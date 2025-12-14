piwik no script img

Detailblick auf den Bundesliga-FußballSolidarität unter Gegnern

Eine intensive Polizeikontrolle beim Derby zwischen Köln und Leverkusen löst intensive Fanreaktionen aus. Die verfeindeten Fanlager verbünden sich.

Zuschauertribüne mit unbesetzten Reihen vor dem Zaun
Eine Beistandslücke: Leverkusener Fans haben die ersten Reihen verlassen Foto: imago

Von

Johannes Kopp

Nacktkontrollen beim Derby in Leverkusen, so stellte die Polizei klar, habe es nicht gegeben. Von Fanseite war das so am Samstagabend kolportiert worden. Die Sicherheitsbehörde zog es stattdessen vor, von „intensiven Kontrollen“ zu sprechen. Genauer ins Detail wollte man – aus guten Gründen vermutlich – nicht gehen. Betroffen waren zwei „polizeibekannte“ Kölner Fans.

Die jüngste Sicherheitsdebatte der Innenministerkonferenz um verschärfte Maßnahmen in den Fußballstadien hat sich als Nullnummer erwiesen, auch weil die rückläufigen Zahlen von Gewaltvorkommnissen nicht zur Debatte passten.

Dass intensives Vorgehen von Polizeiseite intensive Gegenreaktionen hervorrufen, ist allerorten bekannt. Der Verdacht liegt nun nahe, dass dies von Seiten der Sicherheitskräfte nicht ungewollt war.

Und es steht zu befürchten, dass gerade nachträglich die massiven Probleme geschaffen werden, von denen seit Wochen die Rede ist. Die Fronten zwischen Polizei und aktiver Fanszene verhärten sich so sehr, dass wiederum die Feindseligkeiten zwischen den Fans von Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln spontan begraben wurden.

Dem Beispiel der 500 Gästefans, die sich noch vor Spielbeginn wegen der Polizeimaßnahmen auf den Weg gemacht hatten, folgte die Leverkusener aktive Fanszene und verließ das Stadion noch im Verlaufe der ersten Hälfte. Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes war bass erstaunt: „Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Fans mit den Kölnern solidarisieren.“

Es verdichten sich also die Hinweise, dass zum größten Problem für die Sicherheit im Stadion das verschärfte Polizeivorgehen werden könnte. Die gemeinsame Protestaktion der Anhängerschaft beider Vereine, die aus Sicht der Polizei dieses Derby erst so brisant machen, war jedenfalls nicht nur für Simon Rolfes eine beeindruckende Demonstration.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Fans #Polizei
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Transparent mit der Aufschrift "Gegen Populismus" in einer Fankurve
Fußballfans für Freiheitsrechte Hoffnungsträger auf den Rängen
Kolumne Press-Schlag von Andreas Rüttenauer

Anständige Fans schämen sich schon lange für die Machenschaften der Fifa. Wer nach dem Guten im Fußball sucht, muss in die Kurven schauen.

Olympiastadion mit Blick auf die Kurve und einem großen Transparent mit der Aufschrift "Populisten legen die Axt an die Fankultur"
Sicherheit im Fußballstadion „Eine Phantomdebatte“

Auf der Innenministerkonferenz wird über mehr Sicherheitsmaßnahmen in Stadien diskutiert. Fans und auch viele Vereine protestieren dagegen.

Von Christoph Ruf
Fans von Union und Hertha protestieren
Maßnahmen gegen Fußballfans Rot-blaue Koalition gegen Iris Spranger

Fans von Hertha und Union fordern eine faktenbasierte Diskussion über Sicherheit in Stadien. Die Innensenatorin soll keine Verschärfungen mittragen.

Von Erik Peter
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

1 Kommentar

 / 
  • K

    Der Blick aufs Detail scheint mir die größeren Zusammenhänge auszublenden.



    Das nachträglich Probleme geschaffen werden, die schon vorab politisch ausgeschlachtet wurden, ist kein neues Phänomen.



    Die Fronten zwischen Polizei und aktiver Zivilgesellschaft verhärten sich allgemein, nicht nur im Fußballkontext.



    Und entsprechend wurde DE in Sachen Bürger*innen-Freiheit bzw im "freedom index" abgewertet und liegt u.a. auch hinter Tansania, Thailand und sogar workaholic-Japan.

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Nach Druck der Bundesregierung Das Verbrenner-Aus kippt
3
Hetzkampagne bei „Welt“ Decolonize Springer!
4
Deutsches Beamtentum Ohne ginge es besser
5
Künstliche Intelligenz versus Menschen Streng dich doch mal an
6
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab