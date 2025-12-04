Von

Viele von uns das Gehirn sich verrenken:

Was soll ich nur schenken? Was soll ich nur schenken?

Viele von uns durch die Kaufhäuser irren

zwischen Büchern, Tüchern, Krawatten, Geschirren.

Viele von uns finden nachts keine Ruhe:

Einen Schal? Einen Ring? Eine Truhe? Gar Schuhe?

Nun, wenn sich partout gar nichts finden lässt:

Ich will es mal wagen,

ganz einfach zu fragen:

Warum schenken wir uns nicht das Weihnachtsfest?