Die Wahrheit: Sommeridyll im Speckgürtel
Normalerweise ist Donnerstag der Gedichtetag auf der Wahrheit: Aber außergewöhnliche Jahreszeiten verlangen nach außergewöhnlichen Gedichten.
Der Sonne Glut krault zart die Schottergärten
Entspannt im Scheine braten ihre Steine
Wie groß die Felsenvielfalt! Es gibt feine
Und grobe, Bruchstück, Splitt, verschiedne Härten
Auf beinah schüchtern schmal bewachsnen Streifen
Mit hübsch zwei Zentimeter langen Rasen
Beginnen Mähroboter brav zu grasen
Um Blumen, Tierchen emsig zu ergreifen
Die SUVs tolln prächtig wie die Hünen
Auf Einfahrtfeldern, saftig asphaltierten
Sanft nebeln Pools, die duftend frisch chlorierten
So blüht und sprießt das Wohnen ganz im Grünen
