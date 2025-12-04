Die Wahrheit: Was soll ich nur schenken?
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen ratlosen Vorweihnachtsmann erfreuen.
Viele von uns das Gehirn sich verrenken:
Was soll ich nur schenken? Was soll ich nur schenken?
Viele von uns durch die Kaufhäuser irren
zwischen Büchern, Tüchern, Krawatten, Geschirren.
Viele von uns finden nachts keine Ruhe:
Einen Schal? Einen Ring? Eine Truhe? Gar Schuhe?
Nun, wenn sich partout gar nichts finden lässt:
Ich will es mal wagen,
ganz einfach zu fragen:
Warum schenken wir uns nicht das Weihnachtsfest?
