Die Wahrheit: Künstlicher Rilke
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein verwirrendes Dichterjubiläum erfreuen.
Dieses Jahr wird Rilke hundert,
Was den Fachmann nicht verwundert:
Geboren achtzehnfünfundsiebzig,
Plus einhundert. Da ergibt sich,
Dass in diesem Jahre … nicht?
Hör ich wen, der widerspricht?
Noch mal: zwanzigsechsundzwanzig minus
Hundert, das sind – eins im Sinn geteilt durch Sinus –
Mal hoch Wurzel … schwierig. Mist!
Zwanzigsechsundzwanzig ist …
Frag ich rasch mal die KI:
Rilke hundert? Aber die
Sagt: „Oha! Ein Rechenfehler.
Rilke, Dichter und Erzähler,
Wird dies Jahr, und zwar exakt,
Einundfünfzig, das ist Fakt.“
Einundfünfzig? Glaubt doch keiner!
Hast dich gut gehalten, Rainer.
Einundfünfzig: Große Klasse!
Vivat Rilke! Hoch die Tasse!
