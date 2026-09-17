Die Wahrheit: Oktoberfesterkenntnis
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein Paar auf dem Volksfest erfreuen.
Nur mit dir im Autoskooter,
Händchenhalten, Riesenrad,
Büchsenwerfen, Zuckerwatte,
Hau-den-Lukas-Ruhmestat.
Durch die Lichterstraßen wandeln
– Such dir eine Rose aus! –,
Hell-Express, gebrannte Mandeln,
Top-Spin, Küsschen, Wilde Maus.
Dir das größte Herz geschossen,
dann im Augustinerzelt
unser junges Glück begossen
und zwei Hendl gleich bestellt.
Als ich kurze Zeit drauf später
sah, wie du ein Hendl isst,
war ich mir dann nicht mehr sicher,
ob die Richtige du bist.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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