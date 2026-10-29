Ihr solltet auch mal einen Augapfelkuchen,

zur Freude des Gaumens zu backen versuchen.

Und dazu braucht ihr Augen,

die gut zum Backen taugen.

Die besten Augen wachsen in Höhlen

von Kindern, die im Treppenhaus grölen,

die auf der Straße nerven

und Nierensteine werfen.

Die müssen, ja, so ist das eben,

euch ihre zarten Augäpfelchen geben.

Das geht nicht ohne Geschrei.

Man nehme Butter, Blut und Ei

und fülle dies in die Schüssel rein,

dazu geriebenes Schlüsselbein.

Nun wird das Ganze geknetet,

wie ihr's mit Teigen tätet.

Die Augäpfel liegen dann so auf dem Teige,

dass schön die Pupille nach oben zeige.

Es soll auch was fürs Auge sein.

Ab damit in den Herd hinein!

Zum Schluss werden alle Kinder geladen,

die ihre Augäpfel zum Backen gaben

zur Kuchenblindverkostung.

Demnächst das Rezept zur Vermostung.