Studie zur regionalen Energiewende: Mehr Jobs und Geld durch Wind und Solar
Eine Studie zeigt, wie die Energiewende regionale Wirtschaften bereichert. Viele Städte und Landkreise könnten so Millionen Euro einnehmen.
Deutsche Städte und Landkreise können ihre Einnahmen aus erneuerbaren Energien bis 2033 von 5,5 auf 12,4 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Das zeigt eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Wenn die Ausbauziele für Solar- und Windkraft erreicht werden, könnten in den kommenden zehn Jahren mehr als 50.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Vor allem ländliche Regionen würden von zusätzlichen Gewinnen örtlicher Firmen und höheren Steuereinnahmen profitieren.
Die Ergebnisse beruhen auf Modellrechnungen für rund 400 deutsche Landkreise und Städte sowie auf Analysen ausgewählter Praxisbeispiele. „Überall in Deutschland gibt es bereits Pionierregionen, die den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur unterstützen, sondern als strategischen Hebel für ihre eigene Entwicklung nutzen“, sagte Studienautor Frederick Sixtus vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. „Wenn die Regionen voneinander lernen, wird die Energiewende für alle zum wirtschaftlichen Gewinn.“
Schon jetzt erzielen erneuerbare Kraftwerke Einnahmen von 10 Milliarden Euro. Bis 2033 würden sie auf mehr als 21 Milliarden Euro steigen. Allerdings bleibt derzeit nur etwa die Hälfte des Geldes in der Region. Der Rest fließt ab, weil Großanlagen oft externen Investor:innen gehören. In Vorreiterregionen gehen laut Studie bis zu zehn Prozent des Wirtschaftswachstums der vergangenen zehn Jahre auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zurück.
Empfohlener externer Inhalt
Allerdings profitieren derzeit nicht alle Regionen gleichermaßen. Ein Großteil der Einnahmen stammt aus der Windkraft, die in Norddeutschland ein höheres Potenzial hat als im Süden. So auch in dem vorgestellten Szenario für 2033: Während in den meisten Kreisen Deutschlands die Einnahmen bei unter 40 Millionen Euro im Jahr liegen, erreichen sie in den Windkraftregionen Norddeutschlands oft mehr als 80 Millionen Euro jährlich. An der Spitze steht der Kreis Emsland in Niedersachsen mit 152 Millionen Euro.
Bessere Angebote von Bund und Ländern
Dennoch könnten auch süddeutsche Landkreise durch den Ausbau erneuerbarer Energien und regionale Konzepte profitieren. Die zusätzlichen Einnahmen könnten Kommunen größere finanzielle Spielräume geben, etwa für bessere Infrastruktur, höhere Kita-Quoten und schnelleren Breitbandausbau.
Um mehr Geld vor Ort zu halten, schlagen die Autor:innen finanzielle Beteiligungsmodelle, Bürgerenergiegesellschaften und lokale Stromtarife vor. Bundes- und Landesregierungen sollten Beratungsangebote schaffen, gesetzliche Hürden abbauen und bei Förderprogrammen die Wertschöpfung vor Ort von Anfang an im Blick behalten.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert