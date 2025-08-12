piwik no script img

taz zahl ich

Extreme HitzeRekord-Korallenbleiche vor Westaustralien

Der Klimawandel rafft Korallenriffe vor der Westküste Australiens massenhaft dahin. Selbst bislang verschonte Gebiete sind diesmal betroffen.

Korallen in einem Farbspektrum von weiß bis braun-bunt
Der Klimawandel nimmt den Korallen die Farbe Foto: Declan Stick/Australian Institute of Marine Science /AAP/dpa

Perth dpa | Nach dem jüngsten Schockbericht zum Zustand der Korallen des Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens gibt es jetzt auch schlechte Nachrichten aus dem Westen: Infolge der bisher längsten und intensivsten Meeres-Hitzewelle sei es zur flächendeckendsten Korallenbleiche in der Region seit Beginn der Aufzeichnungen gekommen, teilte das Australische Institut für Meereswissenschaften (AIMS) mit.

Es werde Monate dauern, um das ganze Ausmaß der Schäden zu verstehen. Klar sei aber bereits, dass Korallen von der Kimberley-Küste im äußersten Norden bis hinunter zum weltberühmten Ningaloo-Riff betroffen sind – ein Gebiet von rund 1.500 Kilometern Länge. Das für seine Artenvielfalt bekannte Ningaloo-Riff direkt vor der Küste gehört seit 2011 zum Weltnaturerbe.

„Diesmal blieb keines unserer nordwestlichen Riffe verschont“, wird AIMS-Meeresbiologe James Gilmour in dem Bericht zitiert. „Regionen wie die Rowley Shoals, die Kimberley-Küste oder das Ningaloo-Riff, die uns bisher Hoffnung gemacht hatten, weil sie selten oder gar nicht gebleicht waren, sind diesmal schwer getroffen.“

Um das Ausmaß zu verstehen, nutzen Experten die sogenannten Degree Heating Weeks (DHW) – ein Maß für die Hitzebelastung, der Korallen über einen gewissen Zeitraum ausgesetzt waren. Es gibt an, wie stark und wie lange die Wassertemperatur über dem normalen Wert lag. Acht DHW gelten schon als kritisch, weil dann meist massenhaft Korallen sterben. An vielen Riffen lag der Wert nun bei mehr als 15 – an manchen Stellen der Pilbara-Region sogar bei 30.

So viele Korallen verloren wie noch nie seit Messbeginn

Erst in der vergangenen Woche hatte AIMS in seinem Jahresbericht mitgeteilt, dass das Great Barrier Reef, das größte Korallenriff der Welt, im vergangenen Jahr so viele Korallen verloren hat wie noch nie seit Beginn der Messungen vor fast 40 Jahren – zumindest in zwei von drei untersuchten Regionen. Hauptursache war auch hier durch den Klimawandel ausgelöster Hitzestress. Besonders betroffen waren Steinkorallen der Gattung Acropora, die zwar schnell wachsen, aber extrem anfällig für äußere Einflüsse sind.

„Der Klimawandel treibt diese Ereignisse an – sie werden häufiger, intensiver und flächendeckender, sodass unseren wertvollen Korallenriffen kaum Zeit zur Erholung bleibt“, warnte Gilmour. Für eine vollständige Regeneration benötigten Riffe 10 bis 15 Jahre.

Korallenbleichen treten auf, wenn Korallen unter Hitzestress auf ihnen lebende Algen abstoßen, die ihnen ihre Nahrung und Farbe liefern. Zurück bleiben kalkweiße Korallenskelette – ein Zeichen, dass die Korallen geschwächt sind. Wenn die hohen Wassertemperaturen anhalten, können sie sich nicht mehr erholen und sterben ab.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Great Barrier Reef #Korallen #Hitze
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Windrad auf weiter Flur

Energiewende-Monitoring

Wie Katherina Reiche die Klimaziele in Gefahr bringt

Ein Gutachten zur Energiewende könnte den Ausbau Erneuerbarer ausbremsen. Das hat Folgen für die Pläne der Bundesregierung, den CO₂-Ausstoß zu senken.
Von Jonas Waack
Schildkröte in blauem Wasser vor weißgrauen Korallen

Klimakrise im Great Barrier Reef

Fünfte Korallenbleiche seit 2016

Dem Great Barrier Reef geht es schlecht. Die fünfte Massenbleiche innerhalb von acht Jahren entsetzt Wissenschaftler. Schuld ist die Meereserwärmung.
Ein Taucher unter Wasser

Klimawandel schädigt Weltnaturerbe

Great Barrier Reef droht Rote Liste

Eine UN-Mission schlägt Alarm: Das größte Korallenriff der Welt soll auf die Liste der stark gefährdeten Welterbestätten.
Von Urs Wälterlin

klimawandel

En Flugzeug fliegt über die Köpfe von Urlaubern am Strand

Klimaschädliches Reisen

Deutsche fliegen schon wieder mehr

Das Vor-Corona-Niveau ist allerdings noch nicht wieder erreicht. Die Branche klagt über zu viele Abgaben und Steuern.

11.8.2025

Eine Person mit Regenschirm auf einer Brücke. Hinter ihr sind Bäume zu sehen.

Desinformation in der Klimakrise

Windbreaker gegen Rechtsruck

Kommentar von Jannik Grimmbacher
Die Reaktionen auf den verregneten Juli 2025 offenbaren politische Rückschritte. Höchste Zeit für eine Klimaveränderung – nicht nur beim Wetter.

11.8.2025

Menschen mit Plakaten

Indigener Klimaschutz in Brasilien

Hoffnungsvolle Zeichen vor der nächsten Klimakonferenz

Während sich die UN an einem guten Plastikabkommen die Zähne ausbeißt, legen Indigenen-Vertreter in Brasilien einen eigenen Klimaschutzplan vor.

10.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kürzungsdebatte im Sozialbereich

Und eure Lösung, liebe Linke?

2

Krieg in Gaza

Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza

3

Patriarchale Schönheitsbilder

Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!

4

Neonazi-Angriff in Berlin

Junge Jour­na­lis­t*in­nen geschlagen und getreten

5

Abschied von Russland

Mütterchen, es ist Zeit zu gehen

6

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Europa kann es nicht allein