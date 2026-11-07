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Die Klima-News der Woche Braucht die Energiewende wirklich neue Gaskraftwerke?

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Foto: Kristin Rabaschus

Deutschland subventioniert fossile Reservekraftwerke. Artenschutzkonferenz ohne Durchbruch. Immer mehr Abkehr vom Verbrenner-Aus in der EU.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Verena Kern

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Es gibt Phasen, in denen Windräder und Solaranlagen wetterbedingt kaum Strom liefern – und dann? Bei der ersten Ausschreibung zur Absicherung der Stromversorgung hat die Bundesnetzagentur elf Zuschläge erteilt, und zwar ausschließlich für Gaskraftwerke. Stromspeicher kamen nicht zum Zuge, dabei hatte es auch dafür Bewerbungen gegeben. Warum und ob die Energiewende neue Gaskraftwerke braucht, darüber sprechen Susanne Schwarz und Verena Kern im klima update°.

Klimaschutz und Naturschutz hängen eng zusammen. In Armenien ist jetzt die Weltnaturschutzkonferenz zu Ende gegangen. Sie sollte Bilanz ziehen, wie die Umsetzung des historischen Kunming-Montreal-Abkommens vorankommt. Ein zentrales Ziel: Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Wasserflächen wirksam geschützt sein. Die bisherigen Anstrengungen reichen aber nicht aus.

Die europäische Abkehr vom Verbrenner-Aus zeichnet sich immer deutlicher ab: Jetzt hat auch der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments für eine Aufweichung der CO2-Regeln für Neuwagen gestimmt. Damit könnten auch nach 2035 neue Autos mit Verbrennungsmotor auf den Markt kommen.

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