Shark Island am Stadtrand von Lüderitz im Süden Namibias stand einst das erste deutsche Konzentrationslager. Hier wurden während des Völkermords unter deutscher Kolonialherrschaft (1904 – 1908) schätzungsweise bis zu 4000 Menschen der Volksgruppen Nama und Ovaherero brutal getötet.
Energieprojekt in Namibia Zoff um Wasserstoff
Die Bundesregierung treibt die Pläne für Wasserstoffproduktion in Namibia voran. Kri­ti­ke­r:in­nen beklagen Intransparenz.
Von Hannes Koch

klimawandel

Kahle Fichten im Harz vor Panorama des Brocken
Forstwissenschaftlerin über Landnutzung „Wir benötigen eine Landwende“
Monokulturen werden den Klimawandel nicht überstehen, so Forstwissenschaftlerin Anne Arnold. Die Transformation gelinge nur mit anderen Subventionen.
Interview von Birger Stepputtis

2.10.2025

Eine Person dreht an einem Heizungsthermostat
Unsicherheit bei der Wärmewende Heizsaison startet, Preise ziehen an
Die Energiekosten steigen. Deshalb ermahnt der BUND Wirtschaftsministerin Reiche zur Novelle des Heizungsgesetzes. Warten sei „Gift für die Wärmewende“.
Von Kai Schöneberg

30.9.2025

Zwei Fischkutter ziehen in der Deutschen Bucht nahe der Elbmündung ihre Netze durch das Wasser der Nordsee.
Studie der Universität Hamburg Fast keine Fische mehr in der Elbmündung
Der Fischbestand in der Elbmündung ist seit 2010 um über 91 Prozent gesunken. Schuld sind laut der Studie die Elbvertiefung und der Klimawandel.
Von Leo Schurbohm

30.9.2025

