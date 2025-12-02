piwik no script img

Sicherheit im FußballstadionÜbertriebene Maßnahmen

Erik Peter

Kommentar von

Erik Peter

KI-gestützte Gesichtskontrollen und Stadionverbote sollen mehr Sicherheit für die Fans bringen. Tatsächlich droht gar keine Gefahr in den Stadien.

Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren gemeinsam in der Leipziger Innenstadt gegen strengere Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen
Fußballfans aus der ganzen Bundesrepublik protestieren im November in Leipzig gegen strengere Sicherheits-maßnahmen bei Spielen Foto: Jan Woitas/dpa

D eutsche Fußballstadien sind so sicher wie nie. Vergangene Saison besuchten 25,3 Millionen Menschen die Spiele der ersten drei Ligen, mehr als jemals zuvor. Laut der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze wurden dabei 1.107 Fans und Po­li­zis­t:in­nen verletzt – ein deutlicher Rückgang zur Vorsaison. Die Gefahrenquote für Be­su­che­r:in­nen liegt bei 0,0044 Prozent, gerundet 0,0 Prozent, und das bei einer Reduzierung der polizeilichen Einsatzstunden um zehn Prozent.

Man könnte sich kollektiv auf die Schulter zu klopfen: Vereine, Verbände, Politik und Polizei, nicht zuletzt die Fans selbst haben ganze Arbeit geleistet. Die Zeiten, in denen sich Hooligans Schlachten in den Stadien lieferten, sind lange vorbei. Ausgefeilte Sicherheitskonzepte, Fantrennung, der Wandel der Fankultur und sozialpädagogische Arbeit haben dafür gesorgt, dass die gefährlichsten Bilder heutzutage Ultras mit Bengalos sind.

Doch in die Logik von In­nen­mi­nis­te­r:in­nen passt der nüchterne Blick auf die Fakten nicht. Auf ihrer am Mittwoch in Bremen beginnenden Konferenz wollen sie ein Maßrahmenpaket beschließen, das die Sicherheit in den Stadien erhöhen soll, tatsächlich aber ein Repressionskatalog ist: KI-gestützte Gesichtserkennungssoftware, zentral verfügte Stadionverbote schon auf Verdacht, striktes Vorgehen gegen Pyrotechnik und die Einführung personalisierter Tickets. Dabei sind weder Ausweiskontrollen am Stadiontor logistisch zu bewältigen, noch helfen Kameras oder Strafen gegen den Einsatz von Pyros.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die mit Stimmungsboykotten, Demos und Bannern protestierenden Fanszenen kritisieren zu Recht den „Populismus“ der Innenpolitiker:innen, die sich nicht nur ahnungslos über Fakten, sondern auch über die gewachsene Strukturen zwischen Fans, Fanprojekten und Vereinen hinwegsetzen wollen. Es sind wie so oft Fußballfans, an denen autoritäre Kontrollfantasien zuerst erprobt werden sollen. Das aber ist ein Sicherheitsrisiko für alle, die mit einem zunehmend autoritären Staat in Berührung kommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Erik Peter

Erik Peter

 Politik | Berlin
Redakteur für parlamentarische und außerparlamentarische Politik in Berlin, für Krawall und Remmidemmi. Schreibt über soziale Bewegungen, Innenpolitik, Stadtentwicklung und alles, was sonst polarisiert. War zu hören im Podcast "Lokalrunde".
Themen #Sicherheitsdebatte im Fußball #Innenministerkonferenz #Fußballfans #Ultras #Fußball
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fans von Union und Hertha protestieren
Maßnahmen gegen Fußballfans Rot-blaue Koalition gegen Iris Spranger

Fans von Hertha und Union fordern eine faktenbasierte Diskussion über Sicherheit in Stadien. Die Innensenatorin soll keine Verschärfungen mittragen.

Von Erik Peter
Im Hintergrund große Transparente, auf denen zu lesen ist: Soll das die zukunft des Fußballs sein". Davor Spieler des BVB und des VfB Stuttgart
Proteste der Fußballfans Schweigen statt Singen

Die Innenminister sehen ein Gewaltproblem im Fußball und wollen drastische Maßnahmen ergreifen. Die Ultras sehen das als Angriff auf die Fankultur.

Von Andreas Rüttenauer
Werder-Fans mit Transparenten und Fahnen im Stadion.
Politik im Stadion Linker wird’s nicht im deutschen Fußball

Beim torlosen Remis zwischen Werder Bremen und St. Pauli passiert auf dem Rasen recht wenig. Im Stadion geht es dafür sehr politisch zu.

Von Fridolin Haagen
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Haltung von Haustieren „Wir genießen, dass wir überlegen sind“
2
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
3
Neue AfD-Jugend und Gegenproteste Danke, Antifa
4
Ostermontag abschaffen? Ohne wirklichen Nutzen
5
Femizid an Hatun Sürücü Der verlorene Sohn meldet sich bei Youtube
6
Nachdenken über Bullshit „Es geht um die Kulturtechnik des Differenzierens“