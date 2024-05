Erinnerung an die Sklaverei:Licht in die Dunkelheit bringen

Der transatlantische Sklavenhandel fand vom 16. bis zum 19. Jahrhundert statt. Schätzungen zufolge wurden vorwiegend aus West- und Zentral­afrika bis zu 17 Millionen Personen nach Süd- und Nordamerika verschleppt. Sie waren mitunter zwei Monate lang auf dem Atlantik unterwegs. Sofern sie das überlebten, leisteten sie nach der Ankunft Zwangsarbeit auf Plantagen, etwa für Baumwolle und Zucker. Sie hatten den Status von Tieren, wurden gekauft und verkauft und nur zwecks Arbeit gehalten. Unzählige Millionen von ihnen starben. Der von ihnen geschaffene Reichtum war eine Grundlage der globalen kapitalistischen Entwicklung im sogenannten Dreieckshandel: Aus Amerika wurden von Sklaven produzierte Güter nach Europa verschifft, von dort aus Waffen, Alkohol und Stoffe nach Afrika und von dort aus neue Sklaven nach Amerika.

Das Ende der Sklaverei begann mit der Amerikanischen Revolution (circa 1770–1787) und den Napoleonischen Kriegen (1803–1815). Sklavenhandel wurde 1807 vom britischen Parlament verboten und 1808 vom US-Kongress. Sklaverei an sich wurde in Großbritannien 1833 verboten, in Frankreich 1848 und in den USA 1865, was dort zum Bürgerkrieg führte. Die Verbote gingen einher mit großzügigen Entschädigungszahlungen – aber nicht an die Sklaven, sondern an deren Besitzer.

Gedenktage, die an die Sklaverei erinnern, gibt es mehrere. Auf UN-Ebene ist seit 1998 der 23. August zum Internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und an seine Abschaffung erklärt. Der Termin erinnert an den Sklavenaufstand in der französischen Karibik­kolonie Saint-Domingue im Jahr 1791, aus dem das unabhängige Haiti hervorging. Frankreich begeht als erstes Land Europas seit 2006 den 10. Mai als Tag des Gedenkens an den Sklavenhandel, die Sklaverei und ihre Abschaffung – eine Initiative von Frankreichs erster schwarzer Ministerin, Christiane Taubira. (gän, d.j.)