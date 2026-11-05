Die Wahrheit: Wechselwahlgesänge Swing Chants
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an Poetry über einen wütenden Präsidenten erfreuen.
King Donnie of Queens
Was wrecked by his dreams
Cause opened ravines
What ever that means
Der König des Trötens
Des lauten Entblödens
Steht plötzlich stumm da
Es ruft wer „Iah!“
King Donnie of Largo
Brought down by embargo
From Key to Chicago
O-man juice to go
Dem König des Trampelns
Und Wahlkampfgehampelns
Versagt sein „Töroh“
Ein Esel sagt „Nö“
King Donnie of Buck
He chattered like duck
An angry dump truck
What a fucking luck
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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