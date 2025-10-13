piwik no script img

Erfolgreicher Klimaentscheid in HamburgBür­ge­r*in­nen voraus

Die Klimakrise eskaliert, die CO2-Emissionen steigen. Der Volksentscheid in Hamburg zeigt, dass die Bür­ge­r*in­nen sich mehr trauen als die Politik.

Eine Person trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift " KLIMASCHUTZ - sozial, transparen, verbindlich"
Unterstützerinnen und Unterstützer der Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ feiern ihren Erfog, Hamburg, am 12.10.2025 Foto: Georg Wendt/dpa
Susanne Schwarz

Von

Susanne Schwarz

Berlin taz | Im Endspurt zum erfolgreichen Klimaentscheid haben die Ham­bur­ge­r*in­nen noch mal eine eindrückliche Warnung aus ihrer eigenen Stadt gehört: „Bereits bis 2050 besteht das Risiko einer Erwärmung um 3 Grad“, warnten die Deutsche Meteorologische Gesellschaft und die Deutsche Physikalische Gesellschaft Ende September auf dem Extremwetterkongress in der Hansestadt.

Drei Grad bedeuten sehr wahrscheinlich ein Klimachaos, eine viel unsicherere Erde – und das schon in 25 Jahren? Dieses extreme Worst-Case-Szenario ist zwar wissenschaftlich umstritten. Doch die entscheidende Botschaft bleibt: Die Klimakrise schreitet rapide voran.

Dass das Ziel des Pariser Weltklimaabkommens, die Erderhitzung bei noch einigermaßen erträglichen 1,5 Grad zu stoppen, eingehalten wird, glaubt so gut wie niemand mehr. Schließlich steigen die CO2-Emissionen im globalen Schnitt bislang immer noch.

Klimaneutralität fünf Jahre früher

Die Ham­bur­ge­r*in­nen zwingen die Politik nun mit ihrem Volksentscheid dazu, beim Klimaschutz Tempo zu machen. Der Gesetzentwurf der Volksinitiative sieht vor, die Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2040 vorzuziehen.

Dass die Bür­ge­r*in­nen sich klimapolitisch mehr trauen als die Politik, gab es schon gelegentlich. Zum Beispiel beim Bürgerrat Klima, der 2021 stattfand. Organisiert wurde er von einem Verein. Das Gremium bestand aus 160 Menschen aus dem ganzen Land, die zufällig ausgesucht wurden und in Bezug auf Faktoren wie Alter, Bildungsstand und Geschlecht repräsentativ für Deutschland waren.

In 12 virtuellen Treffen befassten sie sich insgesamt 50 Stunden lang mit nötigen und möglichen Klimaschutzmaßnahmen. Dabei wurden sie von Wis­sen­schaft­le­r*in­nen informiert, die Diskussionen über Energie, Ernährung, Verkehr und Wohnen wurden professionell moderiert.

Bür­ge­r*in­nen oft mutiger als Po­li­ti­ke­r*in­nen

Das Ergebnis: weitreichende Forderungen wie die nach einem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien, weniger Nutztieren und entsprechend Fleischkonsum, einem Tempolimit auf Autobahnen, dem Verbot von Öl- und Gasheizungen und Verbrennungsmotoren. Außerdem wünschten sich die Teil­neh­me­r*in­nen des Bürgerrats einen Vorrang für das 1,5-Grad-Ziel gegenüber anderen Interessen bei allen staatlichen Maßnahmen. Nur eine der diskutierten Maßnahmen lehnte der Bürgerrat schließlich mehrheitlich ab, nämlich die Einführung einer Citymaut für Autos.

Ähnliche Klima-Bürgerräte in Frankreich und Irland hatten schon Jahre vorher erstaunlich konkrete und weitreichende Empfehlungen hervorgebracht. Der Haken dabei: Die Ergebnisse waren nie verbindlich für die Politik.

Trotzdem gab der mittlerweile verstorbene Ex-Bundespräsident Horst Köhler (CDU), der den deutschen Bürgerrat Klima als Schirmherr begleitete, der Bundesregierung zum Abschluss eine Empfehlung mit: „Das Ergebnis sendet ein klares Signal an die Politik: Unterschätzt die Bürger nicht!“

Ein Mann steht an einem Rednerpult. Eine Frau steht bedröppelt dahinter
Klimaschutz in Hamburg jetzt ernsthaft Wie die SPD die Zukunft vergeigte
Kommentar von Jan Kahlcke

Wirtschaft, SPD und CDU in Hamburg jammern über das vom Volk beschlossene scharfe Klimaschutzgesetz. Dabei hätte es nicht so weit kommen müssen.

junge Menschen werfen jubelnd die Arme in die Luft
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär

Die Hamburger haben am Sonntag entschieden, mit dem Klimaschutz früher Ernst zu machen. Einen Modellversuch zum Grundeinkommen lehnten sie dagegen ab.

Von Gernot Knödler
Ein Mann bringt weiße Dämmplatten an einer Häuserwand an
Streit um Gebäudesanierung Der goldene Weg zum Klimaschutz

Mieter und Vermieter streiten darüber, ob der Klimaschutz in Hamburg beschleunigt werden kann. Derweil empfehlen Experten, die Strategie zu wechseln.

Von Gernot Knödler

klimawandel

Zwei Frauen, die eine hält ein eingewickeltes Baby rennen auf einer Straße vor einem vernebelten Hintergrund
Klimakrise in der Literatur Können Bücher uns retten?

Am Mittwoch beginnt die Frankfurter Buchmesse. Immer mehr Au­to­r*in­nen schreiben über das Leben auf einem erhitzten Planeten.

Von Lisa Kuner

13.10.2025

Großes Aquarium mit bunten Korallen und Fischen
Forschende sehen drohendes Sterben Tropische Korallenriffe haben Kipppunkt erreicht

Für Nesseltiere sind bereits 1,5 Grad mehr zu warm. Forschende sehen daher einen Kipppunkt der Klimakrise erreicht.

13.10.2025

Die Autorin Fiona Sironic, im Hintergrund sommerlich begrünte Bäume
Fiona Sironics nominiertes Romandebüt Es gibt ein Leben nach dem Aussterben

„Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft“ von Fiona Sironic ist Coming-of-Age-Roman und Climate Fiction zugleich.

Von Eva Behrendt

13.10.2025

