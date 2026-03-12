piwik no script img

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den schlichten Bundeskulturhacho erfreuen.

Kulturhacho Wolfram Weimer
Foto: dpa

Von

Thomas Schaefer

Der Staatskulturboss Wolfram Weimer

ist keine Challenge für uns Reimer:

Timer, Mutter Beimer, Schleimer.

Wir kennen unsren Pappenheimer.

Alles fügt sich bestens, nur

eines nicht, und zwar – Kultur.

Was seinem Weltbild nicht entspricht,

das nämlich gilt für Weimer nicht.

Die Berlinale-Chefin Tuttle

schöss er zu gerne aus dem Sattel.

Und dünkt ihn links ein Bücherladen,

will Weimer dem sehr spürbar schaden.

Meinungsvielfalt ist, macht Weimer

weiter so, jetzt kommt’s: im Eimer.

Gemeinsam für freie Presse

Themen #Wolfram Weimer #Kulturstaatssekretär #Gedicht
  • Jovial wirkt Weimer im taz-Bild



    Und dass er sich dynamisch fühlt,



    Doch sollte er sich heut' auch sorgen:



    Was kommt zu Buchläden wohl morgen?



    "Die Wahrheit" hier bringt oft ans Licht,



    Die nachträgliche "Volldurchsicht"!



    www.deutschlandfun...uchlaeden-100.html

  • JK

    Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit ist durch einen Eimer nicht gefährtet. Außer es gehört zu meiner Budgetplanung einen Preis bzw. finanzielle Zuwendung von einer Rechten Regierung zu bekommen.



    Wahre Solitarität wäre es in dem aktuellen Fall wenn die "preiswürdigen" Buchhandlungen die Preisgelder mit den nicht preiswürdigen Buchhandlungen teilen würden ...und dies auch noch öffentlich machen würden, z.B. auf der Buchmesse.

    Weimer mit Kultur



    ist so wie ne Uhr.



    Fällt der Zeiger runter



    heißt es nur - Land unter

    REIME ZU EINEM NACHNAMEN



    JE NACH NAMEN MANCHMAL LAHMEN



    Es muss ja nicht Nachname sein,



    Die Zahl der Reime ist zu klein,



    Denn Verse werden auch sehr "fein",



    Baut man den Wolfram mit hinein.



    Im Wolfram steckt nun drin der Wolf,



    Der beißt nicht zu, spielt eher Golf,



    Und Verse gibt's auch !von Wolfram,



    Was auch in Buchläden dann kam.



    Beim E-Mail-schreiben ist's unklar,



    Wer nun der Urheber dann war



    Der Entscheidung 'von Liste streichen':



    Muss vielleicht der Wahrheit bald weichen



    Die Jury sagt, sie war es nicht:



    Auf Weimer wirft's ein anderes Licht.



    www.tagesspiegel.d...aben-15342694.html



    März 2026, MR

