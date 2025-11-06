Ein Sozialist in New York Was können wir von Zohran Mamdani lernen?

Zohran Mamdani ist der jüngste und erste muslimische Bürgermeister von New York – und demokratischer Sozialist. Mit 34 Jahren hat er die Metropole des Kapitalismus erobert. Sein Programm: Mieten deckeln, Kinderbetreuung kostenlos machen, den Nahverkehr ausbauen. Kurz: Die Stadt soll wieder bezahlbar werden. Damit hat Mamdani eine Bewegung mobilisiert, die weit über New York hinausreicht.

Er steht für eine neue Generation linker Po­li­ti­ke­r*in­nen, die soziale Fragen mit Charisma, Mediengespür und digitaler Präsenz verbinden. In den sozialen Netzwerken spricht Mamdani so selbstverständlich mit Ta­xi­fah­rer*n­nen wie mit Ban­ke­r*in­nen – und genau das scheint sein Erfolgsrezept zu sein. Er verkörpert das, was viele in der US-Politik vermissen: Authentizität.

Doch die Widerstände sind enorm. Trump droht, New York Bundesmittel zu streichen, und die Wall Street hasst sein Motto „Tax the rich“. Auch innerhalb der Demokraten gibt es Skepsis: Kann jemand mit so linken Positionen tatsächlich regieren – oder wird Mamdani an der Realität scheitern?

In der aktuellen Folge des Bundestalks diskutieren Stefan Reinecke, Barbara Junge, Bernd Pickert und Sebastian Moll, ob Mamdani ein politisches One-Hit-Wonder ist – oder ob er den US-Demokraten zeigt, wie man Trump wirklich schlagen kann.