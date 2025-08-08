piwik no script img

taz zahl ich

Die Kunst der WocheDie Weltläufe (er-)finden

Brigitte Werneburg
von Brigitte Werneburg

Für ihre politisch eindringlichen Ölgemälde malt Simin Jalilian aus der Erinnerung. Andere Zeichen der Vergangenheit verdanken wir diesmal dem Schlamm.

Ölmalerei einer Szene an einem Flughafen: Zwei Beamte mit gelben Westen mit der Aufschrift "Polizei" führen eine Person zu einem Flugzeug und halten sie an den Armen fest. Die Person ist von hinten zu sehen. Sie hat lange Haare und trägt einen Hoodie. Der Person gegenüber stehen Polizeibeamte mit blauen Hemden und Schwarzen Polizeihüten. Der Weg zum Flugzeug ist mit Soldaten in schwarzer Kleidung und mit schwarzen Helmen gesäumt. Das Gemälde ist in breiten, organischen Pinselstrichen gemalt, die Farben sind gedeckt und changieren zwischen matten Pastelltönen, grauen und schwarzen Highlights und einem gelben-orangenen Grundton.
Simin Jalilian, „Bitte nicht abschieben“ (Ausschnitt), 2025, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm Foto: Courtesy the artist and 68projects

D amals als seine Werke noch grau und unscharf waren, fand ich Gerhard Richter interessanter. Jetzt rakelt er nur noch blöde bunte Bilder. Vermutlich, weil er damit eine Menge Geld verdient. Aber mehr noch, weil ihn die Weltläufe nicht mehr berühren. Er ist alt. Die Getriebe der Welt gehen jetzt seine Kinder und Kindeskinder an, denen das Geld dabei Vorteile verschafft. Das geht mir durch den Kopf bei 68projects.

Dort wird Simin Jalilian gezeigt, deren Farben eher stumpf und schmutzig braun sind und da und dort mit ein wenig Blau. Die Motive der 1989 in Teheran geborene Künstlerin handeln eben vom Elend der Welt und davon, wie das für sie und viele andere Frauen, für all die Vertriebenen und Geflüchteten ausschaut. Ihr breit und ausdrucksstark gesetzter Pinselstrich bezeugt ihre Verbundenheit mit der Malerei der Neuen Wilden, die sie schon im Iran faszinierte.

Natürlich wollte sie ihr Studium bei Werner Büttner an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg fortsetzen, wo sie seit 2016 lebt. Inzwischen ist sie – trotz unsicherem Aufenthaltsstatus – hier angekommen, wie es „Integration“ (2025) ironisch bezeugt. Das Bild zeigt zwei junge Frauen in der Hocke, die den Kronkorken ihrer Bierflaschen mit dem Feuerzeug aushebeln. Ihr Albtraum wird also in der Szenerie von „Bitte nicht abschieben“ (2025) konkret. Auch wenn die Künstlerin den Ort des Geschehens im Ungefähren belässt und das Flugzeug, das Rollfeld sowie die Uniformen der Security-Leute, Polizisten und sonstigen Funktionsträger keine nationalen Erkennungsmerkmale aufweisen.

Das erklärt sich auch daraus, dass Simin Jalilian ihre Bilder, wie im Galerietext zu lesen, ohne Modelle und ohne fotografische Vorlagen, allein durch Erinnerung und Imagination erarbeitet. Damit bewahrt sie sich die Freiheit der rein malerischen (Er-)Findung. Die malerische Geste erst gebiert die Erzählung, die durchaus von dieser Welt ist.

tazplan

Der taz plan erscheint auf taz.de/tazplan und immer Mittwochs und Freitags in der Printausgabe der taz.

Freilich bleibt sie nicht im Realismus stecken, wie in der Arbeit „Nah und fern“ zu sehen ist, in der die Künstlerin eine Reihe von Kühen hinter dem Fressgitter beobachtet. Ihr kraftvoller Pinselstrich definiert zunächst die Bildfläche und kreiert einen abstrakten Bildraum, aus dem die gefleckten Körper der Kühe hervortreten. Sie versenken ihre sanften Mäuler ins goldene Heu. Die Ruhe und Konzentration, die in der Szene liegen, sind trügerisch, gehören sie doch zum Bild der Gefangenschaft.

Mit Schlamm zur Rettung

Vorteile im Getriebe der Welt hat Geld schon dem etruskischen Adeligen Lucius Marcius Gabrillo aus Chiusi verschafft, auch wenn – oder gerade weil – er ein leidender, kranker Mann war, wie die Bronzestatue seiner schiefen Gestalt verrät. Wie die Inschrift auf dem rechten Bein besagt, war die Statue – zusammen mit sechs weiteren Statuen sowie sechs Beinen – seine Weihegabe an das etruskisch-römische Quellheiligtum in San Casciano. Dort hatte er irgendwann in den letzten drei vorchristlichen Jahrhunderten Linderung seiner Leiden gesucht.

Die Ausstellungen

Simin Jalilian. Eine Einzelausstellung, 68projects, bis 23. August, Di.–Sa., 11–18 Uhr, Fasanenstr. 68

Die Bronzen von San Casciano dei Bagni: Eine Sensation aus dem Schlamm. James-Simon-Galerie, bis 12. Oktober, Di.–So. 10–18 Uhr, Bodestr. 1–3

Nun ist Lucius Marcius Gabrillo zusammen mit weiteren 14 außergewöhnlich gut erhaltenen Bronzestatuen und -köpfen sowie Hunderten bronzener Votivgaben in der Ausstellungshalle der James-Simon-Galerie zu sehen. Zum ersten Mal außerhalb Italiens wird dort der Ausnahmefund gezeigt, die „Sensation aus dem Schlamm“, wie es im Ausstellungstitel heißt. Er wurde in den letzten drei Jahren bei Grabungen in San Casciano dei Bagni in der Toskana geborgen. Die Objekte, darunter ein der Länge nach halbierter, nackter männlicher Torso, eine bronzene Luftröhre und die Statue eines Kindes, das einen Ball in der Hand hält, der sich noch immer drehen lässt wie vor fast zweieinhalbtausend Jahren, stammen aus der Zeit vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.

Antike Bronzefiguren sind äußerst selten, da sie in späteren Zeiten häufig dem Metallhunger zum Opfer fielen und zu Kesseln und Kanonenkugeln eingeschmolzen wurden. Insofern verdankt sich der Erhalt dieser Bronzen dem Schlamm, der das Wasserbecken im Bagno Grande verdeckte, neben dem, nur durch einen Bauzaun getrennt, noch heute in einem modernen Thermalwasserbecken reger Badebetrieb herrscht. Das Wasserbecken war zugemauert und vergraben worden, wohl aufgrund eines Blitzschlags, und zwar gemäß der etruskischen Tradition der ars fuluratoria, der Kunst der Zeichendeutung, mitsamt dem Blitz selbst – in Form einer kleinen Bronze.

Drei Blitze aus Bronze zeigen nach oben. In ihrer Mitte sind Griffe angedeutet, die um weitere, sich schlängelnde Blitze geschwungen sind.
Bronzeblitz, der das Becken des Heiligtums nach einem Blitzeinschlag „versiegelte“, Anfang 1. Jh. n. Chr Foto: F. Marsili; ©su concessione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Die Bronzen verdanken sich wohl auch dem Umstand, dass die schwefelhaltige Thermalquelle schon vor der Errichtung einer eleganten Thermenanlage mit Säulengang durch die Medici im 16. Jahrhundert, eine wohlhabende Klientel anzog. Diese leistete es sich, ihre Opfergaben – erkrankte Körperteile wie Augen, Ohren, Gliedmaßen sowie ihre von Krankheit gezeichneten Körperfiguren mit Stifterinschriften – in Bronze zu gießen. In anderen antiken Zentren der Bade- und Heilkunst sind solche Objekte regelmäßig aus Ton.

Den etruskischen und römischen Inschriften ist zu entnehmen, dass die meisten Stifter aus Chiusi stammten, einem der zwölf Stadtstaaten, die den etruskischen Herrschaftsbereich in Mittelitalien bildeten. Anders als die südlicheren Etruskerstädte suchte Chiusi nicht mehr die Konfrontation mit Rom, sondern dessen Schutz.

Über das aus Kleinasien eingewanderte Volk weiß man immer noch wenig, da sich die Archäologen schwertun, seine reiche materielle Überlieferung zu deuten, weil sie die Sprache nur in Bruchstücken verstehen und auf die römischen Quellen angewiesen sind. Angesichts der in ihrer so genauen plastischen Ausführung ebenso überraschenden wie anrührenden Votivgaben, meint man aber in der James-Simon-Galerie den Sorgen der Eltern mit kranken Kindern und den anderen Kranken doch sehr nahe zu kommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Brigitte Werneburg

Brigitte Werneburg
war Filmredakteurin, Ressortleiterin der Kultur und zuletzt lange Jahre Kunstredakteurin der taz. Seit 2022 als freie Journalistin und Autorin tätig. Themen Kunst, Film, Design, Architektur, Mode, Kulturpolitik.
Themen #taz Plan #Berliner Galerien #Kunst Berlin #Zeitgenössische Malerei #Archäologie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Christy Turlington hält einen Ball aus Amethyst und trägt eine Halskette von Stephen Dweck.

Ausstellung in Berlin

Vom Kinderstar zum Modefotografen

Rico Puhlmann verstand es, Mode für Hochglanzmagazine fotografisch zu inszenieren. Das Berliner Museum für Fotografie widmet ihm nun eine Retrospektive.
Von Brigitte Werneburg
Bilder von Engeln und Sternenkonstellationen lehnen an der kargen Backsteinwand einer Kiche, dazu ein Labyrinth aus Steinen auf dem Boden

Die Kunst der Woche

Lichte Räume

Kolumne Berliner Galerien von Sophie Jung
Slater Bradley hebt ins Göttliche ab, Ghislaine Leung legt mit Nichts den Kunstbetrieb frei und Alona Rodeh setzt Straßenlaternen Cappys auf.
Ausblick auf eine Landebahn am ehemaligen Flughafen Tegel

Komplizierte Familiengeschichte

Historische Schränke rücken

In dem Roman „Eine Handvoll Dollarscheine“ erzählt Esther Dischereit eine komplizierte jüdisch-christliche, deutsch-amerikanische Familiengeschichte.
Von Brigitte Werneburg

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Ein Mann, der mit T-Shirt und braunen Sandalen und einem weißen Tuch bekleidet ist, liegt auf einem rechteckigen Steinblock im freien, er ist von Bäumen umgeben. Hinter ihm steht eine Standarte mit der Auschrift "SPQR".

Kinotipp der Woche

Film als Versuchsanordnung

Die Filmgalerie 451 würdigt das Werk des Experimentalfilmers Klaus Wyborny. Sieben Filme aus knapp vier Jahrzehnten gibt es kostenlos zum Streamen.
Von Fabian Tietke

6.8.2025

Die Sängerin Lucia Cadotsch und der Saxofonist Wanja Slavin tragen Oberteile in einem sanften Lilaton. Ihre Gesichter sind in Licht getaucht, während die Umgebung in Schwarz versinkt. Cadotsch schaut in Richtung Boden, Slavin trägt eine Sonnenbrille.

Neue Musik aus Berlin

Mantra für den Alltag

Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm
Das Duo „Liun + The Science Fiction Band“ legt sein drittes Album vor. Komplexe Soundtexturen und sogar ein Streicher-Ensemble kommen zum Einsatz.

2.8.2025

Die drei Mitglieder der Band Melvins stehen vor einem weißen Hintergrund. Sie tragen (von links nach rechts) Ringel-T-Shirt (Dale Crover), getönte Brille (Steven McDonald) und graue Locken (King Buzzo).

Konzertempfehlungen für Berlin

Noise für die Ukraine, Rock gegen das Klischee

Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme
Diese Woche wird es laut, zur Unterstützung der Kriegsgegner in Charkiw und mit den unkaputtbaren Melvins, die Noise und weitere Ausbrüche versprechen.

1.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

2

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

3

Chefarzt klagt gegen Klinik in Lippstadt

Joachim Volz will sich Abbrüche nicht verbieten lassen

4

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

5

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

6

Steuergeld für Gasumlage

Doppelt dumm