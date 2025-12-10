piwik no script img

Gaskraftwerkspläne der BundesregierungUmweltverbände fordern bessere Energiewende-Strategie

Die Regierung setzt bei der Energieversorgung zu wenig auf Stromspeicher und Verbrauchslenkung. Das zeigt eine Analyse von BUND und Gaswende.

Die Silhouette eines Gaskraftwerks
Gut, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht: Gaskraftwerk Duisburg-Huckingen Foto: Jochen Tack/imago
Anja Krüger

Aus Berlin

Anja Krüger

Das Bundeswirtschaftsministerium steht in den Startlöchern, um die Ausschreibung für neue Gaskraftwerke auf den Weg zu bringen. Doch die Regierung setzt bei der Absicherung der Energieversorgung zu stark auf Gaskraftwerke statt auf Lösungen wie mehr Stromspeicher, kritisieren die Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und Gaswende.

Der Hintergrund: Um die Energiewende abzusichern, ist der Bau neuer Gaskraftwerke zur Absicherung von Zeiten erforderlich, in denen weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Strom aus Gaskraftwerken ist schnell verfügbar. Werden sie mit grünem Wasserstoff betrieben, ist das klimafreundlich – allerdings ist derzeit völlig offen, wann genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht. Umstritten ist, wie viele Gaskraftwerke nötig sind. Weil sie nur punktuell laufen sollen und so nicht wirtschaftlich sind, sind staatliche Zuschüsse erforderlich. Deshalb hat die EU bei der Planung ein Wörtchen mitzureden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wollte ursprünglich Gaskraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 20 Gigawatt errichten. Im November haben sich Union und SPD darauf geeinigt, dass Gaskraftwerke mit einer steuerbaren Kapazität von 10 Gigawatt ausgeschrieben werden sowie 2 weitere Gigawatt, die „technologieoffen“ sein sollen. Darunter können auch Speicher fallen. Das ist auch die Größenordnung, über die Reiche derzeit mit der EU-Kommission verhandelt. Erst wenn Brüssel zustimmt, kann die Ausschreibung für die Anlagen beginnen.

Einer Analyse des Reiner Lemonie Instituts (RLI) im Auftrag von BUND und Gaswende zufolge ist die bisherige Konzentration der Bundesregierung auf Gaskraftwerke zur Absicherung der Versorgung kontraproduktiv. „Mit ihrem einseitigen Fokus auf neue Gaskraftwerke gefährdet Bundesministerin Reiche die Klimaziele, zementiert fossile Abhängigkeiten und treibt die Strompreise nach oben“, sagt Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim BUND.

Großbatterien und E-Auto-Batterien können helfen

Denn ausgeblendet wird bislang das Potenzial, das etwa eine konsequente Einbeziehung von Großbatterien, die Nutzung von E-Autos als Speicher und eine gute Steuerung des Verbrauchs von Großabnehmern in der Industrie hätte. Solche, wie die Studie sie nennt, „Flexibilitätsoptionen“ können teure Spitzen deutlich mildern. „Dafür müssen jetzt die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden“, fordert Tina Loeffelbein, Projektleiterin bei der Organisation Gaswende.

Durch die Einbeziehung flexibler Optionen müssten Kraftwerke insgesamt weniger laufen. Der Studie zufolge könnte die Stromerzeugung in Kraftwerken gegenüber den bisherigen Regierungsplänen bis zum Jahr 2045 um bis zu 45 Prozent reduziert werden – vorausgesetzt, der Ausbau der erneuerbaren Energien findet wie derzeit vorgesehen statt. Die Einsatzstunden der Kraftwerke würden um fast ein Drittel sinken, so die Studie. Das würde die Kosten für die Stromerzeugung senken und die Resilienz des Energiesystems erhöhen, weil weniger Importe nötig wären.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Energie #Gas #Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland #Katherina Reiche #Energiewende in Gefahr #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Personen mit Protestschildern stehen vor einer überdemesional großen Bombenattrappe, auf der "CO2" steht
Umstrittene Co2-Speicherung Unterirdische Abgaswirtschaft

Auch CO2 aus Gaskraftwerken darf künftig im Erdboden gespeichert werden, hat der Bundestag beschlossen. Die Gasspeicherumlage wird abgeschafft.

Von Nick Reimer
Blick auf die Baustelle für das Projekt eines Gaskraftwerks am Industriestandort Schwarze Pumpe auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen.
Fossile Energie Umwelthilfe hält Reiches Gaskraft-Pläne für rechtswidrig

Die Wirtschaftsministerin will viel mehr Gaskraftwerke. Ein Gutachten zeigt, dass das womöglich nicht vereinbar ist mit dem EU-Beihilferecht.

Mitarbeiter kontrollieren einen sogenannten Stack an einem Elektrolyseur am Tag der Einweihung eines Elektrolyse-Kompetenzzentrums der Andritz Schuler GmbH.
Produktion von grünem Wasserstoff Ambitionslücke beim Ausbau

Grüner Wasserstoff ist der Hoffnungsträger für die Energiewende. Aber ob die Regierung zur nötigen Förderung bereit ist, ist unklar.

Von Bernward Janzing

klimawandel

Die Hand eines Kohlenträgers liegt auf einem Paket mit Steinkohle, das auf einer Sackkarre steht
Abgeschwächter Kompromiss EU-Verhandler*innen einigen sich auf Klimaziel 2040

Auf Grundlage des abgeschwächten Kompromisses der EU-Umweltminister*innen gibt sich die EU ein neues Klimaziel. Kritik kommt von Ökonom*innen.

10.12.2025

Zwei Hände halten Biomasse und fertige Pflanzenkohle
Ideen zur CO2-Entnahme Aufwendig und teuer, aber möglich

Ein großangelegtes Forschungsprojekt hat Technologien zur Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre untersucht. Sie sind kostspielig, aber umsetzbar.

Von Bernward Janzing

10.12.2025

Grünflächen und Bäume auf dem Paul-Arnsberg-Platz im Frankfurter Stadtteil Ostend nach der klimafreundlichen Umgestaltung
Entsiegelungs-Wettbewerb „Abpflastern“ Bremen reißt Asphalt weg

Auf dem Weg zu Schwammstädten setzen Kommunen auch auf Bürgerengagement. Jetzt will nach Hamburg und Flensburg auch Bremen Asphalt entfernen.

Von Eiken Bruhn

9.12.2025

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
4
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
5
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
6
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“