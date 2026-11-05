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Die WahrheitWechselwahlgesänge Swing Chants

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an Poetry über einen wütenden Präsidenten erfreuen.

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Illustration: Holger Weyrauch

Von

Archie Melling und Reinhard Umbach

King Donnie of Queens

Was wrecked by his dreams

Cause opened ravines

What ever that means

Der König des Trötens

Des lauten Entblödens

Steht plötzlich stumm da

Es ruft wer „Iah!“

King Donnie of Largo

Brought down by embargo

From Key to Chicago

O-man juice to go

Dem König des Trampelns

Und Wahlkampfgehampelns

Versagt sein „Töroh“

Ein Esel sagt „Nö“

King Donnie of Buck

He chattered like duck

An angry dump truck

What a fucking luck

Die Wahrheit auf taz.de

Die Wahrheit

ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.


Die Wahrheit

hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


Die Wahrheit

hat drei Grundsätze:

Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



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