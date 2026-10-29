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Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über Gruseliges zu Halloween erfreuen.

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Totenschädel mit rauchenden Augen

Foto: dpa

Christian Kreis

Von

Christian Kreis

Ihr solltet auch mal einen Augapfelkuchen,

zur Freude des Gaumens zu backen versuchen.

Und dazu braucht ihr Augen,

die gut zum Backen taugen.

Die besten Augen wachsen in Höhlen

von Kindern, die im Treppenhaus grölen,

die auf der Straße nerven

und Nierensteine werfen.

Die müssen, ja, so ist das eben,

euch ihre zarten Augäpfelchen geben.

Das geht nicht ohne Geschrei.

Man nehme Butter, Blut und Ei

und fülle dies in die Schüssel rein,

dazu geriebenes Schlüsselbein.

Nun wird das Ganze geknetet,

wie ihr's mit Teigen tätet.

Die Augäpfel liegen dann so auf dem Teige,

dass schön die Pupille nach oben zeige.

Es soll auch was fürs Auge sein.

Ab damit in den Herd hinein!

Zum Schluss werden alle Kinder geladen,

die ihre Augäpfel zum Backen gaben

zur Kuchenblindverkostung.

Demnächst das Rezept zur Vermostung.

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4 Kommentare

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  • aujau

    Für das Grauen



    müssen Kinder nur den ZDF-Fernsehgarten schauen.



    Aufsammeln müssen sich dann die Großen trauen.

  •
    Willi Müller alias Jupp Schmitz

    Augapfelvermostung



    Nur zur Verkostung,



    Sanguines Bier



    Für den Vampir,



    Für Kannibale



    Ein anderes Male.

  •
    Martin Rees

    Der Totenschädel im taz-Bild



    Im Allgemeinen heute gilt



    Als Symbol auch für Halloween:



    "Qualmende Augen", wohl ein Spleen.



    /



    deavita.com/dekora...teln-2199352r.html



    /



    Es werden Schädel wie Gesichter



    Oft aufgehellt durch "Augenlichter".👀

  •
    Martin Rees

    AUGENGERICHTGEDICHT? GAB'S HIER NOCH NICHT👀



    /



    Man möchte bei dem Poem fragen:



    Ging 'Liebe' Kreis grad durch den Magen?



    Ein Kuchen schmeckt durch Süße lecker:



    Nicht Augenbäcker, Zuckerbäcker!



    /



    'Die Wahrheit' sei wie eine Binse:



    Im Auge steckt drin eine Linse,



    Doch nicht wie jene Hülsenfrucht,



    Falls ihr das jetzt bei Google sucht.



    /



    Fettaugen sind nicht in den Höhlen



    Derer, die Halloween laut grölen,



    Doch meistens gehört Fett hinein,



    Soll das Geback'ne schmackhaft sein.



    /



    Der Safran macht den Kuchen "gehl":



    Aus Weizen- , auch aus Knochenmehl?



    Das Auge isst nach Sprichwort mit,



    Doch Augen nicht, igittigitt.



    /



    Selbst in der Hühnersuppe nicht,



    Für viele ein Lieblingsgericht,



    Sind Hühneraugen wirklich drin,



    Soweit ich Rezeptur entsinn.



    /



    Tatsächlich aber Hühnerknochen



    Brachte die Oma mit zum Kochen,



    Innereien aus Brust und Bauch,



    Bekam der Hund, gekocht doch auch.



    /



    medicspark.de/kran...chlage-fur-frauen/



    /



    Oktober 2026, MR 👀

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