Das Wort des Jahres steht längst fest. Wortgewaltig forderte unser aller Kanzler: „Wir müssen raus aus diesem Klima der Verdrießlichkeit und des Verdrusses und diesen verbreiteten Missmut abschütteln, der unser Land seit langer Zeit lähmt.“ Das muss ihm erst mal einer nachmachen: die dreifaltige Wortpalette der Miesepetrigkeit in einem Satz unterzubringen: Verdrießlichkeit, Verdruss und Missmut!

Doch warum dieser Überdruss am Verdruss, warum nicht einfach einmal das Hohelied der schlechten Laune singen? „Versuch’s mal mit Verdrießlichkeit!“ Und warum nicht dazu den Schlechte-Laune-Bär steppen lassen? Denn die Ablehnung der schlechten Laune ist wohlfeil, und schon der griesgrämige Schopenhauer schimpfte: „Verdrießlichkeit stößt ab!“

Doch was ist Verdrießlichkeit überhaupt? Entweder das „Gefühl des Missbehagens“ oder „der Auslöser dafür“. So ist es im weltweiten Netz des Nörgelns zu lesen. Und wie steht’s um den Verdruss? „Ein unterschwelliges Gefühl der Gereiztheit und Unlust“, behauptet die gleiche Quelle.

Plisch und Plum

Doch man kann auch anders als mit Ablehnung mit dem Verdruss umgehen, so wie es Plisch und Plum bei Wilhelm Busch vormachen: „Seht, da sitzen Plisch und Plum / Voll Verdruss und machen brumm!“

So geht's doch auch, einfach mal brumm machen – und gut ist! Die kategorische Ablehnung des Verdrusses ist doch zum Scheitern verurteilt. So lesen wir in Ludwig Thomas „Lausbubengeschichten“: „Aber ich nahm mir fest vor, meiner lieben Mutter keinen Verdruss mehr zu machen.“ Und jeder Leser und jede Leserin weiß, dass dieser löbliche Vorsatz niemals eingelöst werden kann, weil ein Lausbub tun muss, was er muss: das Schaffen von Verdruss! Wenn nötig bis zum Überdruss.

Und jeder Lausbub und jedes Lausmadl wissen auch, dass Ärger mit acht Buchstaben beim Kreuzworträtsel „Verdruss“ bedeutet!

Kurz und gut, mit einem unterschwelligen Gefühl der Gereiztheit kommen wir zum guten Ende: „Schluss mit Verdruss ist Stuss!“