Nur mit dir im Autoskooter,

Händchenhalten, Riesenrad,

Büchsenwerfen, Zuckerwatte,

Hau-den-Lukas-Ruhmestat.

Durch die Lichterstraßen wandeln

– Such dir eine Rose aus! –,

Hell-Express, gebrannte Mandeln,

Top-Spin, Küsschen, Wilde Maus.

Dir das größte Herz geschossen,

dann im Augustinerzelt

unser junges Glück begossen

und zwei Hendl gleich bestellt.

Als ich kurze Zeit drauf später

sah, wie du ein Hendl isst,

war ich mir dann nicht mehr sicher,

ob die Richtige du bist.