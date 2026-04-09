Das Haus in der Kochstraße in Hannovers Szeneviertel Linden-Nord steht für eine Geschichte, wie sie in diesen Tagen ziemlich typisch ist. Es ist ein altes Haus, denkmalgeschützt, gebaut in jenen Gründerzeitjahren, als man sich nach außen, am Vorderhaus, schicke Fassaden gönnte und Wohnungen mit hohen Fenstern und im Hinterhaus enge, finstere Butzen, die froh sein durften, wenn sie überhaupt Tageslicht und Frischluft abbekamen.

Krieg und Wiederaufbau, später auch Sanierungskommissionen sorgten dafür, dass die Hinterhäuser immerhin sehr viel wohnlicher wurden. In den Nachkriegsjahren waren solche Häuser meist in Familienbesitz, oft waren das Handwerksmeister, die mehrere Mietshäuser besaßen, aus denen sie noch eigenhändig den Bombenschutt herausgeräumt hatten.

Im Fall der Kochstraße 6 war das eine Familie Gedecke, erzählen zwei alteingesessene Mieter. Feine Menschen, freundlich und zugänglich – aber nicht übertrieben investitionsfreudig. An dem denkmalgeschützten Bau wurde jahrzehntelang nur das Nötigste gemacht. Und spätestens die dritte Generation hatte dann das Gefühl, das nicht mehr bewältigen zu können und verkaufte.

Und damit, sagt einer der Bewohner, fing das Elend an. Im April 2023 übernahm die Xhafolli Vermögensverwaltung GmbH das Regiment. Ein Familienunternehmen mit Sitz in Uelzen, das sich darauf spezialisiert hat, im gesamten norddeutschen Raum solche Objekte aufzukaufen, zu sanieren und zu deutlich höheren Preisen weiterzuvermieten.

Für die Altmieter wird es ungemütlich

Für diejenigen, die auf alten Mietverträgen mit vergleichsweise günstigen Quadratmeterpreisen saßen, wurde die Lage damit schwierig. Der neue Vermieter – so schildern sie es – glänzte vor allem mit kurzfristig angekündigten Renovierungsmaßnahmen, Mieterhöhungen von 20 Prozent, flächendeckend ausgesprochenen Kündigungen – war aber für Beschwerden und Rücksprachen nie erreichbar.

Einer der Altmieter, Michael E., wollte sich das nicht bieten lassen. Da war zum Beispiel die Sache mit den Fenstern. Ein Austausch wurde angekündigt, der Termin verstrich. Dann sollte er plötzlich binnen Tagesfrist doch Handwerker hereinlassen – obwohl nichts vorbereitet war und seine Frau und eines seiner Kinder krank im Bett lagen. Er ließ sich zähneknirschend darauf ein, quartierte die Familie aus, deckte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Mobiliar ab.

Die neuen Fenster wurden vor zwei Jahren eingebaut. Verputzt und verfugt sind sie bis heute nicht, sagt E. Auch die Fensterbänke hat er am Ende selbst wieder angebracht. Weihnachten 2024 fiel außerdem die Gas-Therme in seiner Wohnung aus. Keine Heizung, kein Warmwasser. Auf seine Beschwerden habe der Vermieter nicht reagiert.

Dafür wurden Briefkästen und Kellertüren ausgetauscht, ohne ihn mit Schlüsseln zu versorgen. Der Dachboden entrümpelt und sein Zeug weggeschmissen, ohne Bescheid zu sagen und obwohl er mit dem alten Vermieter eine Abmachung hatte, die Fläche als Ersatz für den feuchten Keller nutzen zu dürfen. Die Liste der Beschwerden, sagt E., ließe sich lange fortsetzen.

Mietkürzungen in Eigenregie sind keine gute Idee

Michael E. beschloss also, eigenmächtig die Miete zu kürzen. Deshalb findet er sich nun vor der Zivilkammer des Amtsgerichtes Hannover einer Räumungsklage gegenüber. Und gegen die, signalisiert ihm die junge Richterin ziemlich schnell, hat er keine guten Karten.

Denn Michael E. hat monatelang gar keine Miete gezahlt, dann später nur einen Sockelbetrag, der etwas oberhalb der Nebenkosten lag. Alles ordentlich schriftlich angekündigt und per Einschreiben an den Vermieter versandt, von dem kein Widerspruch kam.

So – erklärt ihm die Richterin freundlich, aber bestimmt – geht das aber trotzdem nicht. Eine Mietminderung von 100 Prozent käme nur in ganz wenigen Fällen infrage, dazu müsste die Wohnung praktisch unbewohnbar sein. Aber der Vermieter bestreitet rundheraus, dass die Wohnung überhaupt irgendwelche Mängel hat.

Michael E. sitzt da mit seinen zwei Aktenordnern voller Belege und Dokumentationen, die alle nicht zählen. Am Ende geht es nur noch darum, wie schnell er die Wohnung räumen muss. Der Anwalt der Vermieter bietet an, die Vollstreckung der Räumung bis Ende Juli auszusetzen.

Doch auf diesen Deal mag sich E. nach Rücksprache mit seiner Frau nicht einlassen – denn da stehen ja auch immer noch Forderungen aus den Mietrückständen von 4.500 Euro im Raum. Das Gericht beraumt also eine Urteilsverkündung für den 30. April an. Dann erklärt die Richterin noch, wird auch die Räumung sofort vollstreckbar.

Wie es für die Hausgemeinschaft weitergeht, ist unklar

Michael E., eine Handvoll Nachbarn und einige weitere Unterstützer stehen danach im Gerichtsflur und schütteln fassungslos die Köpfe. „Es war vielleicht blöd von mir, da ohne Anwalt ranzugehen“, sagt E. Aber er hat das ja überhaupt nur gemacht, weil er das Gefühl hatte, der Einzige zu sein, der sich das leisten kann.

„Wir haben ein Ausweichquartier, mein Elternhaus auf dem Land, ungefähr 35 Kilometer von hier.“ Das ist mehr als die meisten seiner Nachbarn haben. „Die haben Angst, ihr Dach über dem Kopf zu verlieren, keine Alternativen, sprechen zum Teil auch nicht so gut Deutsch.“

Er habe einfach das Gefühl gehabt, nicht so ganz kampflos aufgeben zu wollen. Immerhin haben sie sich in dieser Hausgemeinschaft auch 18 Jahre lang gut aufgehoben und glücklich gefühlt. „Da sind Freundschaften entstanden, Kinder geboren worden, wir haben gemeinsam Leute zu Grabe getragen.“

Wie es für die anderen weitergeht, müsse man nun erst noch einmal in Ruhe beraten, sagt E. Die hätten die Miete ja nicht so radikal gekürzt.

Auf Immoscout ist gerade eine Wohnung im Hinterhaus im Angebot. 2 Zimmer, 55 Quadratmeter, frisch saniert, für 750 Euro kalt beziehungsweise 830 Euro warm. Das entspricht einer Kaltmiete von 13,64 Euro pro Quadratmeter. Das ist selbst für die begehrte Wohnlage in Linden viel. Michael E. zahlte für seine Wohnung im Vorderhaus ursprünglich 5 Euro pro Quadratmeter.