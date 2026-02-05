piwik no script img

Die WahrheitKünstlicher Rilke

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein verwirrendes Dichterjubiläum erfreuen.

Denkmal mit Kopf von von Rilke
Foto: dpa

Von

Thomas Schaefer

Dieses Jahr wird Rilke hundert,

Was den Fachmann nicht verwundert:

Geboren achtzehnfünfundsiebzig,

Plus einhundert. Da ergibt sich,

Dass in diesem Jahre … nicht?

Hör ich wen, der widerspricht?

Noch mal: zwanzigsechsundzwanzig minus

Hundert, das sind – eins im Sinn geteilt durch Sinus –

Mal hoch Wurzel … schwierig. Mist!

Zwanzigsechsundzwanzig ist …

Frag ich rasch mal die KI:

Rilke hundert? Aber die

Sagt: „Oha! Ein Rechenfehler.

Rilke, Dichter und Erzähler,

Wird dies Jahr, und zwar exakt,

Einundfünfzig, das ist Fakt.“

Einundfünfzig? Glaubt doch keiner!

Hast dich gut gehalten, Rainer.

Einundfünfzig: Große Klasse!

Vivat Rilke! Hoch die Tasse!

6 Kommentare

 / 

  • FÜR MANCHEN IST SIE DIE MESSLATTE:



    DIE ANWENDUNG DER TOOLS IN MATHE



    /



    Mathe heißt Zahlen skalieren,



    Selbige dann zu addieren,



    Sie auch noch zu subtrahieren,



    Geteilt gerechnet dividieren,



    Datensätze dechiffrieren,



    Kalender zu exponieren,



    Um daraus zu extrahieren:



    'Geburtstagskinder' dann zu küren,



    Denn manch' Jubil_ar gebühren



    Lob und Ehre, die dann zieren.



    KI kann 'Nimbus' verlieren,



    Das kann vielleicht dazu führen,



    Dass wir Wissen generieren:



    Beim Nachfragen nicht genieren!



    /



    www.schwaebische.d...leibt-dumm-1286051



    /



    Wissen öffnet viele Türen,



    Nachfragen kann dazu führen:



    Wissensdrang immer zu spüren,



    Neugier niemals zu verlieren.



    /



    Februar 2026, MR 🗓️

  •

    🧮 & was hier verzällt



    Ist das bekanntlich ein weite Feld



    Ach was! Ja ich ahne



    Effi Briest - Fontane.



    Wie auch der Stechlin



    Haut nicht hin. 🙀🧐

    Und wer sonst noch mit 🎹 & 🎻 n



    Ranwanzt sich - wird ala long sich zeigen 🫵



    Ja . Happy Birdsday - allerwegen



    Mengenleere - liegt kein Segen 😇



    Dafür aber dies:

    Der Panther



    Im Jardin des Plantes, Paris

    Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe



    so müd geworden, daß er nichts mehr hält.



    Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe



    und hinter tausend Stäben keine Welt.

    Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,



    der sich im allerkleinsten Kreise dreht,



    ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,



    in der betäubt ein großer Wille steht.

    Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille



    sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,



    geht durch der Glieder angespannte Stille –



    und hört im Herzen auf zu sein.



    Rainer Maria Rilke, 1903 💐

    •

      @Lowandorder:

      Hola - Modderatistas -



      2. Zeile - geschuldet der ☕️eile 🙀



      Streicht mir bitte das “ein“ 🙏

  •

    Man müsste bis 3 zählen können...

  •

    Bis zur Algorythmusdusseligkeit



    ist es nicht mehr weit

  •

    FÜR RILKE GAB ES HIER POSTHUM



    NOCH KLEINEN NACHKLAPP FÜR DEN RUHM



    /



    Ja, das Dezimalsystem



    Ist zum Rechnen sehr bequem,



    Als 'Platzhalter' zwar bekannt,



    Erstmal nicht als Zahl benannt:



    Nullen machen Zahlen rund,



    Hier aber späterer "Fund":



    Zunächst als 'Nichts' und erst als Punkt



    In Sanskrit, dies war ein Text-Fund.



    /



    Wir fragen uns oft, was sie waren:



    Ereignisse vor hundert Jahren,



    Ein Jubiläum kann auch werden,



    Das letzte Lebensjahr auf Erden,



    Und somit wurd' das Todesjahr



    Im Poem der "Wahrheit" sogar



    Für Rilke zum "?'Reimgegenstand',



    T. Schaefer macht das hier bekannt.



    /



    Ergo bei Rechenoperationen



    Kann sich Skepsis dann wohl lohnen:



    Denn falls mensch KI ganz vertraut,



    Ist mancher Fehler eingebaut.



    /



    nationalgeographic...ung-der-zahl-null/



    /



    Februar 2026, MR 🧮

