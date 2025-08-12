piwik no script img

Die WahrheitSommeridyll im Speckgürtel

Normalerweise ist Donnerstag der Gedichtetag auf der Wahrheit: Aber außergewöhnliche Jahreszeiten verlangen nach außergewöhnlichen Gedichten.

Foto: Imago/Arnulf Hettrich
Jürgen Miedl
Von Jürgen Miedl

Der Sonne Glut krault zart die Schottergärten

Entspannt im Scheine braten ihre Steine

Wie groß die Felsenvielfalt! Es gibt feine

Und grobe, Bruchstück, Splitt, verschiedne Härten

Auf beinah schüchtern schmal bewachsnen Streifen

Mit hübsch zwei Zentimeter langen Rasen

Beginnen Mähroboter brav zu grasen

Um Blumen, Tierchen emsig zu ergreifen

Die SUVs tolln prächtig wie die Hünen

Auf Einfahrtfeldern, saftig asphaltierten

Sanft nebeln Pools, die duftend frisch chlorierten

So blüht und sprießt das Wohnen ganz im Grünen

Themen #Garten #Provinz #Gedicht
