A m Frankfurter Fünffingerplätzchen hat nun endlich eine neue Reinigung eröffnet. Das freut mich, da es mich gelegentlich nach Katharsis dürstet und mir hin und wieder Sesamsauce von der Falafel aufs Mantelrevers kleckert. Mein Herz hängt allerdings weiterhin an Rövers Wäscherei, die im Herbst vor drei Jahren von einem auf den anderen Tag schloss. Das war ein Schock für mich, weil ich mit den Textilpflegebetrieben, die ich bislang in dieser Stadt aufgesucht hatte, stets unzufrieden war. Bei Röver hingegen – nur vier Minuten Fußweg entfernt – hatte ich erstmals ein heimatliches Gefühl entwickeln können, was Reinigungen betrifft.

Diese intensive Bindung wurde dadurch verstärkt, dass Röver in den Anfangstagen der Pandemie eine hervorragende Aktion zur Werbung und Kundenpflege erfunden hatte: den „Gute Laune Mittwoch“. Dieser stand in großen Buchstaben draußen am Schaufenster annonciert und wurde nach einer Weile sogar auf einer Plakatwand in der nahegelegenen U-Bahn-Station beworben: „Röver reinigt am Fünffingerplätzchen – Gute Laune Mittwoch – 30 % auf alles * – jeden Mittwoch den ganzen Tag“. Auch bei Menschen, die niemals eine Reinigung aufsuchen würden, sorgte dies schon zu Wochenbeginn für blendende Laune.

Doch die Jahre des Glücks, in denen unser Viertel im Wochentakt swingte und aus Übermut leicht verschmutzte Hemden im Dutzend vorbeibrachte, sollten handstreichartig vorbei sein. Kein Röver mehr, das bedeutete plötzlich: keine gute Laune und auch keine problemlosen Mantelreinigungen mehr! Ich musste an jenem Mittwochmorgen mit Plastikbeutel in der Hand und vergleichsweise schlechter Laune eine andere Reinigung suchen, weiter unten auf der langen Straße, die mein Viertel durchzieht. Hatte es Röver übertrieben? Ich wollte doch bloß einen schwarzen Kurzmantel von Sesamsaucenflecken reinigen lassen!

Grimm auf allen Straßen

Unterhalb vom Marktplatz fand ich die Filiale einer stadtweit bekannten Kette, die im Ruf stand, die billigste weit und breit zu sein. Dort gab ich meinen Mantel ab und trollte mich. In den Folgewochen nahm die Laune im Stadtteil merklich ab. Wo zuvor gelacht und gescherzt wurde, kehrte nun Verdruss ein; statt Heiterkeit herrschte Grimm auf den Straßen.

Als ich meinen Mantel beim Filialisten abholte, war es zwar sagenhaft billig, doch die Flecken waren noch sichtbar. Trotz Reklamation und abermaliger Reinigung zwei Wochen später waren die Flecken immer noch da. Nachdem die Angestellte frech sagte, da könne man eben nichts machen, wenn die Flecken nach zweimaligem Reinigen nicht rausgingen, und mich am Verkaufstresen unverbindlich lächelnd stehen ließ, war meine Laune tatsächlich am Boden.

Seither verfluche ich das Schicksal, das mir meinen Gute-Laune-Mittwoch nahm und dem Viertel seine Stimmung. Wenn die neue Reinigung an diesem Punkt nicht energisch gegensteuert, sehe ich schwarz für uns alle.