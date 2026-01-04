piwik no script img

Erfolgreiche VerkehrswendeFast alle neu zugelassenen Pkw in Norwegen sind E-Autos

Der Staat fördert den Kauf und das Fahren von E-Autos seit Jahren massiv. Jetzt hat er bei der E-Mobilität neue Spitzenwerte erreicht.

Tesla-Fahrzeuge stehen auf einem Parkplatz in der Fabrik des Unternehmens in Fremont, Kalifornien
Tesla-Fahrzeuge stehen auf einem Parkplatz in der Fabrik des Unternehmens in Fremont, Kalifornien: die beliebteste Automarke in Norwegen Foto: Noah Berger/FR34727 AP/dpa

dpa/taz | Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto. Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OFV) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei 1 Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.

Auch wenn beide Märkte allein schon wegen ihrer Größe nur bedingt zu vergleichen sind: Deutschland ist von solchen Zahlen weit entfernt. Für das gesamte Jahr 2025 liegen noch keine Zahlen vor, doch von Januar bis November machten reine Elektroautos in der Bundesrepublik laut Kraftfahrt-Bundesamt 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus.

Die beliebteste Automarke in Norwegen ist aktuell Tesla. Fast jeder fünfte der rund 180.000 neu zugelassenen Pkw war 2025 laut OFV-Statistik ein Tesla. Mit gut 13 Prozent lag Volkswagen demnach auf dem zweiten Platz der meistgekauften Neuwagen.

2025 war demnach auch das Jahr, in dem der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand in Norwegen erstmalig den der Dieselautos übertraf. Pkw mit E-Antrieb machten mit 32,5 Prozent den größten Anteil auf den norwegischen Straßen aus, während rund 31 Prozent mit Diesel- und gut 23 Prozent mit Benzinmotor fuhren. Den Rest machten Hybridmodelle aus. In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand Stand 1. Oktober bei 3,9 Prozent – inzwischen dürften es rund 4 Prozent sein.

Norwegen bietet viele Vorteile für E-Fahrer*innen

Seit Jahren fördert der norwegische Staat Autos mit E-Antrieb massiv – sowohl steuerlich als auch mit ausreichend Parkplätzen, Ladestationen und anderen Vorteilen für Fahrer von Elektroautos.

Einer der Gründe für den Rekord bei der Zulassung von Pkw mit Elektromotor im vergangenen Jahr dürfte eine Änderung bei der Mehrwertsteuer sein. Zum Jahresbeginn wurde der Steuerfreibetrag beim Kauf von Elektroautos in Norwegen deutlich gesenkt. Viele Käufer schlugen deshalb noch 2025 zu.

„Wir sehen die Wirkung einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie sich konkrete Steuerentscheidungen unmittelbar auf den Markt auswirken“, erklärte OFV-Direktor Geir Inge Stokke laut der Mitteilung.

Die deutsche Bundesregierung will dieses Jahr wieder eine Kaufprämie für E-Autos einführen, um den Umstieg von Verbrennern auf die klimafreundlichere Variante anzukurbeln. Eine solche Zahlung gab es bis vor zwei Jahren bereits. Die Ampel-Regierung hatte den sogenannten Umweltbonus für den Kauf von E-Autos aber Ende 2023 abgeschafft. Der ohnehin schwache E-Auto-Absatz in Deutschland war daraufhin drastisch eingebrochen.

Schwarz-rot will mit dem neuen Modell besonders Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen und Kindern unterstützen. Für die Zuschüsse sollen von 2026 bis 2029 insgesamt drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds fließen, einem Nebenhaushalt des Bunds.

Themen #Klimawandel #Norwegen #E-Autos #grüne Mobilität #Mobilitätswende #Mobilität
Autoauspuff mit Deutschlandfähnchen
EU-Kommission beerdigt Verbrenner-Aus Schwarzer Rauch in Brüssel

Fahrzeuge mit Verbrennermotor sollen auch nach 2035 noch neu zugelassen werden dürfen. Es ist eine Abkehr von der „Grünen Wende“ in Brüssel.

Von Eric Bonse
Detail eines grün lackierten Elektroautos
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner

Durch den Akku haben Elektroautos erstmal eine negative Klima-Bilanz. Das kehrt sich gegenüber Verbrennern schnell um, zeigt eine neue Studie.

Von Nanja Boenisch
ein weißes Auto fährt auf einer Landstrasse an einer grünen Wiese - die Sonne scheint und bricht sich an einer Baumreihe im Hintergrund
E-Autos versus Verbrenner Der gefühlte Freiheitsverlust
Kommentar von Svenja Bergt

Die Absatzzahlen von E-Autos steigen, aber die meisten Käu­fe­r:in­nen entscheiden sich weiter für Verbrenner. Das hat nicht nur mit dem Preis zu tun.

klimawandel

Autos auf der Stadtautobahn unterwegs in der Dämmerung
Höherer CO2-Preis Autofahren mit Verbrenner zu Jahresbeginn deutlich teurer

Der Preis für das Verursachen klimaschädlicher Emissionen ist zum Jahreswechsel gestiegen. Der ADAC empört viele seiner Mitglieder, indem er das lobt.

2.1.2026

Buntes Korallenriff mit vielen kleinen bunten Fischen
Korallensterben Wie Korallenriffe den Klimawandel beeinflussen

Tote Riffe erleichtern es der Erde, sich von CO2-Schocks zu erholen, zeigt eine Studie. Aber das ist keine Entwarnung für die Erderhitzung.

Von Jonas Waack

31.12.2025

Menschen bei Löscharbeiten eines Waldbrandes
Klimakatastrophen 2025 Erderhitzung macht Welt gefährlicher

Die Klimakrise macht sich immer mehr bemerkbar: Sie hat 2025 viele Katastrophen heftiger oder wahrscheinlicher gemacht, zeigt ein Bericht.

Von Jonas Waack

31.12.2025

