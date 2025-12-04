piwik no script img

Die WahrheitWas soll ich nur schenken?

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über einen ratlosen Vorweihnachtsmann erfreuen.

Klaus Pawlowski

Von

Klaus Pawlowski

Von

Viele von uns das Gehirn sich verrenken:

Was soll ich nur schenken? Was soll ich nur schenken?

Viele von uns durch die Kaufhäuser irren

zwischen Büchern, Tüchern, Krawatten, Geschirren.

Viele von uns finden nachts keine Ruhe:

Einen Schal? Einen Ring? Eine Truhe? Gar Schuhe?

Nun, wenn sich partout gar nichts finden lässt:

Ich will es mal wagen,

ganz einfach zu fragen:

Warum schenken wir uns nicht das Weihnachtsfest?

1 Kommentar

 / 

  • Wahrheit







    🚧🚧🚧



    Das Tor macht hoch



    Die Tür 🚪 macht WEIIITT!!



    Für Merz’ en 🎄 nur ne Kleinigkeit!

    Gebt uns - AUF!! - Gelegenheit:



    😇 O wie lacht - bald isses soweit!

    Dank im Voraus



    Lovando 🎅 greatings us Kölle



    Doch Kästners Erich - sagt: Hölle -

    “Morgen, Kinder, wird`s nichts geben

    Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!

    Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.

    Mutter schenkte euch das Leben.

    Das genügt, wenn man’s bedenkt.

    Einmal kommt auch Eure Zeit.

    Morgen ist’s noch nicht so weit.







    Christentum, vom Turm geblasen,

    macht die kleinsten Kinder klug.

    Kopf gut schütteln vor Gebrauch!

    Ohne Christbaum geht es auch.

    Tannengrün mit Osrambirnen –

    lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!

    Reißt die Bretter von den Stirnen,

    denn im Ofen fehlt’s an Holz!

    Stille Nacht und heilge Nacht –

    Weint, wenn’s geht, nicht! Sondern lacht!

    Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!

    Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!

    Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!

    Gott ist nicht allein dran schuld.

    Gottes Güte reicht so weit . . .

    Ach, du liebe Weihnachtszeit!

    (Erich Kästner)

    (Stadtbild Merz 🙀🥳🧐 kein Scherz • )

