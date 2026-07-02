F ür die nächsten Tage sind die Temperaturprognosen wieder ins Aushaltbare abgesunken. Das löst bei uns, die sich nicht nur mit beispiellosen Hitzewellen, sondern ganzjährig mit dem Klima beschäftigen, paradoxerweise Stress aus. Denn jetzt sehen wir, wie sich das Zeitfenster schließt, in dem endlich gesamtgesellschaftlich über Klimawandel und -folgen gesprochen wird. Passieren tut das schließlich mehr oder weniger jedes Jahr.

Im Sommer reden wir darüber: über die Hitzetoten, die nicht hätten sein müssen, die dramatischen Folgen von ein paar Grad mehr und wie wenig wir auf all das vorbereitet sind. Dann neigt sich der Sommer dem Ende, das Thema Erderhitzung verschwindet wieder für mehrere Monate aus der „Tagesschau“, von Titelseiten und aus dem Bewusstsein der breiten Bevölkerung.

Diejenigen, die im Bereich Klimakommunikation arbeiten, also auch wir Klimajournalist:innen, werden nun wieder zu Bittsteller:innen, die mit aller Kraft versuchen, davon zu überzeugen, dass auch ein milder Oktober ein Warnzeichen sein kann. Davon, dass es kein Zufall ist, dass der See neben deinem Haus seit zehn Jahren im Winter nicht mehr zufriert.

Die Wahrheit liegt im Radikalen

Mit Gesprächen darüber, dass es unser Wirtschaftssystem ist, das uns in diese Lage gebracht hat, oder etwa darüber, dass es seit jeher dieselben kolonialen Strukturen sind, die auch dazu führen, dass der Globale Süden mehr vom Klimawandel getroffen wird als der Norden, manövriert man sich umgehend in eine radikale Ecke, wo einem niemand mehr zuhört. Dabei liegt die Wahrheit genau dort.

Milde Sommer sind dabei aus der Sicht der Klimakommunikation besonders knifflig. Diejenigen, die sogar eigentlich ein Bewusstsein dafür haben, dass die Erderhitzung gefährlich ist, sind vielleicht froh, dass der Sommer erträglich ist, ärgern sich über Regen im Strandurlaub oder können schlichtweg nichts dafür, dass es psychologisch ganz normal ist, etwas, was gerade nicht präsent ist, nicht als Gefahr zu empfinden. Die Aussagen derjenigen, die nicht an den Klimawandel glauben, werden in milden Sommern für Kli­ma­jour­na­lis­t:in­nen und Wis­sen­schaft­le­r:in­nen zur wahren Zerreißprobe. Wie soll man immer neue Wege finden, zu sagen, dass etwas, was jetzt gerade zwar keine Probleme macht, trotzdem ein Problem ist?

Diese Woche regnet es. Es ist bewölkt und in Berlin herrschen teilweise nur schlappe 21 Grad. Der vergangene Sonntag, an dem die Temperaturen plötzlich auf 42 Grad kletterten, ist nicht einmal vier Tage her. Trotzdem kommen in unseren Redaktionskonferenzen genau dann die Fragen auf, ob wir an einem solchen Tag wirklich den geplanten Beitrag zur ausbleibenden Hitzeanpassung in Deutschland machen wollen. Der gestrige Beitrag dazu, wie der Klimawandel die aktuelle Hitzewelle bis zu 4 Grad heißer gemacht hat, findet auf Social Media kaum Anklang. Er kam nach den Hitzetagen. Bildung zu den Gefahren extremer Hitze kommt fast nur dann richtig an, wenn die Hitze für die Le­se­r:in­nen auch spürbar ist.

Endloser Wachstum ist Schuld

Das, was den Klimawandel so gefährlich macht, ist, dass er überall steckt und überall wirkt. Er äußert sich ganz oft in Extremen. Die Aufgabe, sich ganzjährig und auch schon dann mit den Auswirkungen des Klimawandels zu beschäftigen, bevor sie Leuten das Haus oder das Leben nimmt, liegt bei der Politik. Aber diese kommt – das beweisen der mangelhafte Klimaschutz der letzten Jahre und der seit 2023 immer weiter gekürzte Klima- und Transformationsfonds – nicht wirklich in Bedrängnis.

Noch einfacher macht es ihnen eine Gesellschaft, die sich nicht damit beschäftigt, was wir jetzt schon erleben und was die Wurzel dieser Situation ist: ein Wirtschaftssystem, das eine Erde mit endlichen Ressourcen in jedem Fall dem Kollaps nahebringen wird, weil es auf endlosem Wachstum basiert.

Wer sich nicht zutraut, ab jetzt auch bei angenehmem Grillwetter an den Klimawandel zu denken, möge aber zumindest ab und zu denjenigen zuhören, die darüber aufklären. So was hat zwar selten ganz direkte Auswirkungen. Eines ist jedoch sicher: Mit einer Gesellschaft, die unaufgeklärt ist oder wegsieht, werden wir diese Krise bestimmt nicht bewältigen.