Am Petersplatz herrscht Hochbetrieb,

denn Samstag zu der Messe

kommt manch bekannter Leichendieb

und heuchelt Interesse.

Es heißt nämlich, der Papst sei tot.

Er lebte dort seit Jahren.

Was er so an Ideen bot,

ist nicht mehr zu erfahren.

Mal raunte er vom Fenster raus,

mal wusch er Fremden Füße.

Kann sein, er zog im Gartenhaus

gesegnetes Gemüse.

Nun gibt’s nicht mal ein saub’res Klo,

man sitzt auf harten Bänken.

Da fällt es schwer, bei dem Niveau

des Greisen zu gedenken.

Und vom Komfort mal abgeseh’n,

was sitzt da diese Bande

dumm rum, um einen Sarg zu seh’n?

Es sind nicht mal Verwandte.