Ein in Indien bekannter Witz lautet: „Inder werden erst Ingenieure und überlegen sich dann, was sie mit ihrem Leben machen wollen.“ Da ist etwas dran. Deutsche Unternehmen finden deshalb in Indien relativ leicht qualifizierte Ingenieure und Techniker. Das begünstigt die Ansiedlung deutscher Forschungszentren. Hinzu kommen niedrige Personalkosten und die hohe Zahl englischsprachiger Fachkräfte, was die Kommunikation erleichtert.

In Indien sind 6.000 Unternehmen aus Ländern der Europäischen Union tätig. Sie bieten vor Ort Arbeitsplätze für 6 Millionen Menschen. Unter den EU-Staaten ist Deutschland mit 1.445 Unternehmen am stärksten vertreten, gefolgt von Italien, Frankreich und den Niederlanden.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Von 2000 bis 2025 flossen rund 13 Milliarden Euro an deutschen Direktinvestitionen nach Indien. „Früher hatte Indien potenziell Priorität. Jetzt hat es eine strategische Priorität“, sagt die Generalsekretärin des Verbandes europäischer Unternehmen in Indien (FEBI), Sonia Parashar.

Liberale Investitionsregeln erleichtern deutschen Firmen den Markteintritt. Ausländische Unternehmen können sich als indische Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen und diese selbst kontrollieren. In einigen Branchen wie etwa bei erneuerbaren Energien steht deutschen Konzernen der „automatische Weg“ offen: Firmen können dort 100 Prozent Eigenkapital einbringen, ohne zuvor eine staatliche Genehmigung einholen zu müssen.

Niedrige Steuersätze für deutsche Firmen

Der 2026 eingerichtete indisch-deutsche Fast-Track-Mechanismus beschleunigt Investitionen und hilft bei Problemen deutscher Unternehmen in Indien. Da Deutschland keine gemeinsame Landgrenze mit Indien hat, gelten für deutsche Investoren nicht die obligatorischen Prüfverfahren, denen Unternehmen aus Indiens Nachbarstaaten unterliegen.

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Deutsche Firmen profitieren seit 2016 auch vom Doppelbesteuerungsabkommen mit Indien. So muss ein Unternehmen nicht in beiden Ländern Steuern auf dasselbe Einkommen zahlen, sondern kann in einem Land gezahlte Steuern mit Verbindlichkeiten im anderen Land verrechnen.

Auch bei der Quellensteuer gelten für deutsche Firmen günstigere Konditionen. Statt des regulären Satzes von 20 Prozent ist die Obergrenze 10 Prozent. Das betrifft etwa Lizenzgebühren, Dividenden, Entgelte für technische Dienstleistungen und Zinsen.

Indien ist nicht nur ein großer Absatzmarkt, sondern auch ein günstiger Produktionsstandort. Unternehmen können vor Ort für den lokalen Markt produzieren und so hohe Produktionskosten und Einfuhrzölle umgehen. Auch lassen sich die relativ günstig hergestellten Waren in andere Länder exportieren.

Zu Jahresbeginn sprach die deutsche Vizegeneralkonsulin in Bengaluru, Annett Baessler, im Zusammenhang mit der Zukunft der indisch-deutschen Partnerschaft von „integrierten Fertigungsökosystemen“.

Geopolitik, Bürokratie, Korruption und Luftverschmutzung

Eine Niederlassung in Indien hat auch geopolitische Vorteile. Andreas Glunz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in München erwartet, „dass Indien innerhalb Asiens niedrigeren US-Zöllen unterliegen wird und dadurch gegenüber anderen Produktionsstandorten in der Region Wettbewerbsvorteile erhält.“

Doch stehen deutsche Firmen in Indien auch vor Hürden. Bürokratische Verfahren können komplex und langwierig sein. Die meisten Korruptionsfälle in Indien betreffen die Grundbuch- und Eigentumsregistrierung, was für jedes ausländische Unternehmen ein Startproblem ist.

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Darüber hinaus ist die Luftverschmutzung ein enormes Gesundheitsrisiko. Sie hat sogar dazu geführt, dass die deutsche Regierung die Vertragsdauer für ihre nach Indien Entsandten verkürzt hat.

Doch auch in Indien selbst gibt es Bedenken, trotz der wirtschaftlichen Vorteile, die das Land aus der Zusammenarbeit zieht. Denn ist von Wachstum und Entwicklung die Rede, tragen die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen häufig die Kosten, ohne selbst an den Gewinnen teilzuhaben.

„Günstige“ Arbeitskräfte oder Vorwand für Ausbeutung?

Problematisch wird es, wenn „günstige Arbeitskräfte“ als Vorwand für die Ausbeutung von Beschäftigten dienen. Oder wenn Umweltauflagen gelockert werden, als ließen sich Schäden an Natur und Bevölkerung mit bürokratischen Verfahren beheben.

Es heißt oft, Handelsabkommen könnten Menschen- und Umweltrechte nicht abdecken, dafür seien die Regierungen vor Ort zuständig. Doch Indiens Bilanz gibt Anlass zur Sorge: Im Human Freedom Index des Cato-Instituts in Washington belegt Indien Platz 110 von 165, im Environmental Performance Index der Universität Yale gar den vorletzten Platz unter 177 Nationen.

Das wirft die Frage auf, ob Indiens Regierung beim Schutz der Bevölkerung und Umwelt denselben politischen Willen aufbringt wie bei der Förderung unternehmerischer Aktivitäten, insbesondere dann, wenn wirtschaftliche Interessen und der Schutz von Menschen und Natur im Widerspruch stehen?

Ankita Anand ist freie Journalistin Neu-Delhi und Redakteurin beim Webportal Unbias the News (Berlin). Sie ist Teilnehmerin des Workshop „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Natalie Mayroth.