Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über das ewig Eberige erfreuen.

Eberesche
Foto: W. Rolfes/imageBROKER/imago
Gisbert Amm

Von

Gisbert Amm

Der Eberhard, der Eberhard,

der war in einen Baum vernarrt,

in eine Eberesche.

Er band ihr Schleifchen um den Stamm

und schmückte sie mit einem Kamm

und Spitzenunterwäsche.

Die Eberesch, die Eberesch,

die fand den Eberhard sehr fesch

und wollte mit ihm gehen.

Doch da sie tief im Erdreich stak

und Wurzelwerk nicht wandern mag,

so musst sie bleiben stehen.

Das Eberschwein, das Eberschwein

kam rottverloren, ganz allein

aus seiner Single-Suhle

und sah voll Gram, wie Eberhard

die Eberesch, die seiner harrt,

zerlegt zum Schaukelstuhle.

Ach, Pflanzenschwester, grunzt es dumpf,

den Rüssel auf dem Eschenstumpf,

so ist die Menschenliebe.

Sie schmücken und erregen dich,

sie töten und zerlegen dich

aus lauter, lauter Liebe.

Gemeinsam für freie Presse

