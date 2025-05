Moderne Kriege sind unübersichtlich: Schlachtfelder sind weit verteilt, Waffen werden aus Tausenden von Kilometern Entfernung bedient und Kriegspropaganda hat mehr mediale Schauplätze als je zuvor. Von Kriegs­be­richt­erstat­te­r*in­nen erhoffen wir uns zu erfahren, was in jenen chaotischen Verhältnissen wirklich passiert, wer im Verborgenen leidet und wer dafür verantwortlich ist.

Im Vietnamkrieg klärten US-amerikanische Jour­na­lis­t*in­nen die Öffentlichkeit zuhause nicht nur über die Gräueltaten des amerikanischen Militärs auf, sie halfen, mit ihrer Berichterstattung eine Kehrtwende im Krieg herbeizuführen. In Zeiten von Desinformation, politisierten Medien und enormer Gewalt gegen Jour­na­lis­t*in­nen haben einzelne Fotos oder Berichte kaum mehr solch eine Wirkkraft. Wir Lesenden müssen Medienkompetenz und kritische Distanz mitbringen, um uns selbstständig eine Meinung zu bilden.

Kriegsberichterstattung und staat­liche Kriegspropaganda haben ein ambivalentes Verhältnis zueinander: Militär und Staat sind für die öffentliche Meinungsbildung auf Jour­na­list*in­nen angewiesen. Jour­na­lis­t*in­nen profitieren häufig von neuen technologischen Entwicklungen, auch vorangetrieben durch Militärtechnologie. Das Militär ist Schutz, Bedrohung und Zensurbehörde zugleich.

Im Vietnamkrieg verschränkten sich mediale Entwicklung und Kriegsberichterstattung: Mitte der 1960er Jahre hatten viele amerikanische Familien schon einen Fernseher und der Krieg wurde über abendliche Nachrichten in die Wohnzimmer getragen. Diese Nachrichten wiederholten offizielle Aussagen, die das U. S. Public Affairs Office in Saigon veröffentlicht hatte.

Jour­na­lis­t*in­nen nutzen militärisches Transportsystem

Doch auch wenn viele Jour­na­lis­t*in­nen in Saigon blieben, nutzten einige das militärische Transportsystem, um sich frei in den Kriegsgebieten zu bewegen und die Zensur zu umgehen. So gelang es dem Fotografen Ron Haeberle 1968, das Massaker von Mai Lai zu dokumentieren, dessen grausame Bilder das Image der rechtschaffenen US-Intervention in Vietnam in Frage stellten.

Vietnam ist ein Beispiel, in dem Kriegsberichterstattung dazu beitrug, die öffentliche Meinung gegen den Krieg zu wenden. Dennoch blieben viele Jour­na­lis­t*in­nen dem übergeordneten amerikanischen Narrativ treu. Sie berichteten aus westlicher Perspektive, individualisierten das Leiden amerikanischer Soldaten und stellten Vietnamesen häufig als passive, anonyme Opfer oder als hinterlistige Feinde dar.

Nach der Niederlage in Vietnam stellte das US-Militär seinen Umgang mit Berichterstattung komplett um. Während der Invasion Panamas 1989 und im ersten Golfkrieg 1991 baute das Militär ein Poolsystem auf, in dem ausgewählte Kriegs­be­richt­erstat­te­r*in­nen von Soldaten an vorbereitete Kriegsschauplätze gebracht wurden. Dies führte dazu, dass Jour­na­lis­t*in­nen häufig erst nach Gefechten an die Schauplätze gelangten und das Militär ein sauberes Bild vom Krieg vermitteln konnte.

 Instagram-Reels zeigen ziviles Leiden, Militärblog­ge­r kommentieren den Kriegsverlauf, doch angesichts von KI und Deepfakes bleiben die Fakten stets unklar

Gleichzeitig hatten sich aber Medientechnologien weiterentwickelt und Nachrichtensender wie CNN konnten in Echtzeit aus dem Krieg berichten. Es konnte hautnah und direkt berichtet werden, doch aufgrund militärischer Kontrolle waren inszenierte oder kontextlose Bilder zu sehen. Medientheoretiker wie Jean Baudrillard kommentierten damals, dass nun die Selbst­inszenierung der Nachrichtenmedien der eigentliche Inhalt der Kriegsberichterstattung geworden war. Sie vermittelte vermeintliche Live-Erfahrungen und Authentizität.

Nach dem ersten Golfkrieg wurde von Pressevertretern und Öffentlichkeit mehr Transparenz gefordert. Die Glaubwürdigkeit von Kriegs­be­richt­erstat­ter*in­nen war ins Wanken geraten. Im Irak­krieg 2003 wurden Jour­na­lis­t*in­nen daraufhin in Einheiten integriert und konnten die Kriegshandlungen live miterleben. Es entstand der Eindruck, dass die Jour­na­lis­t*in­nen vor Ort und unverfälscht berichten könnten.

Beilage Tag der Pressefreiheit 2025 Die Beilage der taz Panter Stiftung und Reporter ohne Grenzen zum Tag der Pressefreiheit 2025 finden Sie hier

Embedding führt zur Identifikation mit der Militäreinheit

Doch das sogenannte Embedding erlaubte den Re­por­te­r*in­nen kaum, Zusammenhänge zu verstehen, da sie in kontrollierter Umgebung einer Gruppe zugeteilt waren. Darüber hinaus identifizierten sie sich mit den Einheiten, denn sie waren auf sie angewiesen. Die Berichte reproduzierten die westliche Perspektive. Wieder dominierte das Medienspektakel die Berichterstattung und ziviles Leiden und komplexe Berichterstattung standen nicht im Vordergrund.

Ermordet oder verhaftet, aber nicht vergessen Seit 2015 sammeln Susanne Köhler und Gerhard Keller auf wahrheitskaempfer.de Porträts ermordeter und inhaftierter Jour­na­lis­t:in­nen aus aller Welt. Über 800 Bilder, ergänzt durch Informationen zu den Personen, erinnern an Opfer von Gewalt und Repression. So entstand ein einzigartiges Archiv weltweiter Unterdrückung der Pressefreiheit. Hier zeigen wir einige ausgewählte Porträts. Pawel Grigorjewitsch Scheremet – 28. 11. 1971–20. 7. 2016: Er war ein regimekritischer belarussischer und später russischer Radio-, Fernseh- und Internetjournalist. In Belarus saß er zweimal im Gefängnis, ihm wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, worauf er für russische Medien arbeitete. Er starb in Kyjiw durch die Explosion einer Autobombe mußmaßlich des belarussischen Geheimdienstes. Kunst: Angelika Bomhard Wey Rafael Murúa Manriquez – 1985-2019: Der mexikanische Reporter des Radiosenders Kashana in Santa Rosalina (Baja California Sur) berichtete über Menschenrechte, Umweltschutz und Kultur. Am 20. Januar 2019 wurde er entführt. Die Leiche des damals 34-Jährigen wurde bald darauf mit zahlreichen Stichwunden am Straßenrand zwischen Santa Rosalia und San Ignacio gefunden. Kunst: Johannes Stahl Hero Bahadin – 1997–23. 8. 2024: Die irakisch-kurdische Videoredakteurin arbeite für Sterk TV, einem der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) nahestehenden Sender. Am 23. August 2024 wurde die 27-Jährige durch einen gezielten türkischen Drohnenangriff auf einer Straße östlich von Sulaymaniyyah in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak getötet. Kunst: Huriye Genc Nanou Kazaku – Die Radiojournalistin aus Goma, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo, berichtete am 17. Februar 2021 über die gewaltsame Räumung von illegal besetztem Land und über eine Demonstration vor Ort. Die zum Teil bewaffneten Demonstranten lieferten sich Schusswechsel mit der Polizei, als Kazaku eine Kugel traf. Es blieb unklar, woher die Kugel abgefeuert wurde. Kunst: Verena Rossow Adel Zourob -Der freiberufliche palästinensische Journalist arbeitete für mehrere Medien, darunter das der Terrororganisation Hamas nahestehende Al-Aqsa Voice Radio. Am 18. Dezember 2023 traf ein israelischer Luftangriff das Haus seiner Familie in Rafah im südlichen Gazastreifen. Der Journalist wurde zusammen mit 25 Familienmitgliedern getötet. Kunst: Patrick MacAllister Maulana Siddique Mengal – Der pakistanische freie Journalist und Präsident des Khuzdar Press Club war in der Provinz Belutschistan auch Funktionär für die den Taliban nahestehende Partei Jamiat Ulema-e-Islam. Mengal wurde am Internationalen Tag der Pressefreiheit, dem 3. Mai 2024, von einer Explosion getötet, als er zur Moschee fuhr. Er ist der dritte ermordete Präsident des Khuzdar Press Club seit 2009 Kunst: CUCULUM (Axel Kuckuk) Ryan Evans – 1986–24. 8. 2024: Der walisische Brite arbeitete als Sicherheitsberater für Medien. Früher war er Soldat, dann wurde er Personenschützer für Diplomaten. Evans war einer von sechs Mitarbeitern der Nachrichtenagentur Reuters, deren Hotel in Kramatorsk (Ukraine) am 24. August 2024 von einer russischen Rakete getroffen wurde. Evans starb, zwei Kollegen wurden verletzt, davon ein Kameramann schwer. Kunst: Maria von Stülpnagel Eduardo Sestoso – 1967–1. 5. 2018: Der philippinische Radiojournalist des Senders 91.7 FM in Dumaguete City im Süden der zentralen Insel Negros wurde auf dem Heimweg von der Arbeit von mehreren unbekannten Schützen angeschossen. Er überlebte nur noch einen weiteren Tag im Krankenhaus. Sestoso war der bereits neunte Journalist, der unter der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte (2016–2022) ermordet wurde. Kunst: Christian Scharfenberg Austin Bennett Tice – Der US-Amerikaner reiste im Mai 2012 31-jährig als freier Journalist nach Syrien. Er war einer der wenigen ausländischen Reporter, die während der Intensivierung des Bürgerkrieges vor Ort waren. Am 13. August 2012 wurde er nahe Damaskus entführt. Die US-Regierung nimmt an, dass er vom damaligen Assad-Regime oder von ihm nahen Gruppen entführt wurde. Seitdem bleibt er verschwunden. Kunst: Carole Isler Jelena Milaschina – Die russische Investigativjournalistin der unabhängigen Zeitung Nowaja Gaseta setzte u.a. in Tschetschenien die Recherchen ihrer 2006 ermordeten Kollegin Anna Politkowskaja fort. 2006 wurde Milaschina im nordossetischen Beslan angegriffen, 2012 erneut nahe Moskau. Im Juli 2023 wurden Milaschina und ihr Anwalt kurz nach ihrer Ankunft in Grosny zusammengeschlagen und schwer verletzt. Kunst: Steff Murschetz Romelson Vilcin war in Haiti Korrespondent für den Radiosender Génération 80. Am 30. Oktober 2022 forderte er mit anderen Journalisten vor dem Polizeirevier Delmas 33 in der Hauptstadt Port-au-Prince die Freilassung eines zu Unrecht inhaftierten Journalistenkollegen. Die Polizei versuchte, sie mit Tränengas und Schlägen zurückzudrängen. Ein Tränengasgeschoss traf Vilcin am Kopf. Er starb später im Hospital. Kunst: Susanne Köhler Viktorya Roschtschyna – 1996–2024: Die ukrainische Journalistin berichtete aus Mariupol und Saporischschja. Als sie aus der russisch besetzten Ostukraine berichten wollte, wurde sie dort im August 2023 vom Geheimdienst FSB verhaftet. Russland erklärte sie sei im September 2024 gestorben. Die Leiche wurde im Februar 2025 von Russland übergeben, wies Spuren von Folter auf, und Organe waren entnommen worden. Kunst: Susanne Köhler Serkan Sedat Güray – Der in der Türkei preisgekrönte Radiojournalist wurde 2016 festgenommen unter dem Vorwurf, auf Twitter Staatspräsident Erdoğan zu beleidigen. Güray bestritt dies und kam auf Bewährung frei. Im Februar 2017 wurde er erneut festgenommen wegen angeblicher Terrorpropaganda im Radio. Es dauerte allein 16 Monate bis zu einer Anklageschrift. Güray wartet in Haft immer noch auf ein Urteil. Kunst: Christina Hermann

Eine Antwort auf diese Probleme der etablierten Berichterstattung waren digitale Medien. Schon im Kosovokrieg 1998 hatte es E-Mail-Verteiler und Websites gegeben, durch die Re­por­ter*in­nen unzensiert berichteten.

Im Irakkrieg 2003 konnte die Öffentlichkeit bei Bloggern wie Salam Pax direkt miterleben, wie es war, in Bagdad auf die US-Invasion zu warten. Der Infanterist Colby Buzzell beschrieb Gefechte aus nächster Nähe und postete das direkt in seinem Blog. Military Blogger in den USA lieferten die militärstrategische und politische Analyse. Soziale Medien schienen endlich die Nähe und Unverfälschtheit zu liefern, nach denen sich das westliche Publikum nach den Medienspektakeln am Ende des 20. Jahrhunderts sehnte.

Doch spätestens seit dem Ukrainekrieg wurden diese digitalen Augenzeugenberichte und sozialen Medien Teil eines komplexen Infowars, den Me­di­en­kon­su­men­t*in­nen kaum noch durchschauen können. Die Kriegsparteien zensieren die Berichterstattung streng und sind gleichzeitig in einen umfassenden Informationskrieg verwickelt, der auf vielfältigen Kanälen stattfindet und mit psychologischer Kriegsführung arbeitet.

Medienhäuser scheinen in nationale Narrative verfangen

Telegram-Kanäle werden zu Informationsquellen, Instagram-Reels zeigen ziviles Leiden, Mil­blog­ge­r*in­nen und Jour­na­list*in­nen kommentieren – doch in einer Welt von KI und Deepfakes ist die Faktizität stets unklar. Die etablierten Medienhäuser scheinen in nationalen Kriegsnarrativen verfangen.

Zensur, Desinformation und eine politisierte Medienlandschaft charakterisieren auch den aktuellen Konflikt in Gaza. Nachrichtenorganisationen, die aus Israel oder Gaza über den Krieg berichten wollen, müssen ihr Material durch das israelische Militär zensieren lassen. Auch die Hamas erlaubt keine unabhängige Berichterstattung. Noch viel schwerer wiegt jedoch, dass Kriegs­be­richt­erstat­te­r*in­nen in diesem Krieg selbst zu Zielen geworden sind und das israelische Militär anscheinend gezielt Jour­na­lis­t*in­nen tötet. Fast 200 sind in diesem Krieg bereits ermordet worden.

Die eigene Medienkompetenz schärfen!

Im Vietnamkrieg konnten Kriegs­be­richt­erstat­te­r*in­nen einen Beitrag zur Aufklärung und Beendigung des Kriegs leisten. Nun müssen wir Me­di­en­kon­su­men­t*in­nen ihnen zur Seite stehen, nicht nur, indem wir das Ende der Jour­na­lis­t*in­nen­mor­de fordern, sondern auch, indem wir unsere Medienkompetenz schärfen.

Je­de*r von uns kann Quellen nachverfolgen, ihre Glaubwürdigkeit bewerten und investigativen Journalismus finanziell unterstützen. Wir können stereo­type Feindbilder ablehnen und verharmlosenden Militärjargon erkennen. Wir müssen immer die Möglichkeit der Fälschung im Hinterkopf haben und die eigene Medienblase auf der Suche nach zuverlässiger Berichterstattung verlassen. Dann können Kriegs­be­richt­erstat­te­r*in­nen wieder dazu beitragen, unsere Meinung zu einem Krieg gewissenhafter zu bilden.

Johanna Roering ist Amerikanistin und hat zum Thema Military Blogs an der Universität Tübingen promoviert.

Dieser Artikel ist am 3. Mai 2025 als Teil einer gemeinsamen Sonderbeilage der taz Panter Stiftung und Reporter ohne Grenzen zum Tag der Pressefreiheit erschienen.