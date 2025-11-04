piwik no script img

Die Kunst der WocheBäume sind die großen Alchemisten unserer Welt

Brigitte Werneburg
von Brigitte Werneburg

In der Zitadelle Spandau ist eine Retrospektive von Vera Mercer zu sehen. Im Haus am Kleistpark geht's in Fotos von Loredana Nemes um „Haut und Holz“.

Ein Stillleben mit Blumen und einem Fisch - Kunst von Vera Mercer
Vera Mercer, The Crab, 2009 Foto: © Vera Mercer

D ie Natur ist das Thema von Vera Mercer, deren große Retrospektive derzeit in der Zitadelle Spandau zu sehen ist. Richtig besehen heißt es allerdings Nature morte. Die 1936 in Berlin geborene Fotografin wollte ursprünglich Gärtnerin werden. Tatsächlich wurde sie Tänzerin und lernte am Landestheater Darmstadt den ebenfalls dort tanzenden Daniel Spoerri kennen, den sie 1958 heiratete. Ein Jahr später zog das Paar nach Paris, wo es in der Kunstszene Fuß fasste. Als Spoerri damals seiner Frau eine Kamera schenkte, war ihr weiterer künstlerischer Werdegang entschieden. Zunächst knipste sie einfach die Freunde wie Jean Tinguely, Samuel Beckett, Marcel Duchamp, und darunter ein ganz bezaubernd aussehender junger Gerard Depardieu, wie im Zentrum für Aktuelle Kunst (ZAK) zu sehen.

Nach der Scheidung von Spoerri beginnt sie in den Pariser Hallen eine große Serie zu fotografieren, in deren Zentrum die Schlachter standen. Schon da war zu sehen, was ihre spätere Fotografie auszeichnen sollte: Ihr einzigartiges Gespür für die Verbindung von Grausamkeit und Opulenz, die sie in hochästhetischen Aufnahmen feiert.

In Paris fotografierte sie bald darauf die Menschen im Restaurant beim Essen. Was natürlich viel interessanter ist als die Bilder, die Menschen heute von ihrem Essen machen. Noch fotografiert sie Schwarzweiß und ihre Bilder erinnern an Brassais Nachtaufnahmen in Pariser Bars und Restaurants aus den 1930er Jahren.

1970 heiratet sie Mark Mercer, einen Geschäftsmann, mit dem sie in Omaha, Nebraska, alte Gebäude renoviert. In sie ziehen dann Galerien, kleine Theater und Buchhandlungen ein, vor allem aber von ihnen selbst betriebene Cafés und Restaurants. Essen, seine Materialien, seine Zubereitung und seine Präsentation, bleiben also ihr Thema – auf das sie sich ab den 1990er Jahren vollkommen einschießt, möchte man sagen.

Großartige Stillleben

Denn nun arrangiert sie die zum Verzehr bestimmten Tiere, Fische, Pilze, Gemüse und Früchte zusammen mit dem Tafelsilber, den Gläsern und Karaffen, dem Blumenschmuck und dem weißen Tischtuch zu großartigen Stillleben. Ihr „Old wild turkey head“ (2011) entspricht ganz der durch niederländische Jagdstillleben oder die flämischen Küchenstücke des 17. Jahrhunderts geprägten Erwartung an Schönheit und Tod in der Nature morte. Die tote Haut schillert im riesigen Farbformat und die prachtvollen Truthahnfedern glänzen besonders effektvoll.

Doch immer unverblümter – bei aller beibehaltenen Blumenpracht der Arrangements – zeigt sie die Gewalttätigkeit unseres Handelns: Sie zeigt das tote Tier gehäutet, ausgeweidet und zerstückelt. So die schneeweißen „Calf’s Feet“ (2012), die sie gegen eine schmuddelige Wand gelehnt hat – streng in einer Reihe mit Silberbesteck, einer niedergerannten Kerze und einer schneeweißen Fenchelknolle.

Was Mercers Stillleben deutlich in unserer Zeit verankert, ist der Surrealismus, der die Bilder in anmutigen, dabei aber grotesken Zusammenstellungen prägt. Dazu sind die Arrangements zuletzt eher zweidimensional aufgebaut, die Dinge sind also aneinander gereiht, anstatt sie in Neo-Barock-Pracht üppig in die Tiefe anzuordnen. Tatsächlich entwickelt Vera Mercer bei aller Verneigung vor den klassischen Stillleben ihren ganz eigenen Stil von Schönheit, in dem nichts beschönigt wird.

Bis 11. Januar, Zentrum für Aktuelle Kunst, Berlin-Spandau, Zitadelle, Am Juliusturm 64, Fr.-Mi. 10–17 Uhr, Do. 13–20 Uhr

Dünne Bäume vor nebeligem Horizont - Fotokunst von Loredana Nemes
Graubaum 7, 2019, aus der Serie Graubaum und Himmelmeer, 2019–23 Foto: © Loredana Nemes

Die Bäume von Loredana Nemes muss man gesehen haben. Welche Schönheiten! Welch grandiose Aufnahmen. Wann passiert es schon, dass man sich ganz und gar in das Motiv vertieft und dabei das Bild doch nicht aus den Augen verliert?

Das Bild von der besonderen Anmut der Bäume im Frühling, von den schlanken Stämmen im lichten Schleier der ersten zarten Blätter. Wenn Loredana Nemes die Bäume später im Jahr fotografiert, fällt auf, wie sehr ihr volles Laub das Bild zu einem Spiel von Licht und Schatten macht. Die nackten Stämme dann im Herbst und Winter treten den Be­trach­te­r:in­nen dann wie eine abstrakte Wand vertikaler Linien entgegen.

In den Schwarzweiß-Aufnahmen zeigt sich eine große Hingabe und Geduld, die richtigen Bäume am richtigen Ort zu finden, um sie dann im richtigen Licht festzuhalten. Im Haus am Kleistpark, wo Loredana Nemes unter dem Titel „Haut und Holz“ vier Fotozyklen aus den letzten sechs Jahren zeigt, beherrscht der Zyklus „Graubaum und Himmelmeer“ (2019–23) die große Ausstellungshalle. Man glaubt, die Bäume vom Spaziergang an der Havel und am Wannsee zu kennen.

Tatsächlich hat Nemes sie auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Sie stehen nahe am Ufer und das Wasser im Hintergrund erscheint oft nur als helle Fläche, manchmal mit einem kaum merklichen Horizont. In einem Licht, als wären sie von großen Scheinwerfern angestrahlt, ragen davor die Buchen empor. Man sieht sie in der Erde wurzeln, ihre Kronen allerdings sind nicht im Bild. Die Scheinwerfer können aber nur als ein einziger sein: die Sonne. Aber wie sie die Szenerie beleuchtet, ist schwer erklärlich, unmerklich fast und dann doch so dramatisch.

In strahlendes silbriges Licht getaucht

Zwischen die Bäume sind einzelne Aufnahmen vom Meer gehängt. Manchmal schwebt eine Wolke über dem dunklen Wasser, das ein anderes Mal in strahlendes silbriges Licht getaucht ist, und dann wieder erscheint es als eine schwarze Fläche unter einem wolkenlosen, undefinierbaren Himmel.

Man denkt an Hiroshi Sugimotos „Seascapes“, während die Baumstämme an die neusachliche Natur von Albert Renger-Patzsch erinnern. Selbstverständlich sind auch die anderen Werkgruppen zu Sizilien, zur Liebe und „White“ mit den schneebedeckten Tannen in den Alpen großartig und verdienen eine eigene Würdigung.

In den Bäumen aber scheint ein besonderes Wissen auf. Wir sind ihre Geschöpfe, als atmende Tiere. Denn die Bäume sind die großen Alchemisten unserer Welt. Mithilfe von Sonnenlicht gewinnen sie nährenden Zucker aus Wasser und Kohlenstoff, wobei Sauerstoff abfällt. Wir atmen ihn ein wenig bewusster im Haus am Kleistpark.

Bis 14. Dezember, Haus am Kleistpark, Berlin-Schöneberg, Grunewaldstr. 6–7, Di.–So. 11–18 Uhr; Künstlergespräch mit Ulrich Domröse am 19. November, 19 Uhr

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Brigitte Werneburg

Brigitte Werneburg
war Filmredakteurin, Ressortleiterin der Kultur und zuletzt lange Jahre Kunstredakteurin der taz. Seit 2022 als freie Journalistin und Autorin tätig. Themen Kunst, Film, Design, Architektur, Mode, Kulturpolitik.
Themen #Berliner Galerien #Kunstbetrieb #Galerie #Bäume
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
In einem Ausstellungraum stehen drei glasierte Karamikskulpturen auf weißen Sockeln. Die erste Skulptur zeigt eine blaue Figur zwischen Erdbeeren. Die zweite eine Vase, auf der Waden mit Schachbrettmuster in roten Stöckelschuhen abgebildet sind. Im Hintergrund ist ein zweiter Raum zu sehen, in dem ein Gemälde an der Wand hängt, das eine Frau zeigt, die Unterwäsche und einen roten Morgenmantel trägt. Das Innenfutter des Morgenmantels hat ein buntes Karomuster. Die braunen Haare der Frau verlaufen in einen Blauton und wickeln sich um ihren Körper, in der Vase steht eine rote Blüte.
Die Kunst der Woche Marke Rot
Kolumne Berliner Galerien von Beate Scheder

Zurück in die Siebziger und rein in die Gegenwart führt die Galerie Friese mit Elvira Bach. Grund zu feiern: Die Galerie Tanja Wagner wird 15 Jahre alt.

In einem mit weißem Papier ausgekleideten Ausstellungsraum verlaufen um eine tiefschwarze Säule breite Pinselstriche in verschiedenen Grau-und Schwarztönen auf dem Boden. Im hintergrund sind eine abstrakte Wandskulptur und ein gerahmtes Kohletuschegemälde zu sehen, das in einem schrägen Winkel von der Decke hängt und nur minimal den Boden berührt.
Die Kunst der Woche Elementares Sehen
Kolumne Berliner Galerien von Noemi Molitor

Bewegte Malerei gibt es mit Lee Bae, Tauba Auerbach und Dan Walsh zu sehen. Am Freitag feiert das Goldrausch-Künstler*innenprogram 35 Jahre Jubiläum.

Ölmalerei einer Szene an einem Flughafen: Zwei Beamte mit gelben Westen mit der Aufschrift "Polizei" führen eine Person zu einem Flugzeug und halten sie an den Armen fest. Die Person ist von hinten zu sehen. Sie hat lange Haare und trägt einen Hoodie. Der Person gegenüber stehen Polizeibeamte mit blauen Hemden und Schwarzen Polizeihüten. Der Weg zum Flugzeug ist mit Soldaten in schwarzer Kleidung und mit schwarzen Helmen gesäumt. Das Gemälde ist in breiten, organischen Pinselstrichen gemalt, die Farben sind gedeckt und changieren zwischen matten Pastelltönen, grauen und schwarzen Highlights und einem gelben-orangenen Grundton.
Die Kunst der Woche Die Weltläufe (er-)finden
Kolumne Berliner Galerien von Brigitte Werneburg

Für ihre politisch eindringlichen Ölgemälde malt Simin Jalilian aus der Erinnerung. Andere Zeichen der Vergangenheit verdanken wir diesmal dem Schlamm.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
3
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
4
Einverleibung Westsaharas durch Marokko Kurzsichtige Interessenpolitik
5
Psychiater über Otrovertierte „Manche Leute gehen mit einem Alien-Gefühl durchs Leben“
6
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz