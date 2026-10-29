Die Wahrheit: Halloeyes
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über Gruseliges zu Halloween erfreuen.
Ihr solltet auch mal einen Augapfelkuchen,
zur Freude des Gaumens zu backen versuchen.
Und dazu braucht ihr Augen,
die gut zum Backen taugen.
Die besten Augen wachsen in Höhlen
von Kindern, die im Treppenhaus grölen,
die auf der Straße nerven
und Nierensteine werfen.
Die müssen, ja, so ist das eben,
euch ihre zarten Augäpfelchen geben.
Das geht nicht ohne Geschrei.
Man nehme Butter, Blut und Ei
und fülle dies in die Schüssel rein,
dazu geriebenes Schlüsselbein.
Nun wird das Ganze geknetet,
wie ihr's mit Teigen tätet.
Die Augäpfel liegen dann so auf dem Teige,
dass schön die Pupille nach oben zeige.
Es soll auch was fürs Auge sein.
Ab damit in den Herd hinein!
Zum Schluss werden alle Kinder geladen,
die ihre Augäpfel zum Backen gaben
zur Kuchenblindverkostung.
Demnächst das Rezept zur Vermostung.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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