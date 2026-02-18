Der Rumpelfußball wurde einst zu einer deutschen Marke, als Carsten Jancker, Jens Jeremies und Carsten Ramelow für die Nationalmannschaft kickten. Besonders stolz war man hierzulande nicht darauf. Ganz anders verhält es sich mit den Rumpelmedaillen, welche die deutschen Bobfahrer am Dienstag mit ihren schwer kontrollierbaren Gefährten ins Ziel brachten. Gleich drei deutsche Fahnen wurden bei der Siegerehrung des Zweierbob-Wettbewerbs hochgezogen. Der volle Medaillensatz!

Die deutschen TV-Journalisten am Eiskanal konnten ihre Begeisterung kaum in Zaum halten. Denn es rattern ja noch am Samstag und Sonntag die Viererbobs im Cortina Sliding Centre hinunter. Und dem geneigten Bob-, Rodel-, und Skeletonpublikum wurde schon mal in Aussicht gestellt, dass die Verteilung dieser olympischen Plaketten wieder zu einer rein deutschen Angelegenheit werden könnte.

Von den 20 deutschen Medaillen bei diesen Winterspielen (Stand Dienstagabend) sind 15 erschlittert worden. Das deutsche TV-Publikum hängt im Eiskanal fest, weil andernorts die Erwartungen niedrig hängen.

Wie in guten alten Zeiten erfreuen sich die Berichterstatter am technischen Knowhow made in Germany. Das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) hat mal wieder bestes Material abgeliefert. Nur beim Monobob sitzen Fahrerinnen und Fahrer aller Nationen in einem Einheitsmodell. Ansonsten heißt es: Medaillen durch Ingenieurtechnik. Denn mit Sprintkraft und Lenkkunst allein fährt niemand in die Medaillenränge.

Und so kann man sich herrlich in innerdeutschen Betrachtungen verlieren. Es wurde wirklich Zeit, dass Johannes Lochner mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer auch mal Gold gewinnt, nachdem Francesco Friedrich schon Pyeongchang 2018 und Peking 2022 gewonnen hat. Ein wenig Abwechslung muss schon sein unter den deutschen Medaillengewinnern. Umso spannender wird es jetzt am Sonntag, welche vier Deutschen ganz oben aufs Treppchen dürfen.