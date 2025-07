Helena Kreiensiek

Auslandskorrespondentin

Helena Kreiensiek, Jahrgang 1991. Seit Sommer 2024 Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Dakar, Senegal. Von 2020 bis 2024 war war sie als Journalistin und Medientrainerin zunächst in Burundi, dann in Uganda ansässig.