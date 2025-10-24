piwik no script img

Expertenkomitee soll vorerst verwaltenHamas stimmt Übergabe des Gazastreifens zu

Die Hamas und weitere palästinensische Gruppierungen haben erklärt, der vorläufigen Verwaltung des Gazastreifens durch unabhängige „Technokraten“ zuzustimmen.

US-Präsident Donald Trump zeigt den unterzeichneten Friedensvertrag beim Gaza-Gipfel
Donald Trump selbst wird dem „Friedensrat“ vorsitzen, der die Experten überwachten soll, die Gaza bis auf Weiteres verwalten Foto: Michael Kappeler/dpa

afp | Palästinensische Gruppierungen, darunter auch die radikalislamische Hamas, haben einer vorläufigen Übergabe der Verwaltung im Gazastreifen an ein unabhängiges Expertenkomitee zugestimmt. In einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen in Kairo, die auf der Hamas-Homepage veröffentlicht wurde, soll ein „vorläufiges palästinensisches Komitee zusammengesetzt aus unabhängigen ‚Technokraten‘“ den Ablauf der täglichen Geschäfte und die grundlegenden Dienstleistungen im Gazastreifen verwalten. Dies solle „in Zusammenarbeit mit arabischen Brüdern und internationalen Institutionen“ geschehen.

Die Absprache erfolgte nach der Einigung der Hamas mit Israel auf eine Waffenruhe infolge des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen. Die Hamas hatte bereits eingewilligt, die Kontrolle über den Gazastreifen abzugeben.

Die Frage der Zusammenstellung einer Übergangsverwaltung für den Gazastreifen ist jedoch komplex: Gemäß Trumps Plan sollte ein Übergangskomitee aus Palästinensern und internationalen Experten mit der täglichen Verwaltung des Gazastreifens beauftragt werden.

Ein „Friedensrat“ unter Trumps Leitung und mit Beteiligung des früheren britischen Premierministers Tony Blair sowie weiterer Staats- und Regierungschefs soll dem US-Plan zufolge zudem den Expertenrat für den Gazastreifen überwachen und beaufsichtigen – dies hatte die Hamas zuvor jedoch abgelehnt.

Gemeinsam für freie Presse

Themen #Nahost-Konflikt #Gaza #Hamas #Donald Trump #Palästina
