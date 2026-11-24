M eine Freundin beschäftigt sich viel mit Vögeln und ist Bartmeisen-Beobachten gefahren. Deshalb denke ich beim Frühstück darüber nach, was für ein komplexes Gebilde so ein Joghurtbecher ist. Innenteil aus dünnem Plastik, Papierhülle für Stabilität und Werbung, festgeklebt mit einem Klecks Leim, den ich als ehemaliger Spanplattenleimverkäufer besonders interessant finde. Kaurit oder Kauresin? Obendrauf ein Deckel, bei dem ich nicht weiß, ob es Aluminium ist oder eine ausgebuffte Legierung, an der jahrzehntelang getüftelt wurde.

Das Haltbarkeitsdatum auf dem Deckel muss vor dem Verkleben draufgekommen sein. Mein alter Kollege Stumpf aus dem Spanplattenleim-Außendienst könnte einen abendfüllenden Vortrag darüber halten. Irgendwann zwischen Aufdruck und Verkleben wurde der Joghurt reingefüllt, grüble ich und bin beeindruckt. Es gibt bestimmt eine Folge der „Sendung mit der Maus“, in der eine Joghurtfabrik in allen Einzelheiten gezeigt wird.

Aber wir Menschen sind ja auch komplexe Gebilde, da ist eine komplexe Verpackung für unser Frühstück nur angemessen, denke ich, auf dem Löffel herumkauend, als mein Blick auf die Tasse mit dem Bootshaus von Dylan Thomas fällt, und es kommen mir gewisse Zweifel. Der walisische Dichter soll mit 39 an einer Überdosis Whisky gestorben sein, was man erst mal hinkriegen muss. Mit Komplexität hat das nichts zu tun. Oder Ingeborg Bachmann, die so viel Valium schluckte, dass ein Mensch ohne jahrelange Gewöhnung daran sofort gestorben wäre.

Am nächsten Tag kommt meine Freundin von ihrem Ausflug mit den Ornithologen zurück und erzählt, dass sie ein Odinshühnchen gesehen hätten, das in einem Joghurtbecher brütete. Hab ich’s doch gewusst, brülle ich und erschrecke sie damit einigermaßen.

Becher auf dem Balkon

Mein Freund Robert behauptet, er hätte einmal mit zwei leeren Joghurtbechern in den Händen auf dem Balkon gestanden, als zwei Amseln angeflogen kamen und ihre Eier hineinlegten. Robert sei auf dem Balkon stehen geblieben, bis die Amseljungen geschlüpft und schließlich davongeflogen waren. Zur körperlichen Logistik des Vorgangs schweigt er sich allerdings aus.

Wie kannst du nur Dylan Thomas und Ingeborg Bachmann mit einem Joghurtbecher vergleichen, höre ich ein paar Belesene empört ausrufen. Du hast wohl eine Bartmeise! Nun, weil ich ein komplexes Wesen bin und solche Gedanken aufschreiben kann. Außer, wenn ich bedröhnt bin. Dann nimmt die Komplexität des Denkens drastisch ab.

Deshalb ja auch: Beim Frühstück gedacht, nicht am Abend. Nach einer angemessenen Dosis meiner Lieblingsdroge sähe das ungefähr so aus: Joghurtbecher? Jaghurtbecher? Neingurtbecher? Geh mir weg! Komplexität, häh? Ingeborg? Was? Wem? Odins Broiler? Bob Dylan? Do not go schentl into that good night!

Niemand würde das lesen wollen.