Die Wahrheit: Plattfisch Weimer
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den schlichten Bundeskulturhacho erfreuen.
Der Staatskulturboss Wolfram Weimer
ist keine Challenge für uns Reimer:
Timer, Mutter Beimer, Schleimer.
Wir kennen unsren Pappenheimer.
Alles fügt sich bestens, nur
eines nicht, und zwar – Kultur.
Was seinem Weltbild nicht entspricht,
das nämlich gilt für Weimer nicht.
Die Berlinale-Chefin Tuttle
schöss er zu gerne aus dem Sattel.
Und dünkt ihn links ein Bücherladen,
will Weimer dem sehr spürbar schaden.
Meinungsvielfalt ist, macht Weimer
weiter so, jetzt kommt’s: im Eimer.
