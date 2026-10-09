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Podcast klima update° Wie Deutschland gegen das Verbrenner-Aus mobil macht

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Foto: Kristin Rabaschus

Die geplante Plastiksteuer ist ökologisch Murks. Deutschland bricht Klima-Versprechen gegenüber dem Globalen Süden. Das Verbrenner-Aus ist gefährdet.

Susanne Schwarz
von Susanne Schwarz und Sandra Kirchner

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Union und SPD wollen ab kommendem Sommer eine Plastiksteuer in Deutschland einführen. Die Plastikindustrie ist sauer – klar. Warum das Projekt aber auch ökologisch umstritten und möglicherweise sogar kontraproduktiv ist, besprechen Susanne Schwarz und Sandra Kirchner im klima update°.

Außerdem in dieser Folge: Deutschland hat sein Versprechen gebrochen, Menschen im globalen Süden bis 2025 jährlich 6 Milliarden Euro für Klimaschutz und Klimaanpassung zu zahlen. Aus Sicht der Bundesregierung leistet Deutschland trotzdem seinen „fairen Beitrag“, auch wegen privater Investitionen und vergünstigter Kredite. Ist das genauso gut wie staatliche Fördergelder?

Und: Das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 in Europa steht unter Druck. Jetzt haben sich die großen Kontrahenten Frankreich und Deutschland offenbar auf eine Verwässerung geeinigt. Dabei kommen Europas Autobauer offensichtlich gut mit den geltenden CO2-Grenzwerten für Neuwagen zurecht. Laut einer Analyse von Transport & Environment dürften alle Hersteller die CO2-Flottengrenzwerte für 2025 bis 2027 einhalten.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.

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