ESC-Gewinner Nemo : Von unschüchterner Klarheit

Der Sieg beim ESC in Malmö geht erneut an eine nonbinäre Person. Vor dem Finale schloss sich Nemo Boykottaufrufen gegen die israelische Teilnahme an.

In der Heimat dieser sich als nonbinär verstehenden Person war er vor der Performance beim 68. Eurovision Song Contest ein Star, ein Wesen der Anmut, des Charmes, auch der Entschlossenheit, den ersehnten Weg zu gehen: Nemo, als Name entlehnt eines populären Kinderkino-Blockbusters („Rettet Nemo“, 2003), wuchs Nemo, 1999 als biologisch männlich geborenes Kind einer bohèmeaffinen, freisinnigen Familie in Biel im frankophonen Westen der Eidgenossenschaft auf. Nemo – das Wort entstammt dem Lateinischen und bedeutet „niemand“. So erklärte Nemo also erläuternd: „Meine Eltern dachten, wenn ich niemand bin, kann ich alles werden.“

Als Kind schon lernte Nemo, bald schon kein nobody mehr und – zumal nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest in der Nacht zum Sonntag – wird Nemo auch nie wieder einer sein, eine starke Zugewandtheit zu Musikalischem. Lernte verschiedene Instrumente, Geige und Schlagzeug, erkannte, dass Tanz eine schöne Ausdrucksform sein kann, weshalb seine Stage Moves auch beim ESC in jeder Hinsicht artistischen Qualitätsansprüchen genügten.

Nemo steht bei einem Schweizer Zweig einer Major Company der Musikindustrie unter Vertrag – und hat bislang alle Erwartungen der Label erfüllt, auch vor dem ESC. Dieses Künstlerwesen rappt, singt auf Schwyzerdütsch, ist von freundlichem Wesen, so sagen es Pop-Manager im Hintergrund, doch von unschüchterner Klarheit.Attestiert werden kann eine vokale Kunst, die an die Freddie Mercurys heranreicht – Falsett wie Tiefstes bringt Nemo zusammen.

In höchstpersönlicher Hinsicht ist über Nemo nur das bekannt, was bekannt werden durfte. In Online-Lexikon-Einträgen ist davon die Rede, dass Nemo in Berlin lebt – dem El Dorado für europäische Nonbinary-Wesen – und mit einer Frau liiert ist: Nemo ist, mit anderen Worten, womöglich ein Avantgardewesen neuer Geschlechtersortierungsverständnisse.

Das ESC-Siegeslied thematisiert den Weg – und nun auch: einen gewissen künstlerischen Triumph – einer nonbinär sich verstehenden Person. „The Code“, der Siegestitel mit der markanten Hookline, meint, dass Rätsel der Geschlechterbinarität geknackt zu haben – um nun frei und frisch leben zu können. Nemo war im Übrigen in dem Kinofilm vor 21 Jahren ein Clownfisch, klein und schutzbedürftig: Diese Fischart vermag sich im Laufe ihres Lebens vom männlichen zu einem weiblichen Wesen zu verwandeln.

Akkord gegen den Rechtspopulismus

Nemo ist das dritte queer zu lesende Wesen, das den ESC-Jackpot knackt: 1998 schaffte das Dana International, die Transfrau aus Israel, 2014 dann Conchita Wurst für Österreich, die Dragqueen mit „Rise Like A Phoenix“. Nemo hat nicht das internationale Televoting gewonnen – doch dass der Sieg verdient ist, daran gab es nach einer glücklichen Performance keinen Zweifel. Zumal: Eurovisionsköniginnen* hat es schon, die eher kühl ihren Sieg nahmen – Nemo zählt nicht dazu. Dieses eidgenössische Wesen ist der perfekte Akkord gegen den Rechtspopulismus in der Schweiz.

Nemo freute sich wie ein Kind nach überwältigender Geburtstagsparty. Ein Haar in der Suppe bleibt: Dass Nemo sich Boykottwünschen wider Israel und dessen Sängerin Eden Golan angeschlossen hatte. Mithin: eine nonbinäre Person mit Exkludierungsphantasien, kurios.