EU-Kommission beerdigt Verbrenner-Aus Schwarzer Rauch in Brüssel

EU-Kommission beerdigt Verbrenner-AusSchwarzer Rauch in Brüssel

Fahrzeuge mit Verbrennermotor sollen auch nach 2035 noch neu zugelassen werden dürfen. Es ist eine Abkehr von der „Grünen Wende“ in Brüssel.

Autoauspuff mit Deutschlandfähnchen
Brumm brumm: Die deutsche Autolobby hat das Aus vom Aus für den Verbrennermotor maßgeblich vorangetrieben Foto: Sascha Steinach/imago
Eric Bonse

Aus Brüssel

Eric Bonse

Nach massivem deutschen Druck legt die EU-Kommission den Rückwärtsgang beim Umwelt- und Klimaschutz im Straßenverkehr ein. Die deutsche Behördenchefin Ursula von der Leyen (CDU) verkündete am Dienstag im Europaparlament in Straßburg das Aus vom sogenannten „Verbrenner-Aus“.

Das bisher geplante – und von allen 27 EU-Staaten schon 2023 verabschiedete – Verbot der Neuzulassung von Pkw mit Verbrennermotor ab 2035 wird in einer Art Notbremsung gestoppt. Damit fällt auch das Kernstück des „Green Deal“, den von der Leyen 2019 ausgerufen hatte.

Das bisher verfolgte Ziel, den klimaschädlichen CO₂-Ausstoß der europäischen Autoflotten um 100 Prozent auf null zu drücken, wird wie erwartet auf 90 Prozent abgesenkt. Damit rückt die EU auch von dem Plan ab, den Autoverkehr komplett auf Elektromotoren umzustellen.

Die verbleibenden 10 Prozent – also ein erheblicher Teil der Treibhausgasemissionen – sollen durch Nutzung von „grünem“ Stahl aus der EU, E-Fuels und Biokraftstoffen „kompensiert“ werden, teilte die EU-Behörde mit. Wie dieser Ausgleich funktionieren soll, blieb unklar.

Klar ist hingegen, was mit dieser Kehrtwende bezweckt wird. Damit werde sichergestellt, dass sogenannte Plug-in-Hybride, Mild-Hybride, „Range Extender“ und andere angeblich klimafreundliche Technologien auch nach 2035 noch „eine Rolle spielen“ können, so die Kommission.

Umstritten war bis zuletzt, ob nach 2035 auch herkömmliche Verbrenner zugelassen werden dürfen. Über diese Frage gab es Streit in der EU-Kommission, weshalb sich die Bekanntgabe des Vorschlags am Dienstag zunächst verzögerte.

Die Abkehr vom „Verbrennerverbot“ und eine Ausnahme für „hocheffiziente Verbrenner“ hatten CSU-Chef Markus Söder und sein Parteifreund Manfred Weber, Chef der größten Fraktion im Europaparlament, gefordert. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich für eine Revision ausgesprochen – und dafür bei von der Leyen gekämpft.

Konservative deutsche „Viererbande“

Nun hat sich diese konservative deutsche „Viererbande“ durchgesetzt – gegen den Widerstand aus Spanien, aber auch aus Frankreich und den nordischen Ländern. Unterstützt wurde sie von einem Teil der deutschen Autoindustrie, die bei der E-Mobilität ins Hintertreffen geraten ist.

Von der Leyen verteidigte ihre Kehrtwende mit schönen Worten aus der PR-Abteilung. „Innovation, saubere Mobilität, Wettbewerbsfähigkeit“ – das seien die „Top-Prioritäten“ in diesem Jahr. Europa bleibe trotz der Kehrtwende an „vorderster Front bei der globalen grünen Transition“.

Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Die EU ist im Wettbewerb mit China zurückgefallen, günstige E-Autos aus Fernost wurden mit Strafzöllen künstlich verteuert. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur hält nicht mit. Selbst bei Hybriden fährt Europa der Konkurrenz hinterher.

EVP-Fraktionschef Weber und CSU-Chef Söder machen Europa zur Investitionsruine

Michael Bloss, grüner EU-Abgeordneter

Ob sich dieser Trend durch eine Vollbremsung und das Einlegen des Rückwärtsgangs stoppen lässt, ist selbst in der Autoindustrie umstritten. Zunächst war es nur eine Minderheit der Hersteller, die für einen Kurswechsel plädierten. Zuletzt hat vor allem BMW Druck gemacht.

Nun kann der bayerische Konzern einen Sieg feiern. Dabei würden in Bayern nur noch E-Motoren gebaut, wundert sich der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss. „Für wen machen Weber und Söder eigentlich ihre Politik?“, fragt er. „Sie machten Europa zur Investitionsruine.“

Alle Motoren auch nach 2035

Demgegenüber erklärte Weber, er sei froh, „dass wir endlich 90 Prozent für das Ziel 2035 bekommen“. Das sei eine klare Forderung der Europäischen Volkspartei gewesen, die Weber leitet. Alle Motoren könnten auch nach 2035 produziert und auf dem europäischen Markt verkauft werden.

Ich hoffe, dass sie, wenn sie ein wenig von dem bekommen, was sie wollen, aufhören werden, die politische Debatte zu vergiften

William Todts, T&E

Der Geschäftsführer der Umweltorganisation T&E (Transport and Environment), William Todts, äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die Hoffnung, dass die Zugeständnisse aus Brüssel der Automobilindustrie helfen können, den Kurs in Richtung einer grünen Wende beizubehalten.

„Ich hoffe, dass sie, wenn sie ein wenig von dem bekommen, was sie wollen, aufhören werden, die politische Debatte zu vergiften“, sagte Todts. Die hitzigen Diskussionen über das sogenannte Verbrenner-Aus hätten zur Verwirrung in der Branche und bei Verbrauchern geführt.

Kritik von FDP und VDA

Nicht weit genug geht die Revision der FDP. „Die Abkehr vom Verbrenner-Aus ist eine Mogelpackung“, sagte der Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Denn zugleich würden die Regeln für Dienstwagen verschärft, weil die Kommission den Mitgliedsländern künftig Vorgaben für den Anteil von E-Fahrzeugen bei Firmenwagenflotten machen will. Die versprochene Technologieneutralität werde nicht erreicht.

Auch dem Lobbyverband VDA gingen die Zugeständnisse nicht weit genug. Brüssel enttäusche mit seinem Entwurf, befand VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Die richtigerweise anerkannte Technologieoffenheit muss mehr als ein Lippenbekenntnis sein.“

Der Vorschlag der EU-Kommission muss noch vom Parlament und den 27 Mitgliedsstaaten diskutiert und gebilligt werden. Dabei könnte es nochmals Änderungen geben.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Mehr zum Thema
Autoabgase sind hinter einem Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu sehen
Nach Druck der Bundesregierung Das Verbrenner-Aus kippt

Die EU-Kommission will die Flottengrenzwerte für Autos aufweichen. Die Union feiert. Doch Wissenschaftler warnen.

Von Eric Bonse
Abgase kommen aus dem Auspuff eines Autos.
Streit über Verbrenner-Aus Politik will Hybridfahrzeuge retten

Der Bundeskanzler hat einen Brief an Brüssel geschrieben, das Verbrenner-Aus möge modifiziert werden. Aber was bloß sind „hocheffiziente“ Fahrzeuge?

Von Bernward Janzing
Ein Auto mit Verbrennermotor fährt am frühen Morgen über die Autobahn
Aus für Verbrenner-Aus Auto-Bosse werden für Fehler belohnt
Kommentar von Anja Krüger

Der klimapolitische Rückwärtsgang der Bundesregierung ist unverantwortlich und schadet letztlich der deutschen Autobranche.

1 Kommentar

 / 

  • Es bleibt nicht viel vom "Green Deal". - Nicht mal das Ziel.



    www.bpb.de/kurz-kn...ropean-green-deal/



    --



    Selbst wenn die ganze Erde brennt,



    Die Christ-Union zeigt ihr Talent



    Und lobbyiert - hocheffizient.



    Sie löscht die Feuer mit Benzin



    Und denkt: „Gott weiß, was ich verdien.“

