Ein Sozialist in New York : Was können wir von Zohran Mamdani lernen?
Ein linker Muslim wird Bürgermeister in der Metropole des Kapitalismus. Verändert Mamdani jetzt die USA?
Zohran Mamdani ist der jüngste und erste muslimische Bürgermeister von New York – und demokratischer Sozialist. Mit 34 Jahren hat er die Metropole des Kapitalismus erobert. Sein Programm: Mieten deckeln, Kinderbetreuung kostenlos machen, den Nahverkehr ausbauen. Kurz: Die Stadt soll wieder bezahlbar werden. Damit hat Mamdani eine Bewegung mobilisiert, die weit über New York hinausreicht.
Er steht für eine neue Generation linker Politiker*innen, die soziale Fragen mit Charisma, Mediengespür und digitaler Präsenz verbinden. In den sozialen Netzwerken spricht Mamdani so selbstverständlich mit Taxifahrer*nnen wie mit Banker*innen – und genau das scheint sein Erfolgsrezept zu sein. Er verkörpert das, was viele in der US-Politik vermissen: Authentizität.
Doch die Widerstände sind enorm. Trump droht, New York Bundesmittel zu streichen, und die Wall Street hasst sein Motto „Tax the rich“. Auch innerhalb der Demokraten gibt es Skepsis: Kann jemand mit so linken Positionen tatsächlich regieren – oder wird Mamdani an der Realität scheitern?
In der aktuellen Folge des Bundestalks diskutieren Stefan Reinecke, Barbara Junge, Bernd Pickert und Sebastian Moll, ob Mamdani ein politisches One-Hit-Wonder ist – oder ob er den US-Demokraten zeigt, wie man Trump wirklich schlagen kann.
