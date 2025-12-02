piwik no script img

USA gegen VenezuelaKein rechtsfreies Gebiet

Andreas Zumach

Kommentar von

Andreas Zumach

Mit den Angriffen auf Schiffe in der Karibik verstößt die US-Luftwaffe gegen das Völkerrecht. Trumps Drohungen lassen noch Schlimmeres erwarten.

US Präsident Trump
Droht „Sperrung des Luftraumes“ über Venezuela an: US Präsident Donald Trump Foto: Anna Rose Layden/reuters

S eit Anfang September hat die US-Luftwaffe auf Anordnung von US-Präsident Trump bei Angriffen auf Boote in der Karibik und im Ostpazifik mindestens 83 Menschen ermordet, weil sie angeblich Drogen aus Venezuela transportierten und damit die „nationale Sicherheit der USA gefährdeten“. Beweise dafür lieferte die Trump-Administration bis heute nicht.

Selbst mit derartigen Beweisen wären die Luftangriffe ein Kriegsverbrechen und ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht. Und das gilt nicht nur für die durch US-Medien aufgedeckte Ermordung zweier offensichtlich schiffbrüchiger Männer durch ein zweites Bombardement auf ihr bereits weitgehend zerstörtes Schiff. Ein Vorgang, der in Washington jetzt endlich längst überfällige Kritik am Vorgehen der Trump-Administration gegen Venezuela ausgelöst hat.

Die Völkerrechtswidrigkeit gilt genauso für alle anderen rund 20 Angriffe der US-Luftwaffe. Das Völkerrecht legt fest, dass ein Land nur innerhalb seiner 12 Seemeilen breiten Hoheitsgewässer eigenmächtig gegen verdächtige Boote und Schiffe vorgehen darf. Und das zunächst auch nur durch das Aufbringen und die Durchsuchung dieser Schiffe sowie durch die Beschlagnahmung eventueller Drogen oder anderer illegaler Güter und dann auch durch die Festnahme der Besatzungsmitglieder.

Nur bei Widerstand gegen solche Maßnahmen wäre der Einsatz militärischer Gewalt erlaubt. In internationalen Gewässern außerhalb der 12-Meilen-Zone sind derartige Maßnahmen vom Völkerrecht nur gedeckt, wenn der UN-Sicherheitsrat die Mitgliedsstaaten ausdrücklich dazu ermächtigt. Um einen solchen Beschluss hat sich die Trump-Administration gar nicht erst bemüht.

Auch die von Trump verkündete „Sperrung des Luftraumes“ über Venezuela verbunden mit der Androhung von Gewalt durch den Einsatz der US-Luftwaffe zur Durchsetzung dieser Sperrung ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dies alles gilt völlig unabhängig davon, ob die Regierung von Nicolás Maduro eine Demokratie, eine Autokratie oder eine Diktatur ist. Sollte Trump seine Androhung wahrmachen, wäre er mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins Kumpan im Geiste.

Journalist und Buchautor, Experte für internationale Beziehungen und Konflikte. Von 1988-2020 UNO- und Schweizkorrespondent der taz mit Sitz in Genf und freier Korrespondent für andere Printmedien, Rundfunk-und Fernsehanstalten in Deutschland, Schweiz,Österreich, USA und Großbritannien; zudem tätig als Vortragsreferent, Diskutant und Moderator zu zahlreichen Themen der internationalen Politik, insbesondere:UNO, Menschenrechte, Rüstung und Abrüstung, Kriege, Nahost, Ressourcenkonflikte (Energie, Wasser, Nahrung), Afghanistan... BÜCHER: Reform oder Blockade-welche Zukunft hat die UNO? (2021); Globales Chaos-Machtlose UNO-ist die Weltorganisation überflüssig geworden? (2015), Die kommenden Kriege (2005), Irak-Chronik eines gewollten Krieges (2003); Vereinte Nationen (1995) AUSZEICHNUNGEN: 2009: Göttinger Friedenspreis 2004:Kant-Weltbürgerpreis, Freiburg 1997:Goldpreis "Excellenz im Journalismus" des Verbandes der UNO-KorrespondentInnen in New York (UNCA) für DLF-Radiofeature "UNO: Reform oder Kollaps" geb. 1954 in Köln, nach zweijährigem Zivildienst in den USA 1975-1979 Studium der Sozialarbeit, Volkswirtschaft und Journalismus in Köln; 1979-81 Redakteur bei der 1978 parallel zur taz gegründeten Westberliner Zeitung "Die Neue"; 1981-87 Referent bei der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste, verantwortlich für die Organisation der Bonner Friedensdemonstrationen 1981 ff.; Sprecher des Bonner Koordinationsausschuss der bundesweiten Friedensbewegung.
Mehr zum Thema
Ein Flugzeugträgert auf hoher See
Trump gegen Venezuela Säbelrasseln in der Karibik

Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford hat die Karibik erreicht. Trump macht mit seinen Angriffen auf Schmuggelboote weiter. Und jetzt?

Von Hansjürgen Mai
Ein Kampfflugzeug auf einem Flugzeugträger.
Venezuela und Kolumbien Trump droht mit Ausweitung der Angriffe

Nach einem neuen Schlag gegen ein angebliches Schmugglerboot schicken die USA ihren größten Flugzeugträger in die Karibik. Will Trump Krieg gegen Venezuela?

Von Hansjürgen Mai
Xavier Milei in einer Menschenmenge
Die USA und Lateinamerika Der Gewinner heißt China

Trumps Drohungen und Militärschläge gegen Drogenboote können nicht verschleiern: Der Einfluss der USA in Lateinamerika schwindet.

Von Leon Holly
