Fußballfans für Freiheitsrechte: Hoffnungsträger auf den Rängen
Anständige Fans schämen sich schon lange für die Machenschaften der Fifa. Wer nach dem Guten im Fußball sucht, muss in die Kurven schauen.
E infach weiter Fußball schauen? Von Harry Kane schwärmen, als sei nichts gewesen? Es ist gar nicht so einfach, zu seiner Leidenschaft für Fußball zu stehen, nach dieser irrwitzigen Auslosungsshow für die Fußball-WM. Es war auch wirklich kaum auszuhalten, wie sich Fifa-Boss Gianni Infantino US-Präsident Donald Trump unterworfen hat.
Keiner der versammelten Fußballgranden wollte sich öffentlich schämen für die Verleihung eines Friedenspreises an Donald Trump, der die Welt mit seinem Zollregiment erpresst, dessen bewaffnete Truppen nach rassistischen Kriterien US-Städte säubern, der in der Karibik morden lässt, mit Krieg gegen Venezuela droht und der nicht einmal garantieren will, dass Fans aus allen qualifizierten Ländern in die USA reisen dürfen. Auch der DFB spielt mit bei dieser Propagandashow der Fifa für Donald Trump.
Wohin also mit der Liebe zum Spiel? Die Bundesliga ist gar kein schlechter Ort dafür. Wer da in die Kurven schaut, wird staunen. Da protestierten vor der jüngsten Innenministerkonferenz Fans gegen die Behauptung der Sicherheitspolitiker, der Gewalt in den Stadien könne nur mit massiven Überwachungs- und Bestrafungsinstrumenten begegnet werden.
Zuerst rechneten sie vor, dass Stadien sicherer sind als etwa das Oktoberfest. Sie verwahrten sich gegen zentral ausgesprochene Stadionverbote in Fällen, die sich noch im Ermittlungsstadium befinden. Und sie wehrten sich gegen personalisierte Tickets und den Einsatz von KI-unterstützter Gesichtserkennung. Am Ende kassierten die Innenminister etliche ihrer Vorhaben.
Die Proteste der Fans machen nicht zum ersten Mal Eindruck. Als sich die Länder neue Polizeiaufgabengesetze gaben, die das vorsorgliche Wegsperren von potenziellen Gefährdern ermöglichen, wurde ein großer Teil der Proteste dagegen von Fans getragen. In den Kurven hat sich die vielleicht derzeit größte Bürgerrechtsbewegung Deutschlands gebildet.
Während die Grünen in Baden-Württemberg der Polizei die Überwachungsanwendungen aus dem Hause Palantir ermöglichen wollen, wird in Kurven genau die Gefahr dieser Software thematisiert, die zum Säubern der Städte in den USA eingesetzt wird.
Bei der WM-Auslosung hat sich gezeigt, wie der Sport zum Propagandawerkzeug werden kann. In den Kurven der Bundesliga zeigt sich Woche für Woche die kritische Kraft bürgerlichen Engagements. Auch das ist der Fußball.
